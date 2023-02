Marco Antonio Navarro Tacoronte asegura que Ángel Víctor Torres y Pedro Martín eran conocedores de la trama ‘ Mediador’. Torres lo niega y dice que de haberlo sabido, hubiera ido a la Justicia de «manera inmediata»

Juan Bernardo Fuentes Curbelo (derecha). EFE

El mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, investigado en la presunta trama corrupta que operaba desde Canarias para captar empresas en la zona ZEC y bloquear inspecciones ganaderas, ha afirmado este viernes que el exdiputado socialista José Bernardo Fuentes Curbelo era la «cabeza visible» de la red y organizaba «fiestas» a las que se sumaba hasta una quincena de diputados de su grupo.

«Juanpe dictaba las personas que venían, estaba todo estudiado, mecanizado, eran cenas, desayunos y almuerzos, también había diputadas mujeres», ha apuntado en una entrevista concedida a ‘Cope Canarias’ .

Dice tener la «conciencia sucia» por su «doble vida»

Navarro Tacoronte se ha confesado «escandalizado» por todos los hechos que se recogen en el sumario y admite que tiene la «conciencia sucia» porque debido a la trama, ha perdido a toda su familia dado que llevaba una «doble vida«. «Pagaré lo que tenga que pagar pero que al menos salga a la luz la verdad», ha agregado.

De hecho, ha expuesto que salió «destrozado» del juzgado tras ser detenido y Fuentes Curbelo «sale riéndose» y con la conciencia tranquila. «O no tienes conciencia o no eres padre, no tengo nada que esconder ya«, ha explicado.

Ha indicado que siempre ha ‘trabajado’ para el PSOE y por eso no hay nadie de CC o PP implicado, subrayando que «todas las noches», entre los martes y los jueves –días habituales de sesiones en el Congreso– acudía burdeles o recibían a prostitutas en hoteles durante 2021 y 2022, incluso en pandemia. «Era como la fiesta de fin de año, con catering y catálogos de fotos«, ha detallado. No entiende que Fuentes tenga la conciencia tranquila y expone que «presumía de socialismo» y después comía marisco todos los días en Madrid.

«No sé cuanto dinero pasó por mis manos, no quiero ni pensarlo»

Asimismo, ha señalado que los gastos vinculados a la trama que se hacían en Madrid «eran pagos de empresas de Madrid» y los ganaderos, realmente, «eran pocos», subrayando también que llegó a manejar hasta el 70% de los fondos, el resto eran coches, puros o transferencias bancarias. «No sé cuanto dinero pasó por mis manos, no quiero ni pensarlo», ha destacado.

Navarro Tacoronte ha vuelto a remarcar que a un funcionario de la Consejería de Agricultura lo mandaron a un «cuarto oscuro» porque era un profesional «honrado, honesto y encantado de su trabajo pero metió la camisa donde nadie le llamaba».

En esa línea ha apuntado que «tocaba expedientes» que no querían «que se tocaran» y no entiende como desde el Gobierno de Canarias se desconoce el ‘ostracismo’ del funcionario dado que el presidente, Ángel Víctor Torres, estaba informado de las gestiones que se hacían con los expedientes por «un topo» que había en el departamento, el asesor de Tayshet Fuentes.

«Tienes que contar con todo el circo, el papa, el obispo y los frailes, lo sabían, sé por qué lo digo», ha detallado. Subrayó que no tiene sentido que Tayshet Fuentes fuera cesado como director general de Ganadería y después presentado como candidato a la Alcaldía de Antigua (Fuerteventura). «¿Dónde nos perdemos?», se ha preguntado.

«Pagaré lo que tenga que pagar pero hasta aquí he llegado»

Ha apuntado que «ahora» nadie le conoce pero no trabajaba solo en Gran Canaria, sino en Tenerife, con gestiones para el Cabildo y los ayuntamientos de Güímar y Arona, entre otros, poniendo sobre la mesa que sin ser cargo público ni funcionario se sentaba al lado del director general de Ganadería en su despacho. «Pagaré lo que tenga que pagar pero hasta aquí he llegado, llevo muchas mochilas», ha señalado.

