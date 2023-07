Televisión Canaria coproduce este película del cineasta canario José Víctor Fuentes. Un diario fílmico que retrata la montaña rusa del amor, la crisis de los 40 y la necesidad de reinventarse.

Estreno, viernes 14 de julio a las 23 horas en Televisión Canaria

Un viaje iniciático que lleva al protagonista a territorios inexplorados de su vida en pareja, de su paternidad y de sí mismo. Su director, José Víctor Fuentes, explica: «Aunque no lo parezca, tengo mucha suerte, mi hijo no cambió mi vida, la destruyó, y encima la chica de mis sueños me remató dos veces…

Fotograma de la película A veces el amor, de José Víctor Fuentes

(…) «De veras, soy un tipo afortunado, gracias a ellos ahora tengo una vida más plena, llena de amor de verdad. Pero tal vez debería aclarar que esta película no es una autobiografía. La narración y la construcción de este relato se confunden con mi propia vida. Lo de menos es si las cosas que cuento ocurrieron realmente. A veces, para llegar a la verdad, hay que contar una mentira. Y en mi caso, me encanta juguetear con la autoficción, partiendo de capturar la realidad».