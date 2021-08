La Incidencia Acumulada de covid-19 en Canarias a los 14 días se sitúa en los 358,97 casos por 100.000 habitantes. Con 15.664 activos, de los cuales 100 están ingresados en UCI y 410 permanecen hospitalizados

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comunica hoy 356 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 87.927 con 15.664 activos, de los cuales 100 están ingresados en UCI y 410 permanecen hospitalizados. En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de un varón de 77 años en Tenerife, que padecía patologías previas y permanecía en ingreso hospitalario.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 142,19 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 358,97 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma hoy 181 casos con un total de 42.381 casos acumulados y 8.978 activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 33.534 acumulados, 136 más, y 5.996 activos. Por su parte, Lanzarote suma 17 positivos, con 6.361 acumulados y 183 activos; Fuerteventura tiene 3.813 casos acumulados, con 22 más que la jornada anterior, y 457 activos. La Palma no suma casos nuevos, por lo que cuenta con 1.022 acumulados y 34 activos; El Hierro tampoco no suma ningún caso, por lo que se mantiene en 432 acumulados y siete activos, mientras que La Gomera no registra nuevos casos, por lo que sus acumulados son 380 y sus activos son siete.

282 casos menos que el sábado pasado

Los datos notificados hoy suponen un descenso de 282 positivos con respecto al sábado pasado, cuando se notificaron 638 nuevos contagios. En los últimos 14 días se ha registrado un descenso continuado en el número de casos.

Hasta hoy se han realizado 1.927.311 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 6.221 se corresponden al día de ayer.