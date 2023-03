Sol, calor y calima para despedir marzo

Canarias se despedirá del mes de marzo con un calor que brindará temperaturas superiores a los 30ºC en la mayoría de islas

Vídeo RTVC

Este viernes se despedirá el mes de marzo con condiciones meteorológicas de un episodio de calor propio del verano, no de principios de primavera. Hasta el domingo 2 de abril no bajarán las temperaturas de forma significativa.

Nos espera una jornada de cielo despejado, con calima, especialmente en las medianías y en las zonas altas. En las Cañadas del Teide no es descartable la formación de intervalos de nubes de evolución a mediodía y primera hora de la tarde.

Las temperaturas serán poco primaverales, hará calor, la temperatura máxima superará los 37º C en Gran Canaria, los 35º C en Tenerife y los 33 – 34º C en El Hierro, en La Palma, en La Gomera, en Fuerteventura y en Lanzarote.

El viento soplará del nordeste moderado en costa y medianías, y del este en las cumbres, que rolará al sureste flojo por la tarde en las de Gran Canaria y en las de Tenerife. Durante la primera mitad de la jornada son probables rachas localmente muy fuertes, iguales o superiores a los 70 km/h, en El Hierro, en La Gomera, en Lanzarote, en el norte y la mitad oeste de La Palma, en el nordeste, el sur y el sureste de Tenerife, en el noroeste y sur de Gran Canaria, y en el oeste y sur de Fuerteventura.

El tiempo será de playa pero el estado del mar no acompañará en la mayor parte de ellas y el oleaje superará los 2 m de altura. Las playas con olas de menos de 1,5 m serán las protegidas del viento en el este y sureste de Lanzarote y de Fuerteventura, y en las del suroeste de las islas de mayor relieve.

Por islas

El Hierro: Tiempo despejado, con calima y calor. La temperatura máxima rondará los 34º C. El viento será del nordeste moderado con intervalos fuertes de hasta 70 km/h.

La Palma: Cielo despejado, calima y temperatura máxima que superará los 34º C . Viento del nordeste y este moderado con rachas fuertes en el sureste y el oeste..

La Gomera: Sol, calima, y calor. Las temperaturas variarán entre los 26 y 34º C a por la tarde. Viento de componente norte en la costa y del este en el resto.

Tenerife: Ambiente soleado, caluroso y con calima en cantidad variable. Temperatura máxima de hasta 36º C. Viento nordeste y este con rachas superiores a los 80 km/h.

Gran Canaria: Cielo despejado con calima y calor. Podrían llegar a los 38º C de máxima. Viento alisio en la costa y del este en medianías. Las rachas remitirán por la noche.

Fuerteventura: Cielos despejados con menos calima. Las máximas superarán los 34º C en la mitad sur. El viento soplará del este-nordeste, moderado con rachas fuertes.

Lanzarote: Tiempo soleado y con ligera calima. Bajarán ligeramente las temperaturas diurnas pero seguirá el calor. Soplará el alisio moderado con intervalos fuertes.