Somos Esperanza

Somos Esperanza es el lema que hemos escogido para la campaña de Responsabilidad Social Corporativa que pone en marcha RTVC con motivo del 19 de octubre, Día de Lucha Contra el Cáncer de Mama. Queremos con ella trasladar a la sociedad un mensaje positivo y de dignidad ante la enfermedad, pero alejado de la tradicional visión del cáncer como una batalla que ganar o perder, un enfoque que parece depositar la responsabilidad de la superación de la enfermedad en las propias pacientes. Nuestras protagonistas muestran la realidad de su proceso sin tapujos, no lo edulcoran ni dramatizan. Lo han incorporado a su vida y por ello transmiten verdad. Ellas no quieren sentirse heroínas, son mujeres que tratan de seguir adelante con su vida y sus proyectos y que han intentado en este tiempo que el Cáncer no sea toda su vida, sino algo que han tenido que incorporar a su día a día.