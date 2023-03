Víctor Küppers es conferenciante, centrado en la psicología positiva y cuyas dos palabras principales en su vida son la pasión y el entusiasmo

Víctor Küppers es formador, profesor y conferenciante, sus dos palabras principales en la vida son pasión y entusiasmo. Küppers es miembro de mentes expertas, que precisamente están centrados en hacernos ver que la vida es mucho mejor de lo que la vemos en el día a día.

-Periodista. Muy buenas, Víctor Küppers. Tras casi siete años sin estar en las islas, te tenemos de nuevo por aquí. Conferenciante desde hace más de 20 años y centrado en la motivación personal y en la actitud. Precisamente ¿Qué importancia tiene la actitud en nuestro día a día?

-Víctor Küppers. No es una cosa que me he inventado yo, en la actitud en todos los ámbitos de la vida es lo más importante que tenemos y la suerte es que no es como la inteligencia que toca o no toca, la suerte es que la podemos tener todos si queremos. Yo me he dedicado 20 años a hablar de actitud y al mejor que me ha venido es a mi. Repetírtelo cada día. A veces la vida va de actitud y aunque las cosas no salgan como queremos, la actitud facilita y provoca que las cosas vayan los mejor posible.

-Periodista. Marina Zambrana, SEO de Mentes Expertas. Ustedes decís que el lema de ‘Mentes Expertas’ no radica en un libro, si no en uno mismo. ¿En qué radica esta afirmación?

-Marina Zambrana. El éxito depende también de la época que se esté viviendo. Yo, por ejemplo, ahora que se está a nada de la Semana Santa para mi el éxito es que mis hijos quieran venir de viaje conmigo y que no me pongan ninguna pega. El éxito es que te recuerden de la manera que tú quieres que te recuerden. El éxito también es la actitud pase a la presencia de problemas, es porque han decidido sonreír y decirle a la vida ‘venga yo puedo con esto’.

-Periodista. Y bueno, ya que la vida es una, vivamos con entusiasmo ¿No?

-Marina Zambrana. Tú lo has dicho Romina, el lema de ‘Mentes expertas’ es vivir con actitud y la conferencia de Víctor hace muchos años se llamaba así ‘El efecto actitud’ y que a mi me tenía enamorada, porque al final es eso, que efecto produce tu actitud, no solamente en tu vida, si no también la vida de los demás. Creo que no se trata de que tu brilles, si no que ilumines a los demás con esa actitud de la que tú hablas tan bonita.

-Periodista. Víctor, háblanos de los experimentos que haces con tus hijos a nivel sociológico y de la felicidad que se crea en nosotros mismos solo con un saludo de ‘buenos días’.

-Víctor Küppers. Yo no soy experto, yo los leo a ellos y traslado todas las ideas que ellos dicen, y la que más me gusta es la de ser amable. La forma más rápida, más eficaz y fácil de vivir con alegría es ser amable con los demás. Cuando descubres que algo tan simple funciona, verás como te cambia el carácter. Yo he intentado explicárselo a mis hijos con experimentos de todas las formas que he podido.

-Periodista. Algunos de tus compañeros como Mario Alonso Puig afirman que nunca en la vida se ha consumido tanto uso de antidepresivos y ansiolíticos en una sociedad. Sin embargo, se sale a la calle y existe algo contradictorio, como es la falta de empatía y humanidad.

– Víctor Küppers. Tenemos que entender que vivimos en una época que desde el 2004 no tenemos un año bueno, todos son problemas, preocupaciones, disgustos. Todo nos afecta. Tener una actitud positiva es realmente una lucha. Si te dejas llevar es lógico estar desanimado. A mí me da mucho coraje la palabra tóxico. No, perdona, tiene todo el derecho del mundo. Hay gente que tiene tantos problemas y preocupaciones, que es normal que no sonrían.

-Periodista. ¿Cuál es el primer pensamiento cuando sales a escena y tienes delante a 3.000 o 4.000 personas.

–Víctor Küppers. Pues mira, yo soy miope, por lo que veo tres filas y no veo más allá. Yo siempre digo, ojalá me toquen tres o cuatro caras favorables en las primeras filas, porque esas caras sonrientes te ayudan, te animan.

-Periodista. ¿Eres consciente de las personas que puedes ayudar a través de cada una de tus conferencias?

-Víctor Küppers. No tengo redes. Yo soy consciente de que el mérito no es mío. Yo sólo digo cosas que todos sabemos y a mi me cuesta mucho aplicarlas. El mérito está en la persona que escucha y lo aplica.

-Periodista. Víctor, ante todo muchas gracias en nombre del Grupo Radio Televisión Canaria, de sus plataformas digitales. Y en mi nombre. Gracias, porque sé lo complicado que ha sido que nos dediques este momento.