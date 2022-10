«Tenemos que dejar de ver la menopausia como una patología»

Cada 18 de octubre se conmemora el Día de la Menopausia, una jornada en la que visibilizar esta etapa en la vida de las mujeres que supone el final de la menstruación. Con ese fin, la sección de igualdad de Buenos Días Canarias ha invitado a la matrona y sexóloga María José González, con la que hemos hablado de algunos de los estereotipos más habituales sobre el climaterio.

El primero de ellos es, según ha explicado, la visión patológica de la menopausia. A ese respecto, la experta ha insistido en que no se trata de una enfermedad, sino simplemente «un día en la vida de la mujer». Ha aclarado que «no todas las mujeres tienen síntomas» y que tampoco es partidaria de generalizar el uso de tratamiento, cuando no sea necesario. De hecho, reconoce que en algunos casos, mantener hábitos de vida saludables es más que suficiente para afrontar en buenas condiciones el final de la vida fértil.

Además ha hecho hincapié en la cantidad de etiquetas que se nos atribuyen a las mujeres y que están vinculadas con nuestro periodo, por lo que ha abogado por evitar expresiones como «estar menopaúsica, ser menopaúsica o tener la regla» que en ocasiones, dijo, «se utilizan en modo despectivo para asociar a las mujeres con un desequilibrio vinculado a las hormonas».

Entrevista a la sexóloga y matrona María José González

La vida sexual no desaparece

Al contrario de la mentalidad que se ha instalado socialmente, la vida sexual de las mujeres no tiene por qué verse perjudicada durante el climaterio. Esta experta, de hecho, ha realizado una investigación para la Universidad Camilo José Cela en la que analiza la función sexual durante esta etapa. Pese a los estereotipos, muchas mujeres aseguraron seguir sintiendo deseo sexual, sólo que entre las prácticas que preferían no estaba la penetración. De ahí que María José González haya propuesto que las mujeres en esta etapa sigan explorando en su deseo sexual desde una visión menos dependiente del coito.