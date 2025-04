El propio ministro Bolaños ha informado de la composición de la delegación oficial española que se desplazará a Roma por el funeral del pontífice, en la que no estará el jefe del Ejecutivo, aunque sí la vicepresidenta primera y titular de Economía , María Jesús Montero , y la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo , Yolanda Díaz .

El cardenal Angelo Scola publicará en su próximo libro el texto inédito del papa Francisco: «La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo (…) Es un nuevo inicio» . Los medios italianos han divulgado las palabras del pontífice en un libro que saldrá a la venta el próximo 24 de abril.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, permanece junto al cuerpo del papa Francisco, colocado en un ataúd abierto durante el rito de la declaración de muerte en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano, el 21 de abril de 2025. Prensa del Vaticano/Folleto vía REUTERS

También, ha señalado «escuchando de primera mano a los refugiados en Lampedusa, Grecia, Chipre y otros lugares, hizo un enérgico llamamiento a la comunidad internacional para que no les dé la espalda a quienes se ven obligados a huir».

También ha expresado su agradecimiento por «los dones que el ministerio del papa Francisco ha concedido a la Iglesia» y le ha honrado como «un peregrino de una esperanza que no decepciona».

Gambetti ha proclamado «queremos hacerlo esta tarde para acompañarlo en su Pascua, en la fe en Cristo resucitado. Sabemos que la muerte no es una puerta que se cierra sino la entrada de la Jerusalén celeste, donde el lamento muta en danza, y la ropa de saco en vestidos de alegría».

El purpurado ha recordado la fórmula que el pontífice argentino usaba para despedirse en cada acto de los fieles: «Por favor, no se olviden de rezar por mi» .

En el testamento consta textualmente, «solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina, Capilla de la Salus Populi Romani, y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el documento adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra; sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus».

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha firmado este lunes un decreto por el que declara tres días de luto oficial en la Comunidad Autónoma por el fallecimiento del papa Francisco.

Según el comunicado, el presidente se hace portavoz «del sentimiento general de la ciudadanía de Canarias con motivo de esta sensible pérdida y en señal de condolencia».

En este sentido, y en correspondencia con la declaración del luto nacional, en Canarias estará vigente desde las 00:00 horas del martes 22 de abril hasta las 24:00 horas del jueves 24 de abril.

En esta jornada, Fernando Clavijo ha aseverado que el papa Francisco «era muy querido y respetado en Canarias y todos le agradecimos en su momento la sensibilidad que tuvo con el pueblo canario en los meses más duros de la atención a los menores no acompañados que arribaban a nuestras costas, cuando nadie más la tenía».

«Tal era su preocupación que había manifestado su deseo de visitar las islas en los próximos meses, situación que lamentablemente no se va a producir», concluyó el presidente autonómico.

No es la primera vez que Canarias decreta días de luto oficial por la muerte de un sumo pontífice pues, si bien con el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI en 2022, que no murió en ejercicio, no se declararon días de luto oficial, en 2005 el entonces presidente del Gobierno canario Adán Martín decretó una semana tras el deceso de Juan Pablo II.