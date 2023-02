El Teatro Pérez Galdós acogerá la ópera verista de Umberto Giordano los días 21, 23 y 25 de febrero

Tetelman y Hernández frente a una Fedora «compleja» y con pocos referentes

El tenor estadounidense Jonathan Tetelman y la soprano española Saioa Hernández han asegurado que con «Fedora», la ópera verista de Umberto Giordano que se representará por primera vez en Las Palmas de Gran Canaria los próximos 21, 23 y 25 de febrero, se enfrentan a una obra «compleja» y con «pocos referentes» por no ser muy escenificada.

Así se han expresado este miércoles durante una rueda de prensa en el Teatro Pérez Galdós, en la que también han participado el barítono mexicano Alfredo Daza y la soprano Carolina López, así como el director musical, Ivan Ciampa, y el director de escena, Daniele Piscopo.

Tetelman ha señalado que aunque no hay demasiados referentes, sí que mira con bastante admiración la grabación disponible del tenor italiano Enrico Caruso, que interpretó esta ópera en el siglo XIX de la mano del propio Giordano durante su estreno.

«Tener ese audio disponible, especialmente ‘Amor ti vieta’, es raro y especial e impulsa mi interés en esta obra porque te permite saber qué quería el compositor realmente», ha reflexionado Jonathan Tetelman.

Para el tenor se trata de una «obra maestra» de Giordano que «adora» pese a ser «muy corta, pero con mucha intensidad desde las primeras notas hasta el final».

Daza: «Hay bastante material, pero también hay interpretaciones desafortunadas»

«Es raro tener una gran historia en ópera. A veces no son demasiado interesantes, pero con ‘Fedora’ te dejas atrapar por los personajes, la gran música, lo grandes duetos y las grandes arias», ha destacado Tetelman.

La soprano Saioa Hernández ha destacado que «el papel exige mucho en escena a nivel dramático. Estos roles veristas hay que regularlos bien y estar muy concentrados para no dejarse llevar solo por la emoción».

Respecto a sus inspiraciones para el papel, ha señalado que le gusta mucho «venir en blanco» a los ensayos y dejarse inspirar por lo que los directores quieren aportar.

El barítono mexicano Alfredo Daza ha señalado que hacer óperas tan poco interpretadas como «Fedora» siempre es un gusto tremendo. «Hay bastante material al que mirar para inspirarse, pero también hay muchas interpretaciones a mi gusto desafortunadas. Hay una parte lírica al principio y una dramática al final que requiere muchas habilidades.», ha reflexionado Daza.

Teatro Pérez Galdós. Imagen cedida.

La ópera incluye elementos más modernos para la puesta en escena

Por su parte, la soprano de origen boliviano-albanés Carolina López ha confesado que en un principio no se veía en el papel «alocado» de la condesa Olga. «Olga es un rol ligero y siempre que escucho Fedora me gustan mucho sus partes y no tanto las de Olga», ha manifestado López.

El director Ciampa, a los mandos de la dirección musical, ha considerado «Fedora» como una ópera extrardinaria y ha valorado al público grancanario, «que no tiene que coger un avión para disfrutar de óperas de primer nivel con grandes artistas».

Así, Piscopo, a cargo de la dirección de escena, ha expresado que para un director «joven» como él, poder representar una ópera que se hace «raramente» es «una suerte» que le permite trabajar con partituras y repertorios no muy habituales.

Por último, ha apuntado que su dirección siempre se basa en lo que está escrito en la partitura y que trata de ser respetuoso con la producción clásica, si bien se han incorporado algunos elementos más mordernos para la puesta en escena, pero respetando la historia, ha concluido.