Sanidad mantiene los niveles de alerta por riesgo pandémico

Fuerteventura es la única isla que permanece en nivel 3 de alerta por riesgo pandémico, mientras que Tenerife y Gran Canaria mantienen el nivel 2

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública, mantiene los niveles de alerta por riesgo pandémico igual que la semana anterior debido a la estabilización de los indicadores. Esto es que las islas de Tenerife y Gran Canaria se mantienen en nivel 2; Fuerteventura, en nivel 3; Lanzarote y La Graciosa, La Palma, La Gomera y El Hierro, en nivel 1. Así se verá reflejado en el conocido semáforo pandémico.

El informe semanal de la Dirección General de Salud Pública refleja que “en el conjunto de la Comunidad Autónoma entre el 15 y el 21 de septiembre se han notificado 623 casos nuevos de COVID-19, lo que supone una disminución en torno al 18% en el promedio diario de casos notificados con relación a la semana anterior”, según informa un comunicado.

Situación pandémica por islas

La Dirección General de Salud Pública observa de cerca la situación en la isla de Fuerteventura. En ese caso la isla presenta en los cuatro últimos días una incipiente mejoría en los indicadores de transmisión, por lo que es previsible que de consolidarse esta bajada, la próxima semana la isla pueda bajar de nivel.

Por su parte, la isla de Lanzarote presenta en las últimas dos semanas una tendencia ascendente pero controlada debido a que se mantiene una alta trazabilidad de los casos.

El promedio de la tasa de incidencia acumulada a siete días en el conjunto de la Comunidad Autónoma y en las islas disminuye, en torno a un 13,4% respecto a la semana anterior. El mayor descenso se observa en las islas de Tenerife y Gran Canaria. En general, por tanto, la tendencia es decreciente en los últimos 15 días.

El promedio diario de la tasa de IA14 días disminuye en mayor o menor proporción en todas las islas y, por tanto, también en el conjunto de la Comunidad Autónoma (un 18%), y continúa en riesgo medio desde el 30 de agosto; solo El Hierro, La Palma y La Gomera se encuentran en riesgo bajo o muy bajo para este indicador.

Presión asistencial

Con respecto a los indicadores de presión asistencial hay que remarcar que el número de camas convencionales ocupadas por pacientes COVID-19 se mantiene estable en el conjunto de la Comunidad Autónoma con un promedio diario de 165 camas ocupadas (3% de ocupación, riesgo bajo). El número de camas UCI ocupadas prosigue y consolida el descenso que inició hace cuatro semanas semanas.

Por el contrario, el número de defunciones diarias incrementa respecto a la semana pasada de 1 a 2 defunciones diarias de media. En total esta última semana se registraron 12 exitus, 6 en Tenerife , 5 en Gran Canaria (la única isla en la que hubo más defunciones que la precedente en la que no hubo ninguna defunción) y 1 persona en La Palma.



La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 14 días es de 65,5 años, disminuyendo 6,5 años respecto a la evaluación anterior. La mediana de edad de las personas ingresadas en UCI en los últimos 14 días es de 61 años.

Vacunación y hospitalizaciones

De las 83 personas ingresadas en camas convencionales las últimas dos semanas, el 49,4% no tenían la pauta de vacunación completa. El 80% de las personas ingresadas en unidades de críticos durante las últimas dos semanas no había recibido la pauta de vacunación completa. Además, el 48,4% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticados en los últimos 14 días no tenía patologías previas, este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar en los que el 61,8% no tenía otras patologías conocidas.



La tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la última semana es cuatro veces superior en la población que no ha recibido ninguna dosis de vacuna respecto a la tasa en la población que ha recibido la pauta completa. Además, existe un gradiente en la tasa de IA7d entre las personas vacunadas, las que han recibido una dosis y las no vacunadas. Así mientras la tasa de IA7d en población no vacunada es de riesgo medio (69 casos/105 hab.), es de 22,4 en la que solo ha recibido una dosis y de 17,3 entre las personas con pauta completa, riesgo muy bajo.