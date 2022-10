La activista canaria y primera diputada trans, Carla Antonelli, que a principios de semana se dio de baja en el PSOE por los retrasos en la aprobación de la ley trans, ha valorado el cambio de criterio del partido, que no se plantea cambios en el derecho a la autodeterminación de género

La tinerfeña Carla Antonelli, en su día la primera parlamentaria trans de España, que a principios de la semana se dio de baja en el PSOE como protesta ante las demoras en la tramitación de la ley trans, ha valorado el cambio de criterio del partido.

«Todo ha vuelto al sitio de donde nunca tenía que haber cambiado en ese camino», ha señalado Antonelli durante el acto en el que ha presentado la reedición del libro ‘Catalina Park’, de Orlando Hernández.

La activista espera que su decisión de abandonar el PSOE no sea en balde y confía en que a partir de ahora se cumplan los plazos y la ley pueda ver la luz esta legislatura. «Afortunadamente ya se ha anunciado que los derechos fundamentales de las personas trans como el derecho a la propia autodeterminación no se van a tocar». Ahora solo falta que el próximo lunes no se renueven más los plazos de enmiendas, porque ya ha habido tiempo más que suficiente».