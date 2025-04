EN DIRECTO | Última jornada de la capilla ardiente del papa Francisco

Más de 90.000 personas han pasado por el féretro del papa Francisco en la Basílica de San Pedro en el Vaticano durante los dos días que lleva abierta la capilla ardiente. Este viernes será la última jornada. Esta tarde se procederá al sellado del féretro y mañana sábado se realizará el funeral. Miles de personas continúan haciendo cola para pasar a dar el último adiós al pontífice.

En Directo Última actualización el 25-04 08:28

Papa Francisco | Preparado el sepulcro en la capilla de Santa María La Mayor La futura tumba del santo padre es una losa de mármol en el suelo en la basílica romana de Santa María La Mayor. Un grupo de operarios ha estado preparándolo todo antes del funeral. El papa Francisco ha elegido para su tumba esta antigua basílica romana que acoge una de sus vírgenes predilectas, la ‘Salus Populi Romani’, en vez de la cripta de San Pedro del Vaticano donde yacen algunos de sus predecesores. En concreto, el lugar que dispuso es la Capilla Paolina, con el icono de la ‘Salus Populi Romani’ y la de la dinastía Sforza, en la nave izquierda del templo, a pocos pasos del altar. Lo que será su tumba lleva días cubierto con una valla de madera pero, sin embargo, deja ver por sus rendijas luz eléctrica en su interior y sombras de operarios. Basílica de Santa María la Mayor en Roma donde será enterrado el papa Francisco. EFE/ Joan Mas.

Papa Francisco | El canciller japonés asistirá al funeral del papa Francisco El Ejecutivo japonés anunció este viernes que enviará a su ministro de Exteriores, Takeshi Iwaya, al funeral del papa Francisco en el Vaticano, que se celebrará el día 26 y como inicio de una gira internacional que le llevará también a EE.UU. y Francia, entre otros. Iwaya ha sido el elegido para representar al país asiático en el funeral solemne del papa, fallecido este lunes a los 88 años, y después de que japoneses se congregaran esta semana en lugares de culto de la nación para darle su último adiós.

Papa Francisco | Más de 128.000 personas han visitado ya la capilla ardiente del papa Francisco Más de 128.000 personas han pasado desde el miércoles hasta las 8:00 hora local, 6:00 GMT, de este viernes por la capilla ardiente del papa Francisco en la basílica de San Pedro del Vaticano para dar su último adiós al difunto pontífice, informó la Santa Sede. El paso de fieles ha seguido siendo constante en las últimas horas, después de que la pasada noche se mantuviera la basílica abierta hasta las 2.30 horas, 0.30 GMT, y se volviera a reabrir a las 5.40, 3.40 GMT, tras cambiar los planes iniciales de cerrarlo a medianoche para que todo el mundo que lo desease pudiera despedirse. La Protección Civil italiana prevé que este número seguirá aumentando considerablemente en las próximas horas hasta que a las 19:00, 17:00 GMT, se cierren las puertas de San Pedro para proceder a la ceremonia de cierre del féretro, antes del funeral y el entierro previstos para el sábado. Decenas de personas hacen fila en el interior de la Basílica de San Pedro para presentar sus respetos al difunto Papa Francisco. EFE/EPA/Alessandro Di Meo.

Papa Francisco | Última jornada de la capilla ardiente Este viernes será la última jornada de la capilla ardiente del papa Francisco en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Miles de personas aguardan pacientemente su turno para dar el último adiós al pontífice. Esta tarde se procederá al sellado del ataud del papa. Comenzamos la retransmisión de una jornada especial con muchos detalles simbólicos que dará paso a varios de los momentos más destacados, el funeral del papa mañana sábado y la posterior celebración del cónclave. Exterior Basílica San Pedro con miles de personas para la capilla ardiente del papa Francisco / Reuters

Papa Francisco | Más de 90.000 personas han pasado por la capilla ardiente Más de 90.000 personas han pasado desde el miércoles hasta este jueves a las 19:00 horas por la capilla ardiente del papa Francisco en la basílica de San Pedro del Vaticano para dar su último adiós al difunto pontífice, según informó la Santa Sede. El goteo de fieles ha seguido constante a lo largo del día, después de que la pasada noche se mantuviera el velatorio abierto pese a los planes iniciales de cerrarlo a medianoche para que todo el mundo que lo desease pudiera pasar a despedirse. La Protección Civil italiana prevé que este número seguirá aumentando considerablemente en las próximas horas hasta que a las 19.00 horas del este viernes se cierren las puertas de San Pedro para proceder a la ceremonia de cierre del féretro, antes del funeral y el entierro previstos para el sábado. El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, dijo a los medios que espera que dentro de poco se alcancen los 100.000 visitantes en la capilla ardiente. «La afluencia al féretro está yendo de manera muy regular (…). Pronto superaremos las 100.000 personas», señaló Gualteri al término de la reunión del comité provincial para el orden y la seguridad en la prefectura. El alcalde destacó el buen funcionamiento de los servicios municipales, que está permitiendo que «todo el mundo tenga la oportunidad de rendir homenaje a un extraordinario papa como Francisco». Las autoridades italianas calculan que en torno a 200.000 fieles asistirán el sábado al funeral por el pontífice.

Papa Francisco | Roma conmemora el 80 aniversario de la liberación del fascismo en pleno luto Roma conmemorará con varios eventos este viernes el 80 aniversario de la liberación del fascismo, en pleno luto por el papa Francisco, a pocas horas de su funeral el sábado. El alcalde, Roberto Gualtieri, tomará parte en varios actos en distintos lugares históricos y simbólicos en conmemoración a la jornada de la liberación, que se celebra cada año el 25 de abril. En este acto habrá también un momento de recuerdo para el papa Francisco a cargo del obispo Renato Tarantelli Baccari, vicegerente de la Diócesis de Roma. El 80 aniversario de la liberación queda marcado este año en Italia por la muerte del papa Francisco, lo que hizo que el Gobierno declarara 5 días de luto nacional. Tras ello, los actos del 25 de abril –más bien caracterizados por su atmósfera festiva– no fueron cancelados, pero el Ejecutivo pidió que se lleven a cabo con contención en señal de respeto a Francisco.

Papa Francisco | Italia desplegará «eurofighters» y un destructor para la seguridad en el funeral del papa Las Fuerzas Armadas italianas reforzarán con un sofisticado sistema antidrones, aviones de combate Eurofighter y un destructor en las costas de Fiumicino, cerca del principal aeropuerto de Roma, la seguridad de la capital italiana por el funeral del papa Francisco, el próximo sábado, informaron fuentes oficiales. El imponente dispositivo de seguridad para las exequias de Francisco incluye el despliegue de unos 4.000 policías, así como francotiradores, agentes expertos en detección de explosivos, una zona de exclusión aérea y exhaustivos controles en aeropuertos y estaciones, en un despliegue inédito motivado por la presencia de los líderes mundiales que llegarán a Roma. El plan de seguridad al que contribuye Italia busca activar los sistemas de detección de drones hostiles para neutralizar posibles amenazas de aéreas, así como la posibilidad de usar cazas Eurofighter para patrullar el espacio aéreo. Asimismo, la Marina italiana desplegará un moderno destructor como parte del dispositivo de protección marítima en aguas cercanas al aeropuerto de Fiumicino, el principal de Roma, que se prevé como punto de llegada y partida de muchas de las delegaciones internacionales que acudirán a las exequias.

Papa Francisco | Unos 50 jefes de Estado o gobierno y diez reyes asistirán al funeral del papa Alrededor de cincuenta jefes de Estado o de Gobierno y diez reyes asistirán el próximo sábado al funeral del papa Francisco en la plaza de San Pedro del Vaticano, según ha confirmado este jueves la Santa Sede. La Oficina de Protocolo de la secretaría de Estado vaticano ha confirmado que «por el momento» las delegaciones que participarán en las exequias solemnes ascienden a 130. De estas, cincuenta estarán encabezadas por jefes de Estado o de Gobierno y diez serán «soberanos reinantes», reyes. Entre los asistentes confirmados están el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Argentina, Javier Milei, país natal del pontífice; el de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, el de Francia, Emmanuel Macron y el de Ucrania, Volódimir Zelenski. Varias personas muestran respeto al difunto papa Francisco en la basílica de San Pedro, Vaticano. EFE/EPA/Massimo Percossi.

Papa Francisco | España mantiene el luto oficial hasta las 12 de esta noche El luto oficial nacional por la muerte del papa Francisco se mantiene hasta las 12 de esta noche. En España no existe un marco jurídico para decretarlo. Se puede establecer desde el Estado, las autonomías y los gobiernos locales. El luto más largo establecido por nuestro país fue después del Estado de Alarma con motivo de la Covid-19. En ese momento, se decretaron 10 días de luto nacional. Mientras, dure la declaración del luto oficial, no se podrán llevar a cabo actos institucionales que impliquen algún tipo de celebración. Sin embargo, sí viene asociado con la celebración de un acto homenaje al fallecido o fallecidos.

Papa Francisco | A partir del 27 de abril se podrá visitar el sepulcro El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha adelantado que el sepulcro se podrá visitar desde la mañana del 27 de abril, un día después de las exequias. La tumba estará entre la Capilla Paolina, que alberga la Virgen ‘Salus Populi Romani’, de la que Francisco era muy devoto, y la de la familia Sforza. Francisco solía acudir a la basílica romana de Santa María La Mayora desde antes de su elección pero, en sus más de doce años de pontificado, lo visitaba sobre todo antes y después de cada viaje apostólico para encomendarse a la ‘Salus Populi Romani’, «protectora de los romanos». El papa Francisco saludando a la familia Caballero Franco en la plaza de San Pedro. EFE/ Familia Caballero Franco

Papa Francisco | La tumba de Francisco estará en el suelo y en ella se reproducirá su crucifijo pectoral La tumba del papa Francisco en la basílica romana de Santa María La Mayor será sencilla, en el suelo, y contará con una reproducción de su crucifijo pectoral, reveló este jueves la Santa Sede al divulgar la primera foto del sepulcro. La sepultura se encuentra en la nave izquierda de la basílica que él prefirió en vida para reposar, en vez de la cripta vaticana, y tendrá una lápida en el suelo con la inscripción «FRANCISCUS’, su nombre pontificio en latín, tal y como dispuso en su testamento. En la pared mostrará una representación de la cruz pectoral del papa, en plata con la imagen del Buen Pastor.

