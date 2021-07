Sectas, religión y política en ‘Trópico Distópico’

El programa de Televisión Canaria emite ‘Adoctrinamiento’, un capítulo en el que participará el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos

Televisión Canaria ofrece este miércoles 28 de julio a partir de las 22.35 horas la última entrega de esta temporada de ‘Trópico Distópico’. Titulada ‘Adoctrinamiento’, en ella se plantean cuestiones como ¿Cómo influyen los medios sociales en nuestro comportamiento? ¿Nos pertenece nuestra forma de pensar? ¿Gozan de buena salud la capacidad de análisis y la visión crítica de la vida?

El periodista Carlos Sosa entrevista al obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, que habla de la educación religiosa en las escuelas; a la excarmelita descalza Hortensia López, monja de clausura durante 20 años en un convento donde asegura haber sufrido maltrato; al experto en redes y democracia Homero Gil de Zúñiga, que alerta del peligro que supone la opacidad de los algoritmos y cómo nos condicionan, y al psicólogo especialista en sectas Miguel Perlado, que describe un panorama cotidiano y casi invisible de manipulación y abuso psicológico. A través de ellos y del resto de invitados se dará a conocer cómo afectan a la vida de las personas las distintas influencias a las que están sometidas y por qué son más vulnerables ante cualquier tipo de adoctrinamiento.

Ante la sutileza de las formas modernas de control mental, la no distinción entre opinión e información, y el no cuestionamiento de la doctrina religiosa, o de la ideología política, Inmaculada Perdomo y Carmen Nieves Pérez, profesoras de Filosofía y Sociología de la educación en la ULL, proponen una actualización de un sistema educativo donde no siempre se desarrolla el pensamiento crítico, y la recuperación de filosofía como herramienta para desarrollar el hábito de pensar y ejercer la libertad individual en todos los ámbitos.