Vanoostende dice que "no ha habido ninguna irregularidad"

Alicia Vanoostende ha afirmado que «no ha habido ninguna irregularidad» en su departamento en relación al ‘caso Mediador’ y que se está trabajando con la autoridad judicial

Alicia Vanoostende, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Imagen Gobierno de Canarias

El PP ha reclamado este viernes la dimisión de la consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, por la presunta implicación de altos cargos del área en el llamado ‘caso Mediador’, a lo que esta ha contestado que no ha habido ninguna irregularidad, todos los controles han funcionado y se está trabajando «directamente» con la autoridad judicial.

La titular de Agricultura, Ganadería y Pesca se ha referido a este asunto en el Parlamento regional en respuesta a sendas preguntas, una del PP y otra del grupo Nacionalista, respecto a los motivos de la destitución en junio de 2022 del entonces director general de Ganadería, Taishet Fuentes.

Al respecto, el diputado nacionalista, Mario Cabrera, ha afirmado que no pide la dimisión de la consejera «porque usted ya ha sido cesada por el sector» y lo que reclama al Gobierno de Canarias es que «de la cara» y se persone como acusación particular en este caso para defender al sector primario de Canarias.

«Consejera, se les acabó el tiempo, sólo le pido a usted y al presidente Ángel Víctor Torres que den la cara para salvar la democracia», ha enfatizado Mario Cabrera.

El PP exige la dimisión de la consejera

En el transcurso de una comisión parlamentaria, el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas; preguntó a la consejera por los verdaderos motivos que provocaron el cese del exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes y aseguró que “con las declaraciones del sector contra su gestión usted ya debería haber dimitido, y con este caso y las informaciones que vamos conociendo usted no debería con mayor motivo seguir en el cargo”.

Según el diputado popular, “el silencio del presidente Ángel Víctor Torres y su negativa a dar explicaciones con el argumento de que ustedes no saben nada no se sostiene, sobre todo tras las denuncias de uno de los implicados de que ambos estaban al tanto de lo que pasaba”.

Para el diputado popular, “hay algo que no nos están contando o alguien no dice toda la verdad porque no es normal que alguien que no sirve para ser director general de Ganadería, y al que se le acusa de ausencia de gestión y de actitud, si se le apoye para ser candidato del PSOE a la alcaldía de Antigua”.

Por último, Juan Manuel García Casañas aseguró que ante este nuevo caso de presunta corrupción que salpica al Gobierno de Canarias “el PSOE canario calla, la consejera calla y el presidente calla” por lo que urgió tanto a Torres como a Vanoostende a asumir sus responsabilidades.