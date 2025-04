Televisión Canaria estrena ‘Madre’, un legado de fortaleza y amor

Se emite el primer capítulo el próximo sábado, 3 de mayo, a las 19:50 horas, y lo conduce la periodista de RTVC Alicia Suárez

Mujeres valientes demostrarán cada semana cómo con su sacrificio, resiliencia y amor incondicional, moldearon generaciones enteras

La presentadora de RTVC Alicia Suárez; la administradora general de RTVC, María Méndez; el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; la productora ejecutiva de Isen Media, Marlene Acosta; el director de ‘Madre’, Josh Acosta; y tres de las protagonistas de ‘Madre’.

Televisión Canaria estrena ‘Madre’, un nuevo formato documental que llega el próximo sábado, 3 de mayo, a las 19:50 horas, a la pequeña pantalla. Presentada por la periodista Alicia Suárez, esta serie explora la maternidad a través de diez mujeres canarias que han afrontado grandes desafíos en su camino como madres.

Sus vidas, como las de muchas otras, no fueron un camino de rosas, pero tuvieron la valentía y el coraje de criar a sus hijos, trabajar, estudiar, apoyar a sus maridos y cuidar de sus mayores. “En su vida, en su rostro, en sus manos, he visto el esfuerzo de aquellas mujeres que lucharon día a día por mantener el hogar, la familia y la fortaleza familiar a mediados del siglo pasado, en condiciones que no eran, en muchas ocasiones, las más favorables”, resumió Alicia Suárez durante la presentación celebrada esta mañana en Presidencia del Gobierno de la capital grancanaria y que inauguró la cantautora Sylvie Hernández, autora de la banda sonora de ‘Madre’, con su tema La niña de todos los ojos.

A la rueda de prensa asistieron también, Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias; María Méndez, administradora general de Televisión Canaria; Marlene Acosta, productora ejecutiva de Isen Media y Josh Acosta, director de ‘Madre’, así como tres de las madres protagonistas de este serie documental: Manina desde La Aldea, Lola Armas de Valverde y Yeya Millares de Las Palmas de Gran Canaria.

María Méndez: «Con madre se inaugura mayo, un mes muy especial» en TVC

Josh Acosta, director del proyecto, indicó que el germen de ‘Madre’ es el de rendir un homenaje a 10 vidas de 10 mujeres canarias que lo dieron todo en una época muy dura del siglo pasado. “Vamos a hablar de la maternidad en Radio Televisión Canaria, siendo ellas el centro de todo. Ese hilo que cose todas las familias”.

Por su parte, una emocionada María Méndez apuntó que con ‘Madre’ «se inaugura mayo, un mes muy especial en el que toda la programación gira en torno a los canarios y por supuesto a las madres”.

Marlene Acosta quiso agradecer el apoyo gubernamental y de RTVC, así como el cariño desinteresado de todas y cada una de las 10 mujeres, de todas las islas, que han participado en esta serie documental. “Espero que podamos hablar de una segunda temporada y por ende sigamos homenajeando a más madres”, apuntó.

Finalmente, Alfonso Cabello recalcó la importancia que tiene el sector audiovisual. “En la actualidad hay 154 rodajes en nuestro archipiélago y más de 14.000 personas trabajan en este sector en nuestro archipiélago. En la actualidad estamos trabajando para conseguir llevar a cabo una plataforma de contenidos audiovisuales a la carta, para que productos como este puedan estar alojados y se pueda disfrutar en el momento que se desee”.

Un homenaje a las madres canarias

El formato, producido por Isen Media y dirigido por Josh Acosta, es un homenaje a las madres canarias a través de entrevistas en profundidad a diez mujeres con representación de todas las islas del Archipiélago, en un espacio acogedor, con una cuidada dirección de arte y en formato de charlas cercanas e íntimas, haciendo un viaje en el tiempo y buscando profundizar en sus raíces y experiencias vitales.