Papa Francisco | El médico del papa revela sus últimos instantes de vida y que quería «morir en casa» El medico del hospital Gemelli de Roma, Sergio Alfieri, coordinador del equipo que atendió al papa Francisco, ha contado los últimos instantes de vida del pontífice: «Entré en su habitación y tenía los ojos abiertos. Comprobé que no tenía problemas respiratorios e intenté llamarle pero no contestaba», dijo y explicó que se decidió no llevarle al hospital porque su deseo era «morir en casa». «No respondía a los estímulos, ni siquiera a los dolorosos. En ese momento me di cuenta de que no podía hacer nada más. Estaba en coma», ha explicado Alfieri en declaraciones publicadas en los medios italianos. Fotografía de archivo del papa Francisco. EFE/Fabio Frustaci.

Papa Francisco | El Vaticano cierra la Capilla Sixtina a partir del lunes, 28 de abril El Vaticano tiene previsto cerrar al público la capilla Sixtina a partir del próximo lunes, 28 de abril, para preparar el Cónclave del que saldrá el nuevo Papa, tras la muerte de Francisco. Según han confirmado desde los Museos Vaticanos, organismo responsable de la gestión de esta capilla del Palacio Apostólico, el espacio estará cerrado «por necesidades del Cónclave» para el que aún no se ha desvelado la fecha de inicio. El edificio renacentista recibe al año más de cinco millones de visitantes. Rezos en el interior de la basílica de San Pedro. EFE/EPA/Andrew Meduchini/ POOL

Papa Francisco | El Vaticano decreta nueve días de luto El Vaticano ha decretado nueve días consecutivos de luto por la muerte del Papa Francisco a partir de este sábado, que es el día en el que tendrá lugar su funeral, periodo durante el cual se celebrarán misas solemnes en la Basílica de San Pedro hasta el 4 de mayo.

Papa Francisco | El pontífice recibirá sepultura en Santa María la Mayor El papa Francisco será enterrado en una de las capillas de Santa María la Mayor. Fue uno de los requisitos que dejó escritos antes de morir. El cardenal Re podría poner su mano sobre el féretro a modo de despedida. El cortejo fúnebre dirigido por Diego Ravelli saldrá en dirección a Santa María la Mayor. Francisco dejó indicado que no fuera enterrado en tres ataúdes como dictaba la tradición. Será enterrado en una capilla de Santa María la Mayor, en la tierra, en una tumba sencilla y sólo con la inscripción en latín: ‘Franciscus’. Basílica romana de Santa María La Mayor. EFE.

Papa Francisco | Ceremonia previa al funeral El viernes, la basílica cerrará a los fieles a las 19.00 para la ceremonia del cierre del féretro antes del funeral del sábado. Los ‘sediarios’ llevarán el féretro al centro del ‘sagrado’ y con el Evangelio sobre él. El cuerpo del Papa Francisco yace en capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. EFE/EPA/Angelo Carconi

Papa Francisco | Más de 200.000 fieles y 150 delegaciones acudirán al funeral El papa Francisco dejó escrito en el ‘Ordo Exequiarum Romani Pontificis‘, el documento que regula los funerales del papa, que quería una celebración sencilla. Según, la información revelada por la Santa Sede las exequias serán igual de solemnes y cargadas de símbolos como las de su predecesores. El papa, fallecido este lunes a los 88 años, introdujo algunos cambios en la cuestiones relativas al féretro y otros pequeños detalles, pero el funeral, al que se espera que acudan unos 200.000 fieles y más de 150 delegaciones, incluidos numeroso jefes de Estado o de Gobierno, seguirá manteniendo un estricto protocolo tanto diplomático como litúrgico.

Papa Francisco | El cardenal español Juan José Omella, ha pedido que se rece por los cardenales El cardenal español Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, ha pedido que se rece por los cardenales, a su llegada a la segunda congregación general, las reuniones de purpurados en el Vaticano tras la muerte del papa Francisco. El cardenal, Juan José Omella, a su llegada a la basílica de San Pedro. EFE.

Papa Francisco | La basílica de San Pedro estuvo abierta casi toda la noche La basílica de San Pedro ha permanecido abierta prácticamente toda la noche, en el primero de los tres días de exposición del féretro del papa, antes del funeral del sábado. Las puertas del templo cerraron a las 5.30 horas, 3.30 GMT, sólo el tiempo necesario para permitir la reorganización y las tareas de limpieza, y volvieron abrir a las 7.00 horas, 5.00 GMT, ante la gran cantidad de fieles que acudieron para dar el último adiós al papa Francisco. Informa: Beatriz Alonso.

Papa Francisco | El cardenal chileno Chomalí: «hay dolor y esperanza» El arzobispo de Santiago de Chile, el cardenal Fernando Natalio Chomalí Garib, estará en la tercera congregación que preparará los próximos pasos. Chomalí ha asegurado que «hay dolor y esperanza». Muchos cardenales se encuentran ya en la Casa Santa Marta, la residencia donde vivirán durante el cónclave, cuya fecha de inicio se tendrá que decidir, a partir del 5 de mayo, pero otros llegan andando por la calle que rodea la columnata de San Pedro para entrar en el Vaticano y acceder al Aula del Sínodo. El público hace fila para presentar sus respetos al difunto Papa Francisco mientras yace en la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. EFE.

Papa Francisco | Más de 15.000 policías integran el dispositivo de seguridad Equipos antidrones forman parte de la seguridad en la plaza de San Pedro del Vaticano. Varios cuerpos policiales integran el amplio dispositivo que desde el lunes controlan a todos los que se acercan a despedir al papa Francisco. Informa: Estela Díaz.

Papa Francisco | Cerca de 50.000 personas han pasado por la basílica de San Pedro Cerca de 50.000 personas han pasado por delante del féretro del papa Francisco en la basílica de San Pedro del Vaticano. Los medios italianos han cifrado en 48.600 personas las que han desfilado durante los dos primeros días de velatorio. EFE/EPA/Alessandro Di Meo.

Papa Francisco | Más de 4.000 periodistas se han acreditado para cubrir las exequias del pontífice Periodistas de todo el mundo van a cubrir el funeral del papa Francisco. La Oficina de Prensa de la Santa Sede se ha visto desbordada por la cantidad de medios de comunicación que está solicitando acreditaciones. Los últimos datos señalan que más 4.000 periodistas están cubriendo las exequias del papa Francisco. REUTERS/Hannah McKay

Papa Francisco | La capilla ardiente ha estado abierta durante toda la noche Debido a la afluencia de personas para dar el último adiós al papa Francisco en la Basílica de San Pedro, la capilla ardiente del Pontífice ha permanecido abierta durante la noche, sin interrupciones. En el primer día de apertura, más de 20.000 personas pasaron por la Basílica de San Pedro. Comenzamos la retransmisión especial con todos los detalles sobre este segundo día de la capilla ardiente del papa Francisco. Además estaremos pendientes de todos los preparativos del funeral que se celebrará el próximo sábado. A la vez también comienzan a llegar los cardenales al Vaticano para la organización y celebración del próximo cónclave en el que se elegirá al futuro papa. Miles de personas acuden a la capilla ardiente del papa Francisco / Reuters

Papa Francisco | 103 cardenales ya han llegado a Roma Un total de 103 cardenales ya han llegado a Roma para participar en el funeral y en el posterior cónclave para elegir a un sucesor. Así se ha constatado esta tarde en la segunda congregación de cardenales, un órgano que regula este periodo de ‘sede vacante’ en el Vaticano tras la defunción del pontífice. Actualmente los cardenales son 252 pero solo 133 pueden entrar en la Capilla Sixtina para elegir un sucesor a Francisco al tener menos de 80 años. No obstante, ya han llegado a Roma 103, aunque no se precisó cuántos de ellos son electores. El cónclave debe celebrarse en un plazo máximo de 20 días tras la muerte del pontífice. Se prevé que pueda ser convocado entre el 5 de mayo, primer día hábil tras el periodo de las ‘Novendiales’, y el día 10, cuando se cumple el máximo de 20 días tras la muerte del pontífice, el 21 de abril.

Papa Francisco | Casi 20.000 personas visitan el féretro del papa en su primer día en la basílica Casi 20.000 fieles han pasado este miércoles ante el féretro del papa Francisco en la basílica de San Pedro del Vaticano. El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que en total fueron 19.430 personas las que pasaron por la capilla ardiente desde su apertura. La Santa Sede, dada la alta afluencia de fieles, está preparando ampliar la apertura de la basílica hasta pasada la medianoche. El féretro será expuesto hasta el viernes, para proceder después a su clausura y celebrar su funeral. Hasta el sábado se ha organizado el rezo de un rosario en Santa María La Mayor, cada tarde a las 21h.

Papa Francisco | El luto vaticano acabará el 4 de mayo para seguir con el cónclave Las ‘Novendiales’, el periodo tradicional de 9 días de luto que siguen a la muerte de un papa, terminarán el próximo 4 de mayo, según confirmó este miércoles la Santa Sede. Después de ese día, se convocará el cónclave. La primera misa en recuerdo de Francisco tendrá lugar el 26 de abril a las 10:00 h en la Basílica de San Pedro. Y la novena y última tendrá lugar el 4 de mayo, en el mismo lugar, presidida por el cardenal Dominique Mamberti. Las ‘Novendiales’ seguirán al funeral del papa Francisco. Por eso, el primer día de ese periodo de luto será ya el de su funeral y después será enterrado en la Basílica romana de Santa María La Mayor. Esta celebración se repetirá diariamente y estará abierta a quien quiera rezar por el alma del pontífice argentino. Una vez superado este periodo de 9 días podrá convocarse el cónclave para elegir un sucesor, en un plazo que no puede superar los 20 días desde la muerte del papa, por lo que su inicio se prevé entre el 5 y el 10 de mayo. Además, las honras de las ‘Novendiales’ exigen la participación de los cardenales, que oficiarán el rito.

