Este miércoles se ha celebrado sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez. Durante la mañana se han producido claras referencias al caso Mediador y a la votación de ayer de la reforma de la ley del «Sólo Sí es Sí»

Informa Silvia Mascareño / Javier González. RTVC

Tensa sesión de control al gobierno de Pedro Sánchez este Día Internacional de La Mujer. El PP considera que el «circo» por el que los socios de Gobierno votaron divididos la reforma de la ley del solo sí es sí, Lo cual evidencia un nivel de «descomposición inédito» que deja al Ejecutivo roto y «en funciones».

Cruce de acusaciones

Así lo apuntan fuentes de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, que resaltan este miércoles también los «insultos» y acusaciones que en las últimas horas se han lanzado entre los socialistas y Unidas Podemos. También el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no votase la toma en consideración de la proposición del PSOE a la que se opone su Ministerio de Igualdad.

A juicio de la cúpula del PP, Sánchez no votó para no posicionarse en contra de personas de su propio gabinete a las que tendría que cesar por saltarse la disciplina del Ejecutivo. Pero no puede, lo que evidencia su falta de autoridad, al igual que permitir los insultos o la «frivolidad» dentro del Gobierno.

Los populares consideran que el plan de Sánchez es «resistir» y hará lo que más le convenga, con un «cinismo galopante» y así lo han dicho hoy en el Congreso de Los Diputados .