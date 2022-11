En declaraciones a la Cadena SER, el presidente canario insistió en que el Gobierno de Canarias «está personado» en la causa del contrato de mascarillas

Informa: Redacción Televisión Canaria

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que «no» tenía conocimiento personal del expediente del contrato de mascarillas que se investiga judicialmente por una estafa de cuatro millones de euros durante la pandemia del COVID-19, ya que el material nunca se entregó al Gobierno regional.

Torres ha expuesto que tuvo conocimiento del contrato «en el momento en el que se publica, no tenía conocimiento de esos cuatro millones de euros. No había un conocimiento personal de ese expediente».

En este sentido, ha matizado que el Gobierno de Canarias «está personado» en este caso, sobre el que se ha decretado el secreto de sumario. Torres ha subrayado el Ejecutivo regional está «a disposición de aclarar todo», ya que la voluntad es «recuperar hasta el último euro».

Estafa de cuatro millones de euros

Torres, añadió en declaraciones a la cadena SER y recogidas por Europa Press, que en este caso lo que ha habido es «una estafa». Se pagaron cuatro millones de euros a una empresa y no llegó el material. Un expediente por el que dijo que «lamentablemente» tiene que mostrar su «enfado», ya que durante la pandemia se hicieron «muchísimos» contratos para la adquisición de mascarillas y material necesario para afrontar la situación.

En este sentido, al ser cuestionado por si se han revisado otros contratos, ha indicado que la Audiencia de Cuentas en todas las comunidades autónomas «ha ido requiriendo todos los expedientes y a partir de ahí se han tomado las decisiones de que se han adoptado a la legalidad».

De todas formas, espera que el Gobierno de Canarias pueda recuperar los cuatro millones de euros y «quien ha cometido una ilegalidad que responda a la misma». En su caso está a la espera de testificar por escrito ante la justicia, para lo que ha sido requerido.

Dimisión de Conrado Domínguez

Por otro lado, Torres ha afirmado que aún «no» tienen a la persona que sustituirá a Conrado Domínguez. El director del Servicio Canario de Salud (SCS) dimitió este jueves tras mantener un encuentro con el presidente de Canarias debido a su investigación por los presuntos delitos tráfico de influencias y prevaricación administrativa por el caso Mascarillas.

Agregó que será esta semana cuando se cierre la propuesta, que tendrá que elevar el consejero de Sanidad del Gobierno regional, Blas Trujillo. El presidente espera que tengan «una decisión acertada», ya que ha reconocido que en esta legislatura han sido «bastante» los directores del SCS –cinco– que ha tenido el Ejecutivo canario, algunos «de manera temporal».

Así, dijo que aunque «todo es mejorable», la gestión de Canarias en la pandemia «ahí está». No obstante, ha admitido que ahora se enfrentan «a una situación inesperada» aunque las cosas «se hicieron de la mejor forma posible» en un momento que «no ha sido fácil».

Torres ha reprochado que «algunos se olvidan» de cómo se estaba en marzo de 2020, que «había que buscar como fuese material» para poder traerlo a Canarias. El presidente reconoció que «muchas personas colaboraron y eso no quita que las cosas hay que hacerlas bien pero no lo han tenido nada fácil los responsables sanitarios».

Sustituto, la próxima semana

El presidente canario visitó también este viernes la fábrica de Coca-Cola en Tenerife, donde ha vuelto a decir que es «previsible» que haya un nombre cerrado para el próximo jueves para sustituir en la dirección del SCS a Conrado Domínguez. Torres ha subrayado que la decisión se tomará de forma «colegiada» pues al presidente solo le compete el nombramiento de los consejeros de Gobierno.

Torres no ha reconocido que haya forzado su dimisión –«ya he dicho lo que ha ocurrido, más claro no he podido ser»– por lo que ha instado a «no buscar más cosas».

Visita del presidente de Canarias a Coca Cola. Imagen Presidencia del Gobierno

Con todo, el presidente ha insistido en que «hay que respetar las decisiones y los procesos» y por ello, ha dicho que sigue a la espera de testificar por escrito ante el Juzgado Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y «a disposición» de la justicia para colaborar y que «se esclarezca todo».

«Estamos ante un expediente bajo secreto de sumario y a disposición para responder cuando llegue una resolución», ha agregado.

No obstante, Torres ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para «reconocer que se ha hecho una labor indudable» desde el SCS con la gestión de la pandemia pues aunque Canarias «lo tuvo tan difícil como otras» comunidades autónomas se hicieron todos los cribados en centros sociosanitarios y fue la que tuvo menos camas de UCI ocupadas por pacientes con coronavirus –cifras por habitante–. «Hay que reconocerlo, ha sido un trabajo difícil», ha comentado.