Papa Francisco | Los fieles destacan el «coraje y la humildad» del papa Francisco Informa: RTVC.

Papa Francisco | La plaza de San Pedro se llena de fieles para despedir al papa Informa: Beatriz Alonso.

Papa Francisco | La «familia» de Santa Marta de Francisco, en primera fila para darle su último adiós La «familia» del papa Francisco, los más fieles colaboradores y ayudantes que le acompañaron cada día en su residencia en la Casa Santa Marta, también estuvieron en su último adiós cerrando con discreción el cortejo fúnebre que acompaño el féretro a la basílica de San Pedro. La llamada «familia» laica de Francisco, todas las personas que cuidaron de el papa, también se colocó en primera fila para el último adiós antes de que San Pedro fuese invadida por decenas de miles de fieles que aguardaron durante horas también para despedirse. En los primeros bancos los tres secretarios: los argentinos don Juan Cruz Villalón y don Manuel Pellizzon y el italiano don Fabio Salerno, que llevan varios años ayudando al papa Francisco.

Papa Francisco | Más de 4.000 policías, zona de exclusión aérea y drones para el funeral de Francisco Italia ha puesto en marcha un dispositivo de máxima seguridad ante el funeral del papa Francisco que se celebrará el próximo sábado en la plaza de San Pedro del Vaticano, donde se esperan más de 200.000 fieles y numerosos jefes de Estado y de Gobierno, por lo que se desplegarán en Roma 4.000 policías y se extenderá una zona de exclusión aérea. Cientos de agentes y miembros de la protección civil están ya presentes en torno al Vaticano para controlar el tráfico y guiar el alto flujo de personas que se dirige a la basílica de San Pedro para despedirse de Francisco, después de que este miércoles se llevara su cuerpo para ser expuesto en el templo hasta el viernes.

Papa Francisco | La basílica de San Pedro permanecerá abierta La basílica de San Pedro permanecerá abierta este miércoles hasta la medianoche y mañana volverá a abrir a las 7.00 horas, 5.00 GMT, y hasta el viernes a las 19.00, 17.00 GMT, cuando se cerrará para comenzar el rito del cierre del féretro.

Papa Francisco | El cardenal Re oficiará el funeral El cardenal Re oficiará el funeral el sábado a las 10.00 horas, 8.00 GMT, en la plaza de San Pedro, en una ceremonia en la que está previsto que participen jefes de Estado de todo el mundo y a cuyo término el féretro será trasladado a Santa María la Mayor para ser enterrado, según dejó escrito el pontífice argentino en su testamento. El pontífice simplificó el año pasado los ritos funerarios en el documento ‘Ordo Exsequiarum Romani Pontificis’ y, entre otras cosas, estipuló ser velado en la capilla de su residencia y no en el Palacio, además de que su cuerpo fuera después expuesto a los fieles en un ataúd abierto y no sobre un catafalco en la basílica. Mientras que en su testamento, que fue publicado este lunes, dejó escrita su voluntad de ser enterrado en una capilla en la basílica romana de Santa María la Mayor y en una tumba sencilla.

Papa Francisco | El camarlengo presidirá el viernes el cierre del féretro del papa y su entierro, el sábado El cardenal camarlengo, Kevin Joseph Farrell, presidirá el próximo viernes a las 20.00 hora local, 18.00 GMT, el rito del cierre del féretro del papa Francisco en la basílica de San Pedro, así como su entierro en la basílica de Santa María la Mayor, donde el pontífice será sepultado por su expreso deseo tras el funeral. Tanto en la ceremonia del cierre del féretro, como en el sepelio estarán presentes también el decano del colegio cardenalicio Giovanni Battista Re, así como otros seis cardenales, entre ellos el prebítero Roger Michael Mahony, el protodiácono Dominique Mamberti y el arcipreste de la Basílica Mauro Gambetti.

Papa Francisco | La Catedral de Las Palmas de Gran Canaria acogerá el 29 de abril el funeral por el papa Francisco La Catedral de Las Palmas de Gran Canaria acogerá el martes, 29 de abril, el funeral por el papa Francisco, a partir de las 19.00 horas, según ha anunciado el obispo de la Diócesis de Canarias, Monseñor José Mazuelos. La misa, por el «eterno descanso» del Papa Francisco, se celebrará en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Canarias y estará presidida por Monseñor José Mazuelos, concelebrada por el presbiterio que se sume a la celebración, en una muestra de comunión y oración por el Santo Padre, según ha informado la Diócesis de Canarias en nota de prensa. Tras esta celebración diocesana, las parroquias de la diócesis podrán organizar, si lo desean, celebraciones litúrgicas en los diferentes templos. Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. EP.





Papa Francisco | Los jefes de Estado de Croacia y Eslovaquia asistirán al funeral del Papa Croacia, Bulgaria, la República Checa y Eslovaquia han anunciado que estarán representados por sus jefes de Estado y/o Gobierno en el funeral del papa Francisco que tendrá lugar el próximo sábado en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El presidente de Croacia, Zoran Milanovic, y el primer ministro, Andrej Plenkovic, han confirmado su asistencia al entierro el 26 de abril, declarado día de duelo en el país balcánico, donde un 90 % de la población se declara de fe católica. También el presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, confirmó su presencia en la ceremonia, a la que acudirá acompañado de los obispos de su país. La República Checa estará representada por el primer ministro, Petr Fiala.

Papa Francisco | El ministro de Cultura surcoreano encabezará la delegación de Seúl en el funeral del papa El ministro de Cultura de Corea del Sur, Yoo In-chon, liderará la delegación gubernamental que viajará a Roma para representar al país asiático el sábado en el funeral del papa Francisco, que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Yoo ha sido designado por el presidente interino de Corea del Sur, Han Duck-soo, para encabezar la comitiva que enviará el Ejecutivo de Seúl al Vaticano, según dijo un portavoz gubernamental este miércoles a la agencia local Yonhap. La Guardia Suiza Pontificia saluda a uno de los cardenales llegando al Vaticano. EFE.

Papa Francisco | Los reyes y el primer ministro representarán a Suecia en el funeral del papa Francisco Los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia y el primer ministro, Ulf Kristersson, representarán a Suecia este sábado en el funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, informó este miércoles la Casa Real de este país nórdico, de mayoría protestante. El papa Francisco será velado en una ceremonia oficiada por el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, y después el féretro del pontífice será trasladado a la basílica de Santa María la Mayor, donde será enterrado.

Papa Francisco | Miles de fieles comienzan a dar el último adiós al papa Francisco Los fieles Han comenzado a pasar por la basílica de San Pedro para dar su último adiós al papa Francisco. La basílica permanecerá abierta este miércoles hasta la medianoche y mañana volverá a abrir a las 7.00 horas, 5.00 GMT y hasta el viernes a las 19.00, 17.00 GMT, cuando se cerrará para comenzar el rito del cierre del féretro. Largas filas se comenzaron a formar ya desde primeras horas de la mañana en espera de que se abriese la basílica y muchos pudieron asistir al traslado del féretro desde la capilla de Santa Marta a San Pedro.

Papa Francisco | Primera votación del cónclave La primera votación se desarrollará tras el juramento que se realice en la capilla Sixtina. Cada día los cardenales celebrarán la misa y luego se trasladarán a la Capilla Sixtina, donde a las 9.00 hora local, 7.00 GMT, rezarán el ‘laudes’ y después de la segunda votación de la tarde, los electores rezarán las vísperas. Los cardenales votarán dos veces por la mañana, inmediatamente después del laudes, y dos veces por la tarde, a las 16.00 hora local, 14.00 GMT. Actualmente hay 133 cardenales electores, por lo que se necesitan 88 votos entre los cardenales para ser elegido sucesor de Pedro. El humo blanco significa que se ha elegido nuevo papa. EFE.

Papa Francisco | El expresidente Joko Widodo asistirá al funeral del papa en representación de Indonesia El Gobierno de Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, anunció este miércoles que el expresidente Joko Widodo (2014-2024) viajará a Roma para representar al país el sábado en el funeral del papa Francisco, que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. En septiembre de 2024, Widodo, entonces jefe de Estado, recibió al pontífice argentino en Yakarta, donde el papa firmó una declaración junto al gran imán de la mezquita Istiqlal, en la que instaron a los representantes de las religiones a ayudar a resolver los conflictos.

Papa Francisco | Procedimiento de la votación para el nuevo pontífice Cada dos votaciones, las papeletas en las que los cardenales han escrito su candidato se queman en una estufa dentro de la Capilla Sixtina. El humo sale de una chimenea situada en el tejado de la Capilla Sixtina: uno podría formarse alrededor de las 12.00, 10.00 GMT, otra a las 19.00, 17.00 GMT. Si el humo sale antes de estas horas, se ha elegido papa. Una vez realizada la elección, saldrá humo blanco de la chimenea y al mismo tiempo sonarán las seis campanas de San Pedro en señal de celebración.

Papa Francisco | 133 cardenales elegirán el nuevo papa Los cardenales electores serán 133, después de confirmarse dos bajas. La tarde anterior al cónclave se trasladarán hasta la Casa de Santa Marta para cenar y comenzarán el aislamiento. A la mañana siguiente, el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, celebrará la misa “pro eligendo Papá”, abierta a todos los fieles en la basílica de San Pedro. Por la tarde los cardenales electores irán en procesión a la Capilla Sixtina, invocando la asistencia del Espíritu Santo con el canto del Veni Creator.

