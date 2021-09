El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura en el Parlamento que esta es la prueba de reconstrucción más importante a la que se ha enfrentado Canarias

Ángel Víctor Torres durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo este martes en el pleno del Parlamento autonómico, respecto a la erupción volcánica en La Palma, que hay que «resistir, rescatar y avanzar», en un momento en el que aún se desconocen cuáles van a ser los efectos y daños definitivos del volcán.

«Esta es la prueba de reconstrucción más importante a la que se ha tenido que enfrentar Canarias«. Añadió que «no va a ser fácil, no va a ser cuestión de días, semanas ni meses». «Reconstruir pueblos enteros no se hace de la noche a la mañana pero no vamos a fallar a los palmeros y palmeras», aseguró.

Zona catastrófica

Torres, que respondió a varias preguntas sobre la crisis volcánica de La Palma, valoró que el Consejo de Ministros declare la isla como zona catastrófica este mismo martes, así como que apruebe una ayuda urgente de diez millones de euros para enseres y viviendas de manera inmediata.

El Parlamento dona 200.000 euros para ayudar a los afectados

Por otra parte, la Mesa del Parlamento de Canarias, con el acuerdo de la Junta de Portavoces, ha decidido donar 200.000 euros para ayudar y paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la erupción volcánica para los afectados.

El presidente de la cámara, Gustavo Matos, ha dicho que esta donación se hará de acuerdo con el Cabildo de La Palma. Será el Cabildo quien diga a qué ONG debe ir destinada esta aportación para ayudar a las familias que lo han perdido todo.

Visita del presidente del Canarias a la zona afectada por el volcán de La Palma. Archivo RTVC.

Matos ha manifestado la solidaridad del Parlamento con La Palma. «Con los palmeros y, especialmente, con todas las familias que han padecido las consecuencias de la erupción, aseguró.

Gustavo Matos se ha dirigido especialmente a las personas desalojadas y a las que han perdido sus propiedades, sus casas y sus explotaciones agrarias. «Detrás de cada hogar hay una historia y no es de recibo que el Parlamento no esté al lado de estas familias y estas personas»