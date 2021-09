CC endurecerá su oposición pero descarta una moción de censura

El secretario general de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, descarta que su formación tome parte de una moción de censura contra Ángel Víctor Torres

Fernando Clavijo, secretario general nacional de CC-PNC. Imagen cedida

El secretario general de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, ha advertido este jueves de que la formación va a subir «un par de revoluciones» en la parte final de la legislatura, pues no quiere ser cómplice de propuestas que no son positivas para Canarias. Asimismo, Clavijo, en un encuentro con los medios de comunicación, ha indicado, no obstante, que descarta participar en una moción de censura en contra del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

Según señaló Clavijo, su partido quiere seguir haciendo una oposición «propositiva y con lealtad». Ha asegurado que CC va a dar estabilidad aunque «sin dar cheques en blanco» al Ejecutivo canario, que, ha denunciado, no ha tenido en cuenta prácticamente ninguna de las 500 propuestas presentadas por su fuerza política.

Endurecer la oposición

El nacionalista ha explicado que la subida de revoluciones que ha anunciado va encaminada a evitar que la crisis económica se prolongue en Canarias, donde considera que el Gobierno de coalición sufre un desgaste y la crisis económica va a ir a peor.

Clavijo ha destacado que CC es la alternativa al Gobierno presidido por el PSOE, que, ha lamentado, es «sumiso» con Madrid y «un lastre» para las islas.

Ha admitido que habla con frecuencia con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con quien ha dicho que tiene una buena relación personal.

También tiene un buen trato con el presidente de la Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, si bien, ha insistido, su partido no está en ninguna maniobra en contra del actual Gobierno de Canarias porque sería «un drama» para Canarias.

Asimismo, ha reconocido que pasar por la oposición es «necesario» y les ha permitido hacer un cambio profundo en la organización, que, por el momento, no tiene un líder definido de cara a las próximas elecciones ni lo tendrá hasta junio de 2022.

Según ha explicado, CC no es un partido piramidal como ha dicho que lo son el PSOE, PP o NC, y huye de personalismos, pues consideran que lo importante son los proyectos y trabajar todos de forma coordinada.

Críticas al Ejecutivo canario

Sobre inmigración, le ha reprochado al Gobierno canario que aplauda al Ejecutivo central mientras mueren personas y que no haya organizado la previsible llegada de más personas en cayuco en los próximos meses.

Tampoco ha derivado a más menores inmigrantes no acompañados a la Península, ni han desplegado un radar y el Frontex, ha agregado Clavijo, quien ha opinado que no hay una política migratoria estatal sino un «apagón informativo».

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, ha exigido un plan de recuperación turístico, recuperar la conectividad, un plan de empleo y otros de infraestructuras educativas, hidráulicas y para mejorar la competitividad de las universidades.

También ha hablado del muelle de Fonsalía, sobre el que CC ha cambiado de opinión y, tras haber reflexionado, consideran que en vez de construir esta infraestructura habría que invertir en la mejora del muelle de Los Cristianos.

Ha avanzado, antes de que a finales de este mes el partido haga pública su posición, que el muelle de Granadilla, que está «infrautilizado», es la alternativa a Fonsalía.

Ha recordado además que la protección de Fonsalía se llevo a cabo cuando gobernaba CC, por lo que su posición contraria a esta infraestructura no tiene que ver con que se hayan vuelto más ecologistas, ha bromeado.

Clavijo también se ha referido al sector platanero, al que el Gobierno central, «por cabezonería», no le quiere reconocer su excepcionalidad; y ha mostrado serias dudas por que se celebre la comisión bilateral Canarias- Estado para transferir competencias.