“Madre nace de la necesidad de escuchar y dar voz a quienes construyeron todo lo que somos, ellas que lo dieron todo sin pedir nada a cambio”, indica Acosta. “El gran reto es lograr que quien lo vea, tenga la edad que tenga, se sienta reflejado. Conseguir que los gestos y las emociones de nuestras madres lleguen al corazón del espectador. Si eso ocurre, en mi opinión el proyecto habrá cumplido su propósito”.

En un viaje al corazón femenino del archipiélago canario, diez mujeres, diez madres, abren las puertas de sus vidas para compartir sus historias más personales y conmovedoras, junto con el apoyo documental de videos e imágenes originales de aquella época.

A través de sus narraciones se desvelan diferentes relatos y experiencias de las madres, transportando a los espectadores a un pasado lleno de desafíos y de una fuerza femenina inquebrantable. Hijas, sobrinos, nietos, biznietos, vecinas y amistades de estas mujeres empoderadas participan a su vez en cada programa, llevando sus reflexiones sobre el ejemplo de estas mujeres anónimas que marcaron una época frente a la cámara.

Además ‘Madre’ cumple una función didáctica fundamental al servir como vehículo de transmisión de conocimientos y valores esenciales para la sociedad actual.

10 mujeres que son un ejemplo de sacrificio, resiliencia y amor

Conoceremos a la aldeana Mamina, quien aparecerá en el primer capítulo, y que a sus 93 años lleva toda la vida luchando contra el cáncer, siendo junco inquebrantable de su familia y su pueblo.

En Los Llanos de Aridane, Esther nos contará su historia como “viuda blanca”, y como hizo de madre y padre para sacar a su hijo y sus sobrinos adelante.

En la capital conejera, Carmen estuvo ligada profesionalmente a una conservera, fue madre por partida doble, primero haciéndose cargo de sus hermanos y luego de sus hijos.

En Tenerife y a sus 96 fantásticos años, la exdiputada nacional y feminista Esther Tellado, compartirá cómo ha sido madre sin dejar nunca de lado su lucha por las mujeres.

Felipa, la más joven de nuestras madres, mostrará cómo creó una explotación quesera en Fuerteventura que se ha convertido a día de hoy en el sustento de sus hijas.

En la isla del meridiano descubriremos a Lola, que con 78 años propició, siendo madre de cinco hijos, la creación de los supermercados más conocidos de la isla.

Yeya, con sus ocho hijos, 16 nietos y once biznietos, es ahora la matriarca de la saga Millares en Gran Canaria. Además de ser madre su ilusión fue la de ser violinista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, algo que consiguió.

Desde 1962, Carmen Luisa lleva haciendo dulces, no solo para sus cuatro hijos, sino para toda la isla de La Gomera, un testigo que recogió de su madre y abuela y que en la actualidad lleva su hija.

En La Graciosa, Enriqueta es toda una institución. A sus 85 años nos contará cómo sacó adelante a sus hijos mientras se convirtió en el primer referente turístico de la octava isla.

Por último, la alfarera Bárbara, de 77 años, peleona por naturaleza, fue la mujer que impulsó el Hospital del Sur de Tenerife. Con cuatro hijos, seis nietos y una bisnieta, su poderoso discurso es una invitación a reflexionar sobre el papel fundamental de la mujer en la sociedad y la importancia de preservar nuestra memoria histórica.

Alicia Suárez, periodista, mujer y madre

El programa de entrevistas está conducido por la periodista canaria Alicia Suárez, quien actualmente presenta el informativo ‘Telenoticias 1’ de la cadena. Suárez posee una demostrada experiencia en este tipo de formatos, como así lo atestigua el Premio Iris del Jurado 2021 que recibió en la XXII Edición de los Premios Iris de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual por su trabajo en ‘¿A dónde va mi dinero?’.

Mujer, madre y periodista, las tres facetas a tiempo completo, la presentadora da valor al lado más personal y emocional de las mujeres canarias que forman parte de este proyecto.