Papa Francisco | Ceremonia antes del funeral Antes de cerrar el féretro se cubre el rostro del papa difunto con un velo blanco de seda, “con la viva esperanza de que él pueda contemplar el rostro de Dios Padre, junto a la beata Virgen María y a los Santos”. El maestro de ceremonias también depone dentro del ataúd una bolsa de tela con monedas acuñadas durante el pontificado, que, según la costumbre, señalan su duración: una de oro por cada año, una de plata por cada mes extra desde el aniversario de su elección; y otras más de bronce, por los días. «Por ejemplo, para recordar los 7 años, 10 meses y 9 días que duró el pontificado de Benedicto, se introdujeron siete medallas de oro, diez de plata y nueve de bronce», se indica en el libro.

Papa Francisco | En la víspera del funeral habrá en la basílica una ceremonia privada Después de los tres días de velatorio en la basílica de San Pedro, el ataúd del papa se cierra durante una ceremonia privada, preferiblemente celebrada en la víspera del funeral. Antes de cerrarlo, deben estar presentes los tres cardenales que encabezan el orden episcopal, presbiteral y diaconal; el arcipreste de la basílica en la que es enterrado, el cardenal que ejercía como secretario de Estado, el vicario del papa para la diócesis de Roma, el sustituto de la Secretaría de Estado, el prefecto de la Casa Pontificia, el Limosnero del papa, el vice camarlengo, una representación de canónigos de la basílica y de los penitenciarios, el secretario del papa y los familiares del difunto. El maestro de ceremonias habrá redactado un acta oficial «que recuerda la vida y obras más importantes del difunto, por las que se darán gracias a Dios». Se leerá el texto en voz alta, y algunos presentes firmarán dos copias del documento. Una de ellas será introducida en un tubo “de metal” -en el pasado el metal era plomo-, con el sello de la Oficina de Ceremonias Litúrgicas del Pontífice, y el otro, será conservado en el archivo de este departamento.

Papa Francisco | El primer ministro de Nueva Zelanda acudirá al funeral del papa Francisco El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha confirmado que acudirá al funeral del papa Francisco el sábado en el Vaticano, en representación de este país de Oceanía de mayoría cristiana. «Me uniré a quienes en la Basílica de San Pedro lloran la pérdida del papa Francisco, mientras celebramos su servicio a los más de mil millones de católicos en todo el mundo, incluidos casi 450.000 en Nueva Zelanda» afirmó en un comunicado el primer ministro. También tienen previsto acudir los presidentes de Argentina, Javier Milei; Francia, Emmanuel Macron; Ucrania, Volodímir Zelenski, y Ecuador, Daniel Noboa, así como los máximos representantes de las instituciones europeas y el secretario general de la ONU, António Guterres.

Papa Francisco | Los obispos de África alaban la «misión de amor y servicio» del papa Francisco Los obispos de África expresaron su pésame por la muerte del papa Francisco, a quien reconocieron su «misión de amor y servicio» y describieron como una «fuente de inspiración», especialmente para su continente, donde las visitas del pontífice trajeron «esperanza». El arzobispo de Kinsasa y presidente de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar, Fridolin Ambongo Besungu, ha expresado en un comunicado que «su compromiso inquebrantable con la justicia social, la paz y la dignidad de cada ser humano resonó profundamente con las luchas y aspiraciones de nuestro continente».

Papa Francisco | El féretro del papa llega a la basílica de San Pedro El féretro del papa Francisco, llevado en procesión a hombros por los ‘sediarios’ pontificios y escoltado por la Guardia Suiza, ha llegado a la basílica de San Pedro, donde será colocado en el Altar de la Confesión para que los fieles puedan darle el último adiós.

Papa Francisco | El dispositivo de seguridad se mantendrá durante el cónclave y la elección del nuevo pontífice Todo el plan de seguridad se mantendrá hasta el cónclave y la elección del nuevo papa. En las próximas horas habrá una nueva reunión «para ultimar el plan de fortalecimiento de las redes telefónicas y de datos y preparar la recepción de delegaciones extranjeras».





Papa Francisco | Recorrido del féretro En unos minutos se inicia la procesión con el traslado del cuerpo del Papa Francisco desde Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Será una procesión de 200 metros.

Papa Francisco | Al menos 200.000 personas se espera acudan al funeral del papa Francisco Al menos 200.000 personas se espera que acudan al funeral del papa Francisco este sábado en la plaza de San Pedro. Según el jefe de la Protección Civil italiana, Fabio Ciciliano, además han previsto que 250.000 asistan los días siguientes, para la elección de su sucesor. «Estamos analizando los flujos de fieles que llegan a Italia y a Roma -por carretera, en tren, en avión y en barco-, con especial atención a las llegadas desde América del Sur, especialmente desde Argentina», dijo Ciciliano, nombrado por el Gobierno comisario extraordinario para este evento, según publica el diario «Corriere della Sera».

Papa Francisco | Capilla ardiente durante tres días Tres días estará abierta la capilla ardiente del papa Francisco. Se calcula que 250.000 personas podrán rendirle homenaje en horario de 9:00 a 19:00 horas hasta el viernes.

Papa Francisco | Traslado del féretro a la Basílica de San Pedro para la capilla ardiente Este miércoles, dos días después de su fallecimiento, será trasladado el féretro del papa Francisco a la Basílica de San Pedro para la capilla ardiente. Su funeral se celebrará el próximo sábado. Comenzamos la retransmisión de esta jornada histórica con todos los detalles de cómo se procede al traslado del cuerpo del papa Francisco. cuerpo de Papa Francisco en el féretro en la Casa Santa Marta

Papa Francisco|El funeral se celebrará el sábado El Papa Francisco será trasladado este miércoles, a las 9.00 horas ( 8:00 hora canaria) desde la capilla de la residencia de Santa Marta a la Basílica Papal de San Pedro, según lo previsto por el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. La misa funeral tendrá lugar el próximo sábado 26 de abril y será presidida por el cardenal Giovanni Battista Re.









Papa Francisco | Un goteo de fieles, los Reyes y varios políticos se despiden del papa en la Nunciatura La Nunciatura Apostólica en España recibió en su sede, en Madrid, un goteo lento pero constante de fieles que han despedido al Papa Francisco a través de mensajes en dos libros de condolencias, en recuerdo del pontífice fallecido este lunes a los 88 años. MADRID, 22/04/2025.- Los reyes, Felipe VI y Letizia, saludan al nuncio apostólico, Bernardito Auza, a su llegada a la Nunciatura Apostólica en Madrid para firmar en el libro de condolencias abierto este martes con el fin de expresar el pésame por la muerte del papa Francisco, fallecido ayer lunes. EFE/ Juan Carlos Hidalgo A la Nunciatura acudieron también los Reyes de España, Félix Bolaños, la titular de Igualdad, Ana Redondo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o el jefe de la patronal, Antonio Garamendi. El nuncio, Bernardito Cleopas, les recibió y acompañó al interior de la sede. En ella se han instalado dos mesas, cada una de ellas con un libro de condolencias, frente a una fotografía del papa, una corona de flores amarillas y blancas y las banderas de España y del Vaticano.

Papa Francisco | La Diócesis de Canarias oficiará un funeral por el Papa Francisco el 29 de abril La diócesis de Canarias celebrará una misa funeral por el Papa Francisco el próximo día 29 de abril en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, que estará presidida por su obispo, José Mazuelos. Archivo. Catedral de Santa Ana. La Diócesis de Canarias indicó que la misa funeral será a las 19:00 h. Estará concelebrada por el presbiterio que se sume a la celebración. Tras esta celebración diocesana, las parroquias de la diócesis podrán organizar, si lo desean, celebraciones litúrgicas en los diferentes templos. El Obispado de la Diócesis de Canarias ha habilitado en su sede de Las Palmas de Gran Canaria un libro de condolencias por la muerte del papa Francisco. Las personas que deseen expresar sus mensajes de respeto, gratitud y despedida con motivo del fallecimiento del pontífice podrán hacerlo en el Patio central del Obispado.

Papa Francisco | Italia decreta un minuto de silencio en todas las escuelas El Gobierno de Italia decretó este martes un minuto de «de recogimiento» en todas las escuelas del país en señal de luto por la muerte del Papa Francisco, que se seguirá el primer día que abran tras su funeral el próximo sábado. El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley con «disposiciones urgentes para organizar y gestionar las exequias» del pontífice. Además de un luto nacional de 5 días, periodo en el que las banderas de los edificios públicos deberán exhibirse a media asta, ordena que se posponga cualquier evento deportivo o de entretenimiento previsto para el día del funeral. Para el último día de luto nacional, el sábado, se ha acordado un minuto de silencio a las 10:00 h en todas las escuelas del país que estén abiertas, independientemente del nivel. O, de estar cerradas por el fin de semana, en su primer día de apertura después del funeral. En la disposición el Ejecutivo, encabezado por Giorgia Meloni, otorga al jefe del Departamento de Protección Civil capacidades para adoptar ordenanzas, sin necesidad de declarar el estado de emergencia, para garantizar la participación ordenada de los fieles en las exequias.

Papa Francisco | Redondo elogia todo lo que hizo el Papa Francisco por la mujer en la Iglesia La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha elogiado el aperturismo del Papa Francisco y su voluntad de hacer reformas encaminadas a la entrada de las mujeres a los estamentos eclesiásticos y ha destacado que el futuro papa tendrá que abordar «su incorporación a la curia. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, firma en el libro de condolencias de la Nunciatura Apostólica en Madrid este martes para expresar el pésame por la muerte del papa Francisco, fallecido ayer lunes. EFE/ Juan Carlos Hidalgo «Que las mujeres formen parte de la curia y formen parte de todos los estamentos de la Iglesia Católica creo que son elementos esenciales que el nuevo papa tendrá que incorporar a su discurso y a su mandato. (…) Estoy convencida de que el próximo papa va a tener que seguir dando pasos sí o sí», ha señalado la titular de Igualdad en declaraciones a los medios de comunicación antes de presidir la Conferencia Sectorial de Igualdad. Redondo se ha mostrado convencida de que el futuro papa seguirá «sí o sí» la línea de trabajo abierta por Francisco, quien abrió «diálogo sobre la necesidad de incorporar a las mujeres en todos los estamentos eclesiásticos» y logró dar «algunos pasos». «La Iglesia (….) tiene unos ritmos y una forma de entender los ritos y las estrategias dentro de la propia Iglesia que hace muy difícil avanzar con pasos largos hacia adelante en igualdad«, ha reconocido.