Ha insistido en que no ha filtrado nada del caso sino que todo se precipita por una denuncia falsa del exidirector de Deportes del Cabildo de Tenerife y en su defensa, le terminan requisando sus teléfonos móviles. «Cuando se percata de que soy yo va llorando a quitarla», ha apuntado, pero Pedro Martín –presidente del Cabildo– «ya estaba informado».

El mediador entiende que «el peor chivato es el teléfono móvil» y entiende que «si el totorota no se equivoca con la denuncia», el caso no habría estallado.

Tampoco entiende que algunos empresarios digan que se sienten «estafados» cuando llegaron a firmar contratos millonarios o recibían subvenciones y ha dejado claro que no va a «encubrir nada».

Torres niega que conociera la trama del Caso Mediador

Por su pate, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado este viernes, ser conocedor de que se estaban produciendo mordidas en lo que se conoce como trama Mediador’ porque, de haberlo sabido, hubiera ido a la Justicia de «manera inmediata».

Así lo ha afirmado en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha hecho especial hincapié en que si alguien ha hecho algo que esté al margen de la Ley, que «pague«.

Torres ha defendido que el Gobierno que preside ha actuado «con absoluta inmediatez» con los dos exrepresentantes socialistas, al tiempo que ha recalcado que la decisión de destituir, hace un año, a Taishet Fuentes fue más que acertada. El presidente de la comunidad autónoma ha subrayado que «no cabe transigir con ningún caso de supuesta corrupción».

«Estos hechos son absolutamente reprobables»

«Estos hechos son absolutamente reprobables. Hacen un daño tremendo al Estado del Derecho, a los servidores públicos. Son vergonzantes y vergonzosos y no se puede transigir ante ninguno de ellos. Por lo tanto, tolerancia cero ante cualquier caso de corrupción», ha aseverado. Ha informado de que la Consejería de Agricultura «analiza uno a uno todos los expedientes en los que hayan podido participar» Taishet Fuentes para «poner en manos de los órganos judiciales las situaciones anómalas que se detecten».

De la misma forma que ha defendido que «aquí, caiga quien caiga, las cosas hay que hacerlas bien«. Ha destacado «el honor y el buen trabajo de los funcionarios públicos y de la mayoría de la clase política, porque, cuando estas cosas ocurren, toda la política queda dañada».

«Contundencia, transparencia, claridad y que pague quien tenga que pagar si alguien ha hecho las cosas al margen de la ley, de manera ilícita y de una forma que nos avergüenza tremendamente como sociedad», ha apostillado.

El también secretario general de los socialistas canarios ha manifestado que «si hubiese sido conocedor de que se estaban produciendo mordidas o extorsiones hubiese acudido inmediatamente a la Justicia tras cesar al exdirector general» Taishet Fuentes, al considerar que «la actuación de cualquier responsable público ante cualquier supuesto ilícito tiene que ser contundente«.

«Colaboración absoluta del Gobierno» en el caso en manos de la Justicia

Sobre la posible implicación de más representantes socialistas en esta trama que ha insinuado el mediador Marcos Navarro, al hablar de comidas celebradas en Madrid en las que participaron «hasta 15 diputados» de este partido y asegurar «que solo se conoce la punta del iceberg de este caso Mediador», Torres ha dicho desconocer este extremo.

El presidente de Canarias ha recalcado que esta investigación está en manos de la Justicia, de ahí que haya pedido «máximo respeto» a su trabajo y ha mostrado la «colaboración absoluta» de su Gobierno «para que se llegue hasta el final«.

«Si cualquier persona, sea de donde sea, del partido que sea, ha cometido algún tipo de ilegalidad, que caiga todo el peso de la ley sobre ella», ha sentenciado Torres.