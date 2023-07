El ataque con drones no ha provocado víctimas pero sí daños materiales en el puerto de Odesa

Puerto de Odesa. EP

Las autoridades de Ucrania han denunciado este martes un ataque con drones por parte de Rusia contra una terminal del puerto de Odesa (sur). Una terminal destinada a la exportación de grano. Dos aparatos han impactado contra un edificio administrativo, suceso que se ha saldado sin víctimas.

El alcalde de Odesa, Oleg Kieper, ha indicado que «los sistemas de defensa antiaérea no han permitido el plan enemigo de atacar una termina de grano en uno de los puertos de Odesa». Ha subrayado que «el país terrorista» ha intentado «un poderoso ataque con drones» en la zona.

«Desde aguas en el mar Negro, el enemigo ha lanzado varias oleadas de drones kamikazes tipo ‘Shahed-136′», ha manifestado. Ha confirmado la destrucción de 22 de estos aparatos. «Debido a la caída de fragmentos de los drones derribados, dos terminales cerca del puerto, incluida una de grano, se han incendiado. El fuego ha sido rápidamente extinguido, sin daños críticos o heridos», ha zanjado.

El ataque ha tenido lugar en medio de las dudas sobre la próxima extensión del acuerdo alcanzado en junio de 2022 entre Ucrania y Rusia –mediado por Naciones Unidas y Turquía– para la exportación de grano desde puertos ucranianos debido a las denuncias de Moscú sobre lo que describe como incumplimientos de las cláusulas relativas a la exportación de fertilizantes rusos.

Moscú ha advertido de que el pacto no se prorrogará más allá del 17 de julio si por esa fecha no se han subsanado algunos fallos del acuerdo, que consideran beneficia más a Ucrania pues los productos rusos no están siendo transportados. Eso ha llevado al secretario general de la ONU, António Guterres, a reclamar una prórroga de este pacto «indispensable».