Papa Francisco | Sánchez no acudirá al funeral del Papa El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no viajará el sábado a Roma para asistir a las exequias por el Papa Francisco, y en la delegación encabezada por los reyes figuran las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El propio ministro Bolaños ha informado de la composición de la delegación oficial española que se desplazará a Roma por el funeral del pontífice, en la que no estará el jefe del Ejecutivo, aunque sí la vicepresidenta primera y titular de Economía, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz.

Papa Francisco | Mañana miércoles se trasladarán los restos mortales a la basílica de San Pedro Informa: Javier Romero.

Papa Francisco | Primera reunión de los cardenales en Roma para organizar el funeral del pontífice Primer día de luto por la muerte del papa Francisco y primera reunión de los cardenales para organizar el funeral previsto para el sábado, 26 de abril. Informa: Silvia Luz.

Papa Francisco | El Obispado de Canarias abre para firmar el libro de condolencias por el fallecimiento del Papa La sede del Obispado de Canarias, ubicada en la Plaza Santa Ana, número 17, de Las Palmas de Gran Canaria, ha abierto para que todos los ciudadanos que quieran puedan firmar el libro de condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Según informa la Diócesis de Canarias, se podrá acudir durante estos días en horario de 08.30 a 13.30 horas para expresar sus mensajes de respeto, gratitud y despedida en el patio central del edificio, junto a una imagen del Santo Padre.

Papa Francisco | Las campanas de las iglesias de la Diócesis de Canarias sonarán todos los días en señal de luto Los templos de la Diócesis de Canarias tocarán las campanas cada día, entre este martes, 22 de abril, y el sábado, 26 de abril, a las 12.00 horas en señal de luto por el fallecimiento del Santo Padre, el Papa Francisco. Asimismo, la Diócesis de Canarias ha animado a celebrar la misa diaria ofreciéndola por el Papa Francisco, según ha informado en nota de prensa. También, han asegurado que celebrarán un funeral en la Catedral de Canarias después del de Roma.

Papa Francisco | Los patriarcas católicos del Líbano convocan plegarias y repique de campanas por el papa El Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano, integrado por diferentes ramas de esa fe, ha llamado este martes a todas las iglesias a que hagan repicar las campanas y organicen plegarias por el papa Francisco en el día de su entierro. «Recibimos con gran tristeza la noticia de la ida de su Santidad el papa Francisco al seno del padre celestial, tras una vida dedicada enteramente a Jesucristo y a la Iglesia (…) a través de un viaje pastoral que se extendió a los marginados, los pobres y los que sufren», han indicado en un comunicado. Por ello, pidieron que el día de su entierro a las 12.00 hora local, 9.00 GMT, las iglesias le honren con repiques de campana y rezos, además de llamar a «todos» los curas católicos a dar misas por su alma y a «todos» los creyentes a recitar un rosario con la misma intención.

Papa Francisco | Los reyes firman en el libro de condolencias en la Nunciatura Los reyes, Felipe VI y Letizia, firman firman junto a la reina emérita Sofía en el libro de condolencias en la Nunciatura Apostólica en Madrid este martes por la muerte del papa Francisco. Los reyes, Felipe VI y Letizia, y la reina emérita Sofía junto con el nuncio apostólico, Bernardito Auza durante la firma en el libro de condolencias en la Nunciatura Apostólica en Madrid este martes por la muerte del papa Francisco. EFE/ Francisco Gomez / Casa Real.

Papa Francisco | Los cardenales suspenden las celebraciones de beatificación hasta que haya un nuevo papa La congregación general de cardenales decidió este martes, en su primera reunión tras la muerte del papa Francisco, suspender todas las celebraciones de beatificación programadas hasta que se produzca la elección de un nuevo pontífice. Las sala de prensa de la Santa Sede ha informado «el Colegio Cardenalicio, en la Congregación General celebrada hoy, ha decidido suspender las celebraciones de beatificación previstas hasta la decisión del nuevo Romano Pontífice».

Papa Francisco | Los reyes asistirán al funeral del papa Francisco el sábado Los reyes Felipe y Letizia asistirán el próximo sábado al funeral del papa Francisco que se celebrará en la plaza de San Pedro y al que está previsto que acudan jefes de Estado de todo el mundo, han informado fuentes de la Casa del Rey.

Papa Francisco | El papa llamó por última vez a la parroquia de Gaza el sábado y preguntó por los niños El papa Francisco llamó por última vez a la única parroquia católica de Gaza la noche del sábado, antes de la vigilia pascual, para preguntar por las celebraciones de Pascua y por los niños. Una costumbre que ha mantenido desde su último ingreso hospitalario. Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, la única católica en Gaza, explicó a los medios locales que el anuncio de la muerte del papa fue un momento muy doloroso para la comunidad y que incluso los ortodoxos y los musulmanes acudieron a darle el pésame. El papa Francisco. EFE/EPA/Reuters / Yara Nardi / POOL.

Papa Francisco | 135 cardenales de 71 países elegirán al nuevo papa El cónclave estará integrado por 135 cardenales de 71 países. Previsiblemente, tendrá lugar entre el 6 y el 20 de mayo. Cardinals react at St. Peter’s Square at the Vatican, following the death of Pope Francis, as seen from Rome, Italy, April 22, 2025. REUTERS/Mohammed Salem

Papa Francisco | Líderes internacionales comienzan a confirmar su presencia en el funeral de Francisco El presidente de EE.UU, Donald Trump, ha confirmado su asistencia al funeral del sábado, 26 de abril. «¡Descanse en paz, papa Francisco! ¡Que Dios lo bendiga a él y a todos los que le quisieron!», escribió el líder republicano. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene previsto viajar a Roma para asistir al funeral del papa Francisco. Los presidentes de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y de la Eurocámara, Ursula von der Leyen, António Costa y Roberta Metsola, respectivamente, ya han confirmado que asistirán al funeral. El presidente francés, Emmanuel Macron, y los reyes de Bélgica, Felipe y Matilde asistirán a la ceremonia religiosa de este sábado tras definir al pontífice argentino de «gran hombre, cercano a los más humilde y preocupado por los problemas del mundo».

Papa Francisco | Italia declara cinco días de duelo nacional por la muerte del papa Francisco El Consejo de Ministros del Gobierno de Italia proclamó este martes cinco días de luto nacional por la muerte del papa Francisco, un período que arranca a partir de hoy. El organismo se reunió en sesión extraordinaria para abordar varios asuntos, entre ellos la proclamación del luto, por un total de cinco jornadas, tras el fallecimiento este lunes del pontífice a los 88 años de edad en la residencia de Santa Marta del Vaticano. En Roma y la Ciudad del Vaticano se van realizando los preparativos para las exequias del pontífice.

Papa Francisco | «La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo..» texto inédito del pontífice El cardenal Angelo Scola publicará en su próximo libro el texto inédito del papa Francisco: «La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo (…) Es un nuevo inicio». Los medios italianos han divulgado las palabras del pontífice en un libro que saldrá a la venta el próximo 24 de abril. El Papa Francisco saluda a los fieles tras la bendición Urbi et Orbi tras la Misa de Pascua en la Plaza de San Pedro. EFE/EPA/Angelo Carconi.

Papa Francisco | Sellan la habitación del papa Francisco en la Casa de Santa Marta Tras la muerte de Francisco, ha comenzado la denominada «Sede vacante», el periodo que hay entre que se produce la muerte del pontífice y la elección del siguiente sucesor de San Pedro. El Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin; el Sustituto para Asuntos Generales, Arzobispo Edgar Peña Parra; y el Camarlengo, Cardenal Kevin Farrell, han sellador la habitación del papa Francisco y los demás espacios que utilizaba en la Casa Santa Marta. En este tiempo, cesan en el ejercicio de sus cargos los «ministros» del papa, es decir, quienes ocupan funciones en la Curia Romana. Momento del sigilo en el Palacio Apostólico. Crédito: Vatican Media.

Papa Francisco | Cinco cardenales españoles estarán en el cónclave Los países con más cardenales son Italia, 17; Estados Unidos, 10; y Brasil, con siete. Mientras, India; España y Francia cuentan con cinco cada uno. Los cardenales españoles presentes en el Vaticano serán: Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid; Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia; Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; Ángel Fernández, rector mayor de los salesianos; y José Cobo, arzobispo de Madrid.

Papa Francisco | El cónclave podría iniciarse entre el 6 y el 11 de mayo En el mes de mayo se convocará a los 135 cardenales que integran el cónclave. Previsiblemente, será 15 o 20 días después del funeral del papa Francisco. Un procedimiento secreto y con un aislamiento completo que se desarrollará en la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico Vaticano. Informa: Estela Díaz.

Papa Francisco | El Senado guarda un minuto de silencio por el papa Francisco El pleno del Senado ha guardado este martes un minuto de silencio en memoria del papa Francisco, tras abrir la sesión el presidente, Pedro Rollán, con una semblanza de Jorge Bergoglio, fallecido la víspera a los 88 años, al que ha definido como «un defensor de la paz». Al abrir la sesión plenaria, iniciada con un cuarto de hora de retraso, Rollán ha dicho que los siete grupos parlamentarios han convenido en la Junta de Portavoces previa guardar un minuto de silencio por el papa.

Papa Francisco | Brasil fue su primer destino extranjero El papa Francisco realizó su primer viaje a Brasil para asistir a la jornada mundial de la Juventud. Una de sus visitas más destacadas fue el encuentro que tuvo en Cuba con Fidel Castro en 2015, un año antes de morir el líder cubano. Su última salida de Italia fue a la isla de Córcega. En su gira internacional quedó pendiente su visita como papa a su tierra natal, Argentina, y su deseo de ir a Canarias, para conocer la realidad de la migración.

