El ministro y ex presidente de Canarias niega cualquier relación con Koldo García tras su etapa institucional y asegura estar «tranquilo» ante las investigaciones.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en De La Noche Al Día de La Radio Canaria / Foto: La Radio Canaria.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado este lunes en La Radio Canaria cualquier implicación en la trama de corrupción vinculada al denominado caso Koldo, que investiga supuestas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Torres, en declaraciones al programa De La Noche Al Día, ha asegurado hoy que está «tranquilo» y que nunca mantuvo relación con Koldo García, ex asesor del Ministerio de Transportes, más allá de su etapa institucional. «Yo no tuve ninguna relación con el asesor del ministerio una vez que dejó de estar en el Ministerio», ha afirmado con rotundidad el ex presidente del Gobierno de Canarias.

En respuesta a las informaciones que apuntan a supuestas grabaciones comprometedoras en las que se menciona su nombre, Torres ha asegurado que «eso es falso» y ha denunciado una campaña de descrédito en su contra. «Hay alguien que quiere hacer daño a Ángel Víctor Torres».

El ministro ha recordado que ya respondió en su momento a graves acusaciones realizadas por el empresario Víctor de Aldama, y que el juez instructor otorgó a este un plazo para presentar pruebas, lo cual, según dijo, le permitió desmontar completamente las insinuaciones sobre su supuesta participación en encuentros ‘con señoritas’ en Madrid. «Yo estaba durmiendo en mi casa«, ha señalado en la Radio Pública.

🔴🗣️ "Alguien quiere hacer daño a Ángel Víctor Torres".@avtorresp niega relación con Koldo García tras su etapa institucional y asegura estar “tranquilo” sobre las informaciones que le vinculan con la trama.



📻 En @Dlanochealdia pic.twitter.com/7klkjhuGte — La Radio Canaria (@laradiocanaria) June 16, 2025

Posibles cambios en el Gobierno

Preguntado por una eventual remodelación del Consejo de Ministros y del propio PSOE, Torres ha dejado la decisión en manos del presidente del Gobierno. «Los presidentes hacen cambios cuando entienden que deben hacerlos», ha señalado, subrayando su lealtad a Pedro Sánchez y su disposición a asumir lo que decida el jefe del Ejecutivo.

En este sentido, Torres ha reconocido que su partido atraviesa un momento delicado. «El PSOE está en una situación complicada», ha admitido, en referencia al desgaste político provocado por los supuestos casos de corrupción y la presión creciente sobre varios cargos socialistas.

Ángel Víctor Torres atiende a los micrófonos de La Radio Canaria / Foto: La Radio Canaria.

Comparecencia en el Parlamento de Canarias

El próximo 23 de junio, Ángel Víctor Torres comparecerá en el Parlamento de Canarias en el marco de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia.

En La Radio Canaria, ha asegurado que irá «encantado» y está dispuesto a esclarecer cualquier duda. «Si alguien, cualquiera, se benefició del dolor de la gente para meter la mano, que lo pague con todo el peso de la ley», ha sentenciado.