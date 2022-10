El presidente canario aseguró en Televisión Canaria que la economía se ha recuperado y Canarias está «mucho más fuerte» para hacer frente a la situación de crisis

Informa: Redacción Televisión Canaria

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que los presupuestos autonómicos presentados el pasado lunes por el Ejecutivo canario continúan priorizando los servicios públicos de las islas y señaló que la economía canaria está mucho más fuerte. En concreto, el presidente canario apuntó que el Gobierno canario ha demostrado ese compromiso manteniendo para este curso los 3.000 docentes contratados en Educación durante la pandemia, así como más de 7.000 sanitarios.

En una entrevista en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’; Torres insistió en que la sanidad pública es una prioridad para su Gobierno y, en concreto, las listas de espera. El presidente canario añadió que en estos momentos la Sanidad canaria tiene más camas que nunca y cuenta con un plan, el Plan Aborda, para reducir las listas. «Todas las comunidades, una vez se está superando la pandemia, hemos abierto las puertas a muchas operaciones que quedaron relegadas durante la lucha contra el COVID-19, ahora las listas de espera han aumentado».

No obstante, el presidente canario aseguró que el compromiso es reducir las listas y esperar al balance de fin de año para comprobar los resultados del plan. Así, Torres insistió que en las cuentas públicas para el próximo año, la sanidad pública de Canarias contará con 330 millones más en el presupuesto, la partida más importante de la historia. También resaltó que Canarias cuenta ahora con 330 camas más en los hospitales públicos de las islas, un hecho que no sucedía en los últimos 10 años.

Los mayores

También hizo mención el presidente de las personas mayores que ocupan camas hospitalarias cuando deberían estar en sus hogares o en centros sociosanitarios. Para Torres es una «situación lamentable» donde confluyen varios aspectos, la familia y cómo se desatiende de sus mayores, las plazas sociosanitarias y los problemas burocráticos para lograr suelo para los centros, así como la gestión de la dependencia.

Según el presidente canario, las islas han dado un paso adelante en la gestión de la dependencia con prestaciones que reconocen el trabajo de las personas que cuidan a sus familiares. No obstante, Torres señaló que «no es una situación fácil», pero que en cualquier caso, «esas personas no están».

Situación económica

Torres destacó que los presupuestos autonómicos llevan medidas para luchar contra la inflación, y los calificó de los presupuestos de la «certidumbre» ya que «la economía canaria se ha recuperado y se enfrenta a las adversidades mucho más fuerte».

Torres apuntó que el pasado mes de agosto el turismo en Canarias registró datos históricos y valoró positivamente la trayectoria del empleo en Canarias. Aunque el jefe del Ejecutivo canario admitió que la alta inflación está haciendo mucho daño en las familias canarias y por ello las cuentas públicas contienen un «tres paquetes fiscales» destinados a las rentas bajas y medias.

Canarias sigue siendo la comunidad autónoma con la tasa de pobreza más elevada de todo el territorio nacional, aunque después de ocho años la cifra no ha aumentado. Para el presidente de Canarias, es innegable que no se puede estar satisfecho con esas cifras y que el Gobierno de Canarias tiene que seguir trabajando, pero también destacó que hay que valorar que por primera vez en ocho años la pobreza en las islas no crezca.

«Tenemos los datos de pobreza de hace 14 años», apuntó Torres, «solo hay tres comunidades autónomas que han mejorado los datos de pobreza, y una de ellas es Canarias». En este sentido, el presidente canario aseguró que la ley que regulará la Prestación Canaria de Inserción (PCI) estará antes de terminar la legislatura.

El jefe del Ejecutivo dijo que los datos demuestran que Canarias está mejor ahora que en 2019. «Conformamos un gobierno de progreso, distinto, de cuatro fuerzas políticas para cambiar las cosas en Canarias. A día de hoy, frente a lo que recibimos en mayo de 1919 -sin mencionar pandemia, volcán, crisis migratoria- los datos son mejores».

Informa: Lidia Rodríguez Fuentes / Daniel Fuentes Mcnab

Presión demográfica

El presidente de Canarias considera que el aumento de la población en Canarias en los próximos años es un reto. Ya en Canarias hay zonas donde existe una mayor presión demográfica que en otras y que es «un debate que se debe abordar con calma». Como lo es también una posible tasa a los turistas que visitan la isla.

Unidas Podemos ha presentado una propuesta de ecotasa para aplicarla a los turistas que llegan a Canarias. En este sentido, Torres ha afirmado que una tasa aplicable al turismo está recogida en el documento de trabajo del Gobierno canario, con carácter finalista, pero no cree que sea el momento de aplicarla, es «el momento de la consolidación», aseguró Torres. En cualquier caso, la aplicación de una tasa al turismo debería hablarse con el sector y que apunte a un carácter finalista medioambiental.

La Palma

Torres insistió que es imposible reparar las pérdidas que han sufrido las personas afectadas por el volcán de La Palma. «Por mucho que hagamos, es imposible que los afectados sientan satisfacción por haber perdido sus hogares, las viviendas, colegios o lo que querían dejar a los que vinieran de sus padres», afirmó. Pero destacó el presidente que no hubo muertos durante la erupción volcánica y ello gracias a la ciencia y a la responsabilidad ciudadana.

Así, indicó, en el tema concreto de los núcleos de La Bombilla y Puerto Naos, Torres pidió responsabilidad ciudadana para no lamentar alguna desgracia ya que los gases tóxicos continúan presentes en la zona y hasta que los científicos no digan lo contrario, «y no sabemos cuándo será», se tendrá que evitar entrar.

Torres indicó que ya hay medidas para los habitantes de esas zonas, que en caso de prolongarse, se profundizarán en ellas para proporcionar las viviendas necesarias. En este sentido, el presidente canario indicó que todas la vivienda pública entregada este año ha sido en La Palma.

Presupuestos del Estado para Canarias

Ángel Víctor Torres indicó en relación con los Presupuestos Generales del Estado que se tramitan en el Congreso, que, siendo cierto que hay aspectos que mejorar respecto al REF, «el Presupuesto que más cumple con el REF son los actuales y los que vienen para 2023 son mejores que los actuales».

Torres argumentó que no entiende o que «es difícil de digerir» que se vote en contra de los Presupuestos del Estado o de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. «Son presupuestos necesarios, justos y espero que se mejoren con las enmiendas».

Energía y medio ambiente

El presidente de Canarias, en ‘Buenos días, Canarias’, destacó que las islas «están haciendo una gestión magnífica en su apuesta por las renovables». En este sentido, Europa, señaló Torres, debe reconocer que «Canarias está haciendo su trabajo, que estamos apostando por la energía solar, la eólica, la fotovoltaica, todo lo que son energías limpias», y por ello, «no se puede gravar a un avión porque vuele a Canarias. Si se grava a quien viene a Canarias, estamos condenados», en relación a la tasa verde que aplicará la Unión Europea.

Crisis migratoria

Torres apuntó que probablemente el dato de los migrantes fallecidos en la denominada Ruta Canaria sea mayor del que recogen los organismos internacionales. Para el presidente canario «Europa tiene que manifestarse», y mostró su preocupación por el pensamiento de la ultraderecha que cree que la migración se debe «quedar en África o donde llega, y eso condenaría a Canarias».