Papa Francisco | El único papa americano estuvo 12 en el pontíficado El 13 de marzo de 2013 fue elegido después de más de 25 horas de deliberación del cónclave. Jorge Mario Bergoglio ha sido el único papa americano. Su legado se ha destacado por ser el que más ha apoyado la inclusión de mujeres en la Iglesia Católica, defendiendo los valores de justicia social y mostrándose defensor de las acciones contra el calentamiento global. ​

Papa Francisco | Buenos Aires ilumina el Obelisco con la imagen del pontífice en señal de luto El Obelisco de Buenos Aires se ilumina con la imagen del papa Francisco en señal de luto. Luces blancas y las palabras «recen por mí» recuerdan en su tierra a este líder espiritual. En Argentina se han decretado siete días de luto nacional.

Papa Francisco | El funeral del papa Francisco será el 26 de abril El funeral del papa Francisco se celebrará el 26 de abril a las 10.00 hora local, 8.00 GMT, en la plaza de San Pedro del Vaticano. La ceremonia, a la que está previsto que lleguen Jefes de Estado de todo el mundo, estará oficiada por el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, y al termino el féretro será trasladado a la basílica de Santa María la Mayor para ser enterrado.

Papa Francisco | Los restos del pontífice serán trasladados a la basílica de San Pedro Durante esta jornada los restos del papa Francisco serán trasladados desde su residencia de Santa Marta hasta la basílica de San Pedro. La capilla ardiente estará colocada a partir del miércoles para recibir el último adiós de las miles de personas que llegarán de todo el mundo. El protocolo de seguridad ya está preparando este dispositivo. Mientras tanto, a la Plaza de San Pedro continúan llegando numerosos fieles para rendir homenaje al desparecido pontífice. Miles de personas le rinden su particular homenaje en la plaza de San Pedro.

Papa Francisco | Primera imagen del papa tras su fallecimiento El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, permanece junto al cuerpo del papa Francisco, colocado en un ataúd abierto durante el rito de la declaración de muerte en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano, el 21 de abril de 2025. Prensa del Vaticano/Folleto vía REUTERS El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, permanece junto al cuerpo del papa Francisco, colocado en un ataúd abierto durante el rito de la declaración de muerte en la residencia de Santa Marta, en el Vaticano, el 21 de abril de 2025. Prensa del Vaticano/Folleto vía REUTERS Se observa un rosario mientras el cuerpo del papa Francisco es colocado en un ataúd abierto durante el rito de la declaración de muerte en la residencia de Santa Marta en el Vaticano, el 21 de abril de 2025. Prensa del Vaticano/Folleto vía REUTERS El cuerpo del Papa Francisco es colocado en un ataúd abierto durante el rito de la declaración de muerte en la residencia de Santa Marta en el Vaticano, el 21 de abril de 2025. Vatican Media/Handout via REUTERS

Papa Francisco | Llegada de cardenales al Vaticano Un cardenal llega al Vaticano tras la muerte del papa Francisco, visto desde Roma, Italia, el 22 de abril de 2025 / REUTERS/Claudia Greco

Papa Francisco | Primer día de luto oficial por su muerte Comenzamos el seguimiento especial a este primer día de luto oficial por la muerte del papa Francisco. El mundo de la Iglesia Católica llora la muerte del pontífice y a la vez se está organizando todo ya para la celebración del funeral según las indicaciones que dejó Francisco. Además comienzan a llegar los cardenales al Vaticano para la celebración del cónclave en el que se elegirá a su sucesor. Primer día de luto oficial por la muerte del papa Francisco / Reuters

Papa Francisco | El arzobispo de México ora por un sucesor del papa Francisco que siga su ejemplo y palabra El arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar Retes, quien participará en el Cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco, encabezó una misa en su memoria en la Basílica de la Virgen Guadalupe, el «lugar preferido» del difunto pontífice, donde oró para que el próximo siga «su palabra y su ejemplo». Aguiar Retes, uno de los dos mexicanos que pueden resultar elegidos papa, junto al arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, recordó las enseñanzas del pontífice, quien, “como buen sucesor de Pedro, advirtió una y otra vez, de los riesgos de la guerra” y los enfrentamientos. En el recinto que el papa argentino visitó en 2016, y el segundo templo católico más visitado del mundo, Aguiar rezó por el “gozo de la eterna bienaventuranza al papa Francisco”.

Papa Francisco | Las iglesias de Canarias honran al papa Francisco Las iglesias canarias ofician eucaristías en honor al papa Francisco. Durante toda la tarde del lunes han estado cientos de fieles velando en los templos y recordando la la labor del pontífice. Informa: Gema Ponce.

Papa Francisco | ACNUR describe al papa Francisco como incansable defensor de la dignidad de los refugiados La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha lamentado este lunes «profundamente» el fallecimiento del papa Francisco y lo ha definido como un incansable defensor de la dignidad de los refugiados. En un comunicado ha indicado «fue un incansable defensor de los derechos y la dignidad de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzosas en todo el mundo. Defendió y habló incansablemente de las víctimas de la guerra y de quienes se vieron obligados a huir de sus hogares». ACNUR ha destacado que el papa puso el foco mundial sobre las tragedias humanas que se desarrollan «en las fronteras de Europa y en las más lejanas». También, ha señalado «escuchando de primera mano a los refugiados en Lampedusa, Grecia, Chipre y otros lugares, hizo un enérgico llamamiento a la comunidad internacional para que no les dé la espalda a quienes se ven obligados a huir».

Papa Francisco | Italia apaga el Coliseo para honrar la memoria del papa Francisco El Coliseo de Roma permanecerá sin iluminación durante la tarde del martes como homenaje a la memoria del papa Francisco, fallecido este lunes a los 88 años por un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible. Según el gobierno italiano, «el ministerio de Cultura anuncia que, en señal de condolencia por el fallecimiento de Su Santidad el papa Francisco, el Coliseo se apagará simbólicamente en la tarde de mañana, 22 de abril, a partir de las 20.00 horas». La iniciativa de apagar uno de los monumentos más emblemáticos del planeta, de 2.000 años de antigüedad, quiere «rendir homenaje a la figura del Pontífice y a su incansable compromiso en favor de la paz, el diálogo y la dignidad humana».

Papa Francisco | Miles de fieles oran en la plaza vaticana por el papa difunto, «un peregrino de esperanza» Miles de fieles se han congregado este lunes en la Plaza de San Pedro del Vaticano para orar por el papa Francisco, fallecido a los 88 años a causa de un ictus y que ha sido recordado como un «peregrino de esperanza». El rezo del rosario ha sido presidido por el cardenal italiano Mauro Gambetti y ha congregado a varios miles de fieles que acudieron a la plaza vaticana para rezar a los pies de la basílica. El purpurado ha recordado la fórmula que el pontífice argentino usaba para despedirse en cada acto de los fieles: «Por favor, no se olviden de rezar por mi». Gambetti ha proclamado «queremos hacerlo esta tarde para acompañarlo en su Pascua, en la fe en Cristo resucitado. Sabemos que la muerte no es una puerta que se cierra sino la entrada de la Jerusalén celeste, donde el lamento muta en danza, y la ropa de saco en vestidos de alegría». También ha expresado su agradecimiento por «los dones que el ministerio del papa Francisco ha concedido a la Iglesia» y le ha honrado como «un peregrino de una esperanza que no decepciona». «A nuestra voz orante se une la de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo y de toda la grey de Cristo, Buen Pastor, que reza por el papa Francisco», ha concluido. Acto seguido, después de que un coro entonara el ‘Gloria Patri’, se ha procedido con las lecturas, en las que han participado dos de las religiosas que representan la apuesta que el papa Francisco hizo por reforzar el papel de la mujer en la iglesia católica. Eran la monja italiana Raffaella Petrini, secretaria general de la Gobernación del Estado vaticano, primera mujer en ejercer ese cargo, y la también religiosa Alessandra Smerilli, responsable del Dicasterio para el Servicio para el Desarrollo Humano Integral. Rosario en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EFE.

Papa Francisco | El papa dejó en el testamento su voluntad de una tumba sencilla en Santa María la Mayor El papa Francisco dejó escrito en su testamento, que fue publicado este lunes, su voluntad de ser enterrado en una capilla en la basílica romana de Santa María la Mayor y en una tumba sencilla. En el testamento consta textualmente, «solicito que mi sepulcro sea preparado en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina, Capilla de la Salus Populi Romani, y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal, como se indica en el documento adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra; sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción: Franciscus». El papa Francisco ofrece una misa en la basílica de Santa María la Mayor, en Roma, en una imagen de archivo. EFE/GIUSEPPE LAMI

Papa Francisco | El papa Francisco falleció a causa de un ictus cerebral El papa Francisco falleció a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible, según informó el Vaticano en su parte de defunción. El documento, firmado por el director de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, Andrea Arcangeli, certifica que la muerte se produjo a las 7:35 horas locales, 5:35 GMT, del 21 de abril en su apartamento, la residencia vaticana Casa Santa Marta. Francisco murió tras más de dos meses sufriendo unos problemas respiratorios graves que le obligaron a permanecer ingresado en el hospital Gemelli de Roma durante 38 días, hasta el pasado 23 de marzo. Según su historial, Francisco había padecido un episodio de insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía bilateral microbiótica, así como una bronquitis múltiple, hipertensión y diabetes. La defunción ha sido constatada mediante un electrocardiograma. En el boletín se especifica «declaro que las causas de la muerte según mi ciencia y conciencia son las indicadas».

