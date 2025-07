El presidente canario recuerda que la ficha financiera no se actualiza desde hace 18 años y reclama más fondos para las ultraperiféricas

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, participa en una reunión de trabajo con Marcos Alonso, embajador permanente de España en Bruselas, en la que acordaron una estrategia común ante la Unión Europea para defender los intereses de Canarias y un incremento del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad, POSEI.

«Siempre que venimos a Bruselas es importante que el Gobierno de España sea correa de transmisión de todas las reivindicaciones y demandas que hacemos los canarios», señaló Clavijo, quien hizo hincapié en que es un «momento clave» porque se está definiendo el marco financiero y es importante que Canarias como región ultraperiférica (RUP) tenga su encaje en esa definición. «La recepción ha sido muy buena y nos hemos puesto tareas mutuamente para poder defender los intereses de Canarias en Bruselas», aseguró en una entrevista este martes en Buenos días Canarias.

En el segundo día de una gira de tres por Europa, ayer estuvo en París y este martes, en Bruselas, el jefe del ejecutivo canario explicó que los encuentros mantenidos con Francia y Portugal han versado, sobre todo, en asuntos que afectan directamente a Canarias como el marco financiero plurianual, los fondos agrícolas del POSEI, las ayudas y compensaciones para el sector primario, sacar la pesca del marco global europeo que, realmente, «nos ha perjudicado en los últimos años», la revisión en 2026 de toda la política de los ETS, impuesto para el transporte y del que Canarias está libre hasta 2030 en el tráfico interinsular y en península aunque «corremos el riesgo que nos pongan impuestos a esa movilidad», agregó.

Entre otros asuntos se trató de política migratoria en el marco de la seguridad pero, también, dos asuntos tan importante como la vivienda y la necesidad de aportar el reto demográfico como región ultraperiférica para buscar propuestas y, en este caso, normas que revisen el crecimiento población que está teniendo Canarias y que amenaza nuestra convivencia.

Imagen de la reunión de los dirigentes canarios con el gobierno francés. Gobcan.

España y Francia y Portugal, los tres países de la Unión Europea con RUP, coinciden en pedir más apoyo para las nueve regiones ultraperiféricas y hablar con «una única voz» en Bruselas. «Es importante que vayamos alineados con la estrategia porque en una Europa con tantos intereses, en algunos casos contrapuestos, corremos el riesgo que nuestra singularidad como región ultraperiférica quede diluida y lastre a Canarias, Madeira, Azores o las seis regiones francesas». «Para las RUP -afirmó- se trata de asegurar el futuro de nuestro sector agrario y ganadero, en cumplimiento de las singularidades que nos reconoce la normativa comunitaria”.

La importancia de esto no solo radica en ampliar la cuantía del POSEI sino en actualizarla, explicó Clavijo. «Esa política se estableció 2006 y desde entonces han pasado muchos años y muchas cosas en el mundo. Hablamos de sobrecostes que supera el 40%«. Subrayó además que, mientras el coste de los insumos no ha parado de crecer, la ficha comunitaria del POSEI se ha «mantenido invariable desde hace 18 años y amenaza nuestra capacidad de mantener un sector agrario y ganadero fuerte».

CC tomará una decisión tras escuchar a Sánchez

En relación a la entrada en la cárcel de Santos Cerdán, número tres del PSOE hasta hace 19 días, Clavijo reconoció que se ha debatido en el partido y «creemos que faltan explicaciones del Gobierno español y del PSOE. No vale con pedir perdón ni decir que no es del PSOE. Es evidente que los estrechos colaboradores de Sánchez están inmersos en una causa judicial que tiene que ver con el cohecho, corrupción y organización criminal, y no ha pasado nada ni en el Gobierno ni en el PSOE».

«Vamos a espera a las explicaciones de Sánchez el próximo 9 de julio, pero entendemos que esta situación se tiene que abordar con valentía, contundencia, limpieza y, sobre todo, con calidad democrática. Aquí se están escuchando cosas que a mí, personalmente, me ponen los pelos de punta y que con esto no podemos hacer nada porque viene la ultraderecha. La democracia es la democracia y es lo que el pueblo decida y nosotros somos partidarios de que los ciudadanos puedan decir sobre los asuntos tan graves que vivimos».

Clavijo añadió que no ha habido contactos con Feijoó pero aún así, tenemos que «tener calma. No hay que decidirlo todo en 24 horas. Se va a celebrar un comité federal del PSOE, congreso del PP, comparecencia de Sánchez y la precipitación no es buena», respondió en relación a una posible moción de censura a Sánchez.

«Si contactan con nosotros, les remitiremos a después del día 9; el asunto es de extrema gravedad y afecta a la calidad democrática del país», agregó el presidente de Canarias, que aseveró que el Gobierno de Canarias está en la «política útil, trabajo y resolución de los problemas de los ciudadanos canarios y tomaremos una decisión tras escuchar a Sánchez».

Menores migrantes

Por otra parte, el responsable del ejecutivo canario apuntó en relación a la política migratoria que aunque los 800 menores migrantes que pidieron asilo ya se encuentra en el sistema de protección nacional, pero aún se desconoce «a dónde los va a trasladar ni qué comunidades los van a acoger».

«No puede ni debe haber retrasos en estas decisiones ni en nuestro trabajo», dijo Clavijo. «Seguimos a la espera de la conferencia sectorial en este mes de julio para que se aprueben los dos decretos pendientes de desarrollo y contingencia migratoria», recordó.