Papa Francisco | Decretan tres días de luto oficial en Canarias por la muerte del papa Francisco El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha firmado este lunes un decreto por el que declara tres días de luto oficial en la Comunidad Autónoma por el fallecimiento del papa Francisco. Según el comunicado, el presidente se hace portavoz «del sentimiento general de la ciudadanía de Canarias con motivo de esta sensible pérdida y en señal de condolencia». En este sentido, y en correspondencia con la declaración del luto nacional, en Canarias estará vigente desde las 00:00 horas del martes 22 de abril hasta las 24:00 horas del jueves 24 de abril. En esta jornada, Fernando Clavijo ha aseverado que el papa Francisco «era muy querido y respetado en Canarias y todos le agradecimos en su momento la sensibilidad que tuvo con el pueblo canario en los meses más duros de la atención a los menores no acompañados que arribaban a nuestras costas, cuando nadie más la tenía». «Tal era su preocupación que había manifestado su deseo de visitar las islas en los próximos meses, situación que lamentablemente no se va a producir», concluyó el presidente autonómico. No es la primera vez que Canarias decreta días de luto oficial por la muerte de un sumo pontífice pues, si bien con el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI en 2022, que no murió en ejercicio, no se declararon días de luto oficial, en 2005 el entonces presidente del Gobierno canario Adán Martín decretó una semana tras el deceso de Juan Pablo II.

Papa Francisco | Oración del rosario por el papa Francisco El Vaticano ha convocado esta tarde de lunes una oración del rosario en la plaza de San Pedro del Vaticano por el papa Francisco, que ha fallecido esta mañana a los 88 años. El rezo será dirigido por el cardenal Mauro Gambetti y comenzará a las 19.30 horas locales, 17.30 GMT, informó la Santa Sede. Media hora antes, se celebrará una misa en la basílica de San Juan de Letrán presidida por el cardenal vicario de Roma, Baldo Reina. Plaza de San Pedro, El Vaticano, Roma.

Papa Francisco | A las siete de la tarde (hora canaria) se dará el certificado de defunción del Pontífice

Papa Francisco | Las agencias de la ONU comparten su dolor por la muerte del papa Francisco Los principales responsables de las agencias humanitarias y de derechos humanos de Naciones Unidas han enviado mensajes de tristeza por la muerte del papa Francisco. Han subrayado, la implicación de su pontificado en sus mismas preocupaciones por los migrantes o los conflictos bélicos. El alto comisionado de la ONU, Filippo Grandi, ha dicho en su cuenta de X, «descansa en paz, papa Francisco. Te levantaste y alzaste la voz incansablemente por los pobres, los perseguidos, las víctimas de la guerra, los refugiados y los emigrantes». Su homólogo en derechos humanos, Volker Türk, utilizó la misma red social para mostrarse «profundamente triste por el fallecimiento del papa Francisco». Además, indicó «siempre estará en mi corazón como un pontífice que profundamente se preocupó por la justicia, la paz y la dignidad humana». Lo mismo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que aseguró que el fallecido papa «fue una voz humilde y al mismo tiempo poderosa, llena de sabiduría y humanidad». El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert Houngbo, recordó «su incansable compromiso con la justicia social, la paz y la dignidad de todos los hombres y mujeres». La directora general de la Organización Mundial del Comercio, OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, mostró su pesar por la noticia y aseguró que su muerte «es una enorme pérdida para los cristianos y para el progreso económico y social en todo el mundo».

Papa Francisco | La UE rinde homenaje al Papa Francisco con las banderas a media asta La Unión Europea homenajea al Papa Francisco ondeando las banderas a media asta. La Comisión Europea ha publicado en su red social X «su legado nos inspirará por siempre hacia la justicia, la paz y la compasión». El mensaje aparece junto a una imagen de la Comisión con medio mástil por encima. A este homenaje se suma la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, indicando en la misma red social que «su legado será recordado». Sede de la Comisión Europea, Bruselas. EP

Papa Francisco | Trump expresa sus condolencias por la muerte del papa El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado en su red social su pésame por la muerte del Papa Francisco, «descanse en paz el Papa Francisco. Que dios le bendiga a él y a todos los que le amaron». En Truth Social ha trasladado sus condolencias después de que lo hiciera oficialmente la Casa Blanca. El líder estadounidense ha ordenado que las banderas ondeen a media asta como «muestra de respeto a la memoria» de Francisco. Esta orden se extiende hasta el día del entierro a todos los edificios públicos, puestos militares, y navales. La orden se extiende también a las embajadas y a las oficinas consulares. Encuentro en el Vaticano del Papa Francisco con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el año 2017. Alessandra Tarantino/EP



Papa Francisco | El miércoles está previsto el traslado del cuerpo a la basílica vaticana El próximo miércoles, 23 de abril, será trasladado el cuerpo del papa Francisco para ser velado por los fieles a la basílica de San Pedro. La primera Congregación de Cardenales decidirá mañana, martes las modalidades que se establecerán para este homenaje. En un comunicado, el Vaticano también ha informado que será el camarlengo el que convocará a esta congregación formada por tres cardenales presentes en Roma. Plaza de San Pedro, Vaticano, Roma. RTVC.

Papa Francisco | En varias ocasiones mostró su deseo de visitar Canarias

Papa Francisco | Un jesuita comprometido con la justicia social y el servicio a los pobres

Papa Francisco | La Diócesis de Canarias resalta su legado espiritual y humano

Papa Francisco | La trayectoria del Pontífice Nacido en 1936 en Buenos Aires, en el seno de una familia modesta, Jorge María Bergoglio se diplomó como técnico químico para tomar luego otro camino. Sacerdote con 33 años, tiene ya 56 cuando Juan Pablo II le nombra obispo. El 13 de marzo de 2013, a las 7 de la tarde, la fumata blanca se alzó sobre el cielo de Roma…para anunciar su nombramiento. Tuvo lugar tras, al menos, cuatro votaciones y dos fumatas negras, en un cónclave que duró 25 horas con 115 cardenales votando.

Papa Francisco | Repique de campanas por la muerte del Pontífice

Así han sonado las campanas en Canarias, con un lento tañir. Se unen al repicar de las de Roma, que tras el anuncio doblaron durante trece minutos seguidos. Este toque, también conocido como “campanadas de luto”, precede a un largo ritual funerario que no olvida la vestimenta, la procesión o la exposición del féretro, que estará abierto, a petición de Francisco, hasta la misa exequial. https://youtu.be/lZG8OPlIntE

Papa Francisco | El Dalái Lama lamenta la muerte del Papa El líder espiritual del budismo tibetano, el Dalái Lama, ha expresado este lunes su «tristeza» por la muerte del Papa Francisco a los 88 años y ha recalcado que el Pontífice «se dedicó al servicio de otros» y demostró con sus acciones «cómo vivir una vida sencilla, pero significativa». «Su Santidad el Papa Francisco se dedicó al servicio de otros, mostrando constantemente con sus propias acciones cómo vivir una vida sencilla, pero significativa. El mejor tributo que podemos rendirle es ser personas cándidas que sirven a otros allá y de la forma en la que se pueda», ha afirmado en un comunicado.

Papa Francisco | Esta noche se realizará el rito de certificación del fallecimiento El cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Santa Iglesia Romana, presidirá el rito de certificación del fallecimiento del papa Francisco y la inhumación de su cuerpo en el ataúd el lunes por la noche. El rito tendrá lugar en la capilla de la Casa Santa Marta del Vaticano a las 20:00 (GMT+2). La Oficina de Prensa de la Santa Sede indicó que entre los presentes se encontrarán el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, y familiares del difunto papa Francisco, junto con el Dr. Andrea Arcangeli y el Dr. Luigi Carbone, director y subdirector de la Dirección de Salud e Higiene, respectivamente.

Papa Francisco | Un jesuita y un laico, los españoles a los que el papa confío las cuentas del Vaticano El papa Francisco tuvo en su entorno más cercano a dos emeritenses, el jesuita Juan Antonio Guerrero y el laico Maximino Caballero, a quienes confío la transformación económica del Vaticano, como prefectos del Dicasterio de Economía de la Santa Sede.

Papa Francisco | El obispo de Canarias espera que el próximo papa no evada la realidad migratoria global El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha destacado este lunes que Francisco ha sido «un papa valiente» y ha confiado en que el nuevo pontífice que salga del cónclave vaticano siga su línea y no evada la realidad migratoria que vive el mundo por la globalización. El obispo José Mazuelos ha señalado en una rueda de prensa tras conocerse la muerte del sumo pontífice que «uno de los grandes problemas y desafíos que tienen la sociedad europea y el mundo globalizado» es precisamente la migración, del que ha dicho que es una cuestión provocada por la globalización, por lo que «el papa que venga seguro que tendrá que afrontarlo». No solamente por el problema migratorio en el continente europeo, con especial énfasis en la Ruta Canaria de la inmigración por la que estuvo preocupado Francisco, sino también por el relacionado con Estados Unidos y Latinoamérica. «La migración no se va a acabar mientras haya guerra, explotaciones, mientras no haya desarrollo de los pueblos», ha insistido Mazuelos, quien ha agregado que ni la Iglesia, ni el papa Francisco estuvieron nunca «a favor de una inmigración irregular», a la que no pueden apoyar si fruto de ella «se pierden miles de vidas en el Atlántico y en el Sáhara».

Papa Francisco | El rey subraya la importancia que el papa dio al diálogo para lograr un mundo más justo El rey ha expresado en un telegrama su «profunda tristeza» por la muerte del papa Francisco y ha recordado la importancia que el pontífice concedió al diálogo y al consenso para lograr un mundo más justo y solidario y su convicción de llevar ánimo a los más pobres y necesitados. En un telegrama dirigido al cardenal Giovanni Battista, decano del Sacro Colegio Cardenalicio, Felipe VI traslada el más sentido pesar en su nombre, en el del Gobierno y del pueblo español. «Ante el dolor por su pérdida, la Reina y toda la Familia Real se unen a mí para trasladar a toda la Iglesia Católica nuestro pésame y nuestro afecto, así como nuestras oraciones por su descanso eterno», agrega el telegrama. El jefe del Estado subraya que el papa Francisco «ha dado testimonio a lo largo de su pontificado de la importancia que para el mundo de nuestro siglo tienen el amor al prójimo, la fraternidad y la amistad social».

Papa Francisco | Los viajes del Papa en sus 12 años de pontificado El Papa Francisco visitó 66 países durante sus 12 años de pontificado, pero quedó pendiente su visita a las Islas Canarias, un viaje que él mismo expresó su deseo de realizar ante la crisis migratoria. Finalmente, el Pontífice nunca llegó a viajar a España.

Papa Francisco | Así será su funeral Infografía con datos principales del funeral del Papa Francisco / Europa Press

Papa Francisco | Luis Argüello pronostica un sucesor en sintonía con la línea iniciada por Francisco El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha afirmado este lunes que el próximo papa «seguirá la pauta que la Iglesia inició con Francisco», la cercanía con los más pobres, y «reforzando las líneas del Concilio Vaticano II». La comunión misionera «ha venido para quedarse en esta época de transformación», ha argumentado Argüello durante una rueda de prensa celebrada en Valladolid horas después de conocerse el fallecimiento del papa, al día siguiente de su última aparición pública, el Domingo de Resurrección durante la Misa de Pascua.

Papa Francisco | Los cuatro cardenales que representarán a España en el cónclave Cuatro cardenales representarán a la Iglesia de España en el cónclave encargado de elegir a un nuevo pontífice: el arzobispo de Madrid, José Cobo; el emérito Carlos Osoro; el expresidente de la Conferencia Episcopal Antonio Cañizares; y Ángel Fernández Artime, con responsabilidades en la curia vaticana.

Papa Francisco | El papa será velado en la capilla de su residencia desde hoy

Papa Francisco | Argentina decreta siete días de luto nacional por la muerte del Papa «El presidente de la nación decretará siete días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre», ha dicho en su cuenta en la red social X el portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, quien ha descrito al Papa como «un líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres». «Que en paz descanse», ha agregado.

Papa Francisco | Los problemas de salud han marcado este año en el Pontífice Este año el papa Francisco lo inició con graves problemas de salud que le llevaron a su ingreso el 14 de febrero y lo mantuvieron 37 días ingresado por una insuficiencia respiratoria aguda. El papa Francisco recibe el alta tras 37 días ingresado

Papa Francisco | Nueve días de luto en la Iglesia Católica por la muerte del Pontífice

Papa Francisco | Cinco cardenales españoles votarán en el cónclave para elegir al próximo Papa Tras la muerte del papa Francisco este lunes, el Colegio cardenalicio conformado 252 cardenales de 94 países, de los que 135 son electores, deberá elegir al próximo pontífice en un cónclave papal en el que votarán cinco cardenales españoles. España es actualmente el tercer país con mayor representación en este consejo eclesiástico, por detrás de Italia y Estados Unidos, al contar con 13 miembros españoles. De ellos, ocho no son electores por superar los 80 años de edad.

Papa Francisco | España declara tres días de luto oficial

Papa Francisco | En directo la comparecencia de la Diócesis de Canarias

Papa Francisco | Cáritas Diocesana de Canarias lamenta el fallecimiento del papa y destaca su legado social Cáritas Diocesana de Canarias ha lamentado este lunes con «profundo dolor» el fallecimiento del papa Francisco y ha destacado su legado «profundamente enraizado en la doctrina social de la Iglesia». En un comunicado, el director de Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, ha recalcado que el legado social del papa fallecido «ha sido luz y guía» para la misión caritativa y social que la ONG de la Iglesia desempeña en el archipiélago. El papa Francisco ha sido «peregrino entregado, profeta de los pobres y testigo incansable del Evangelio de la misericordia», señala la nota.

Papa Francisco | Milei lamenta la muerte de Francisco, el primer Papa argentino El presidente de Argentina, Javier Milei, ha lamentado este lunes el fallecimiento del Papa Francisco, recordando su legado y enfatizando que en 2013 se convirtió «en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano». «La República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de Su Santidad y le envía sus condolencias a la familia Bergoglio«, reza un comunicado difundido por la oficina presidencial. «En este triste momento», Milei ha expresado sus condolencias «a todos aquellos que profesan la fe católica y que encontraron en el Sumo Pontifice un líder espiritual», al tiempo que ha alabado algunos rasgos del difunto Papa. Así, el presidente argentino ha aplaudido su «incansable lucha» para «proteger la vida desde la concepción», promover el diálogo entre religiones y acercar la vida espiritual a los jóvenes. Además, ha puesto en valor su «voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede».

Papa Francisco | Así ha sido el comunicado de su fallecimiento a las 7:35 de la mañana

Papa Francisco | Su última audiencia con el vicepresidente de EEUU El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha expresado este lunes sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, apenas un día después de su encuentro oficial en el Vaticano. «Acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco. Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que le amaban», ha dicho en su cuenta en la red social X. «Me alegró mucho verle ayer, si bien obviamente estaba muy enfermo. Siempre le recordaré por la homilía que dio en los primeros días de la COVID-19. Fue realmente muy bonita. Que Dios dé reposo a su alma», ha zanjado. El Papa Francisco (der.) se reúne con el vicepresidente estadounidense J. D. Vance (izq.) y su delegación durante una audiencia en la Casa Santa Marta este 20 de abril 2025 / Foto: Vatican Media Vance había publicado horas antes varias fotografías en su cuenta en X junto al Papa Francisco durante su encuentro en el Vaticano. «Le agradezco su invitación para reunirnos y rezo por su salud», dijo, antes de expresar sus deseos para una «feliz Pascua».

Papa Francisco | Los líderes de la UE expresan su pesar por la muerte del Papa Francisco y destacan su legado Los principales líderes de la Unión Europea (UE) han expresado su pesar por la muerte del Papa Francisco, y han destacado su legado durante sus cerca de doce años de pontificado. «Hoy, el mundo lamenta el fallecimiento del Papa Francisco. Inspiró a millones, mucho más allá de la Iglesia Católica, con su humildad y amor puro por los menos afortunados», ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta en la red social X. «Mis pensamientos están con todos los que sienten su profunda pérdida. Espero que hallen consuelo en la idea de que el legado del Papa Francisco continuará guiándonos a todos hacia un mundo más justo, pacífico y compasivo», ha sostenido.

Papa Francisco | Italia lamenta la muerte del Papa Francisco: «Nos deja un gran hombre» La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado este lunes sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, una noticia que ha dicho «entristecerle», al tiempo que ha señalado que se trataba de un «gran hombre» cuyas enseñanzas «nunca fallaron». «El Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Tuve el privilegio de disfrutar de su amistad, de sus consejos y de sus enseñanzas, que nunca fallaron, ni siquiera en momentos de sufrimiento. En las meditaciones del Vía Crucis nos recordó el poder del don, que hace que todo florezca y es capaz de reconciliar lo que a ojos del hombre es irreconciliable», ha manifestado en un mensaje difundido a través de la red social X.

Papa Francisco | El Pontífice había mostrado interés por visitar Canarias El papa Francisco había mostrado su preocupación por la situación migratoria en Canarias y su deseo de visitar las islas para comprobar de primera mano el trabajo que se hace en las islas con los migrantes El papa Francisco había mostrado su deseo de visitar Canarias

Papa Francisco | Comparecencia de los obispos de la Diócesis de Canarias A partir de las 11:30 horas, Monseñor José Mazuelos y Monseñor Cristóbal Déniz comparecerán tras conocerse el fallecimiento del papa Francisco. Podrás seguir la comparecencia en directo a través de RTVC.

Papa Francisco | Reacciones del presidente de Israel El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha expresado este lunes sus «más profundas condolencias» por la muerte del Papa Francisco. «Quiero enviar el pésame al mundo cristiano y especialmente a las comunidades cristianas de Israel, la tierra sagrada, ante esta pérdida de su gran padre espiritual, un hombre que poseía una profunda fe y una compasión sin límites», ha aseverado el jefe de Estado israelí en un comunicado. En este sentido, ha hecho hincapié en la labor del Papa, que «ha dedicado su vida al bienestar de los pobres y a hacer un llamamiento para lograr la paz en un mundo problemático«. «Consideraba que era importante establecer unas buenas relaciones con el mundo judío y mejorar el diálogo para favorecer el entendimiento y el respeto mutuo», ha puntualizado. «Verdaderamente espero que sus plegarias para lograr la paz en Oriente Próximo y para la pronta liberación y regreso de los rehenes a casa obtengan una respuesta cuanto antes», ha sostenido, antes de instar a «honrar su memoria».

Papa Francisco | Galería de imágenes Recopilamos las imágenes sobre el Papa Francisco con motivo de la muerte del Pontífice Galería de imágenes Papa Francisco

Papa Francisco | Fernando Clavijo recuerda el interés del Pontífice por el fenómeno migratorio Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha lanzado a través de su perfil en X un mensaje lamentando el fallecimiento del Pontífice. Clavijo, ha destacado el mensaje de concordia y diálogo. Además ha agradecido la constante preocupación que el Papa Francisco ha mostrado sobre «el fenómeno migratorio y la cercanía a la realidad que viven los miles de menores no acompañados y el pueblo canario».

Papa Francisco | Alberto Núñez Feijóo lanza un mensaje por el fallecimiento del Pontífice El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también a través de la red social X ha lanzado un mensaje por la muerte del Pontífice. Feijóo ha destacado que el Papa estuvo a punto de peregrinar a Santiago de Compostela. Para Feijóo el Pontífice ha servido al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamiento hasta el último instante.

Papa Francisco | Pedro Sánchez lamenta la muerte del Papa Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha publicado en la red social X un mensaje lamentando el fallecimiento del Papa Francisco. El presidente del Gobierno ha destacado del Pontífice su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables. Sánchez ha dicho que deja un legado profundo.

Papa Francisco | Su última aparición pública El Pontífice ha fallecido un día después de su última aparición en público coincidiendo con el Domingo de Resurrección en el que se asomó al balcón principal de la basílica de San Pedro para impartir la bendición ‘Urbi et Orbi‘. «Hermanos y hermanas, buena Pascua», dijo el Papa a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro desde su silla de ruedas. Francisco se encontraba convaleciente recuperándose de la neumonía que le mantuvo en el hospital Gemelli de Roma durante más de un mes. Última aparición pública del Papa Francisco este Domingo de Resurrección en el Vaticano / REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Papa Francisco | El Papa ha muerto en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano El Papa Francisco ha fallecido a los 88 años.