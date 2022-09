CC pide el 100 % de compensación al transporte de mercancías

Fernando Clavijo reclama al Gobierno de Canarias que «actúe» tras el incremento de hasta un 600 % de los costes del transporte de mercancías

CC pide «actuar» en la compensación al transporte de mercancías. Imagen cedida

El secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, advirtió este lunes que “si no se actualizan las compensaciones al transporte quebrarán muchas empresas canarias”. El líder nacionalista reclamó al Gobierno de Canarias que “actúe”, ya que, “en una situación como esta quedarse quieto no es una solución sino una forma de agravar el problema” del tejido empresarial pero también del conjunto de los canarios.

Clavijo cifró hasta en un 600 % el incremento de los costes del transporte de mercancías entre las islas y entre Canarias y península y el resto de la Unión Europea, derivado de la pandemia, la escalada de precios del petróleo y la invasión de Ucrania según se desprende de un estudio elaborado por ASINCA. Por este motivo, reivindicó al Gobierno canario “contundencia” para obligar al Estado a actualizar los costes tipo que permitirían “a las empresas canarias beneficiarse de una compensación real del 100 %, autorizada por la UE”.

Vídeo RTVC. Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria

Subida «brutal» de los costes en el transporte de mercancías

Para el líder nacionalista es inexplicable que “sobre el papel se supone que el Gobierno de España está compensado el 100 % de estos costes, pero en realidad no se compensa ni una sexta parte”. Al respecto, se mostró muy preocupado por las consecuencias de la subida de los costes de transporte que calificó de “brutales” no solo para la economía canaria, para las empresas que exportan y ante el incremento se ven obligadas a subir los precios sino a las familias que asumen ese sobrecosto que, por ley -en referencia al REF- no debería existir.

“No hablamos de un problema para las empresas; hablamos de un problema económico para todos los canarios». En este punto, Clavijo rechazó el “desdén del Gobierno estatal y el “silencio” del Gobierno canario. “Nos pasamos la vida exigiendo el cumplimiento de una ley -REF- aprobada en las Cortas, recogida además en el Estatuto de Autonomía y que, por tanto, tiene rango de ley”, apostilló.

El secretario general detalló datos del estudio «El coste privado de la ultraperiferia y la doble insularidad en Canarias» que concluyó que el transporte de mercancías en 2006 era de 2.860 millones de euros, un 4,4 % del total de la facturación de las empresas canarias, teniendo el mayor peso, un 54,7 % del total de los sobrecostes, “lo que indica la realidad en la que operan las empresas canarias en momentos como ahora”.

El también senador por la Comunidad Autónoma dio un paso más al demandar al Ejecutivo de Pedro Sánchez “una modificación inmediata de los costes tipo” tal y como han reclamado los nacionalistas, el sector industrial, el primario y el Parlamento de Canarias “que ha aprobado por unanimidad acuerdos en ese sentido”. Fernando Clavijo apuntó al papel del Gobierno de Canarias que “con su silencio lo que está haciendo es traicionar su compromiso con Canarias”.

Responsabiliza al Gobierno canario

Clavijo responsabilizó directamente al Ejecutivo de Torres, que aseguró “ni defiende ni trabaja” en la defensa de los intereses de las Islas. “Esto es algo sencillo de solucionar; ni siquiera depende de voluntad política puesto que es una exigencia reconocida en Ley. Ya está bien de que los canarios tengamos que luchar por cada uno de los derechos que tenemos recogidos en nuestro fuero”.

El secretario general de los nacionalistas canarios pidió valentía al presidente canario, Ángel Víctor Torres, al que demandó que sea “exigente y reclame que se cumpla con este derecho antes de que lo que hoy es un problema se convierta mañana en un drama económico”, sentenció.

El secretario general de Coalición Canaria de Gran Canaria y presidente del Grupo Nacionalista Canario, Pablo Rodríguez, hizo hincapié en las dificultades que están atravesando los industriales y el sector primario y las advertencias que han “caído en saco roto”. Rodríguez insistió en la petición al Estado del Parlamento de Canarias que “no ha sido contemplada en ninguno de los decretos aprobados por la crisis”. Para Rodríguez Valido el silencio del Gobierno de Canarias “no nos sorprende, pero sí nos alarma porque supone un perjuicio real y cuantificable para las familias y la economía canaria”.

El dirigente nacionalista exigió al presidente Torres que “deje su papel de delegado del PSOE en Canarias y asuma su responsabilidad como presidente de todos los canarios”. De la misma forma, instó al jefe del Ejecutivo “a atender las peticiones del sector primario y del sector industrial” porque aseguró “no pueden esperar más”.

Intervención urgente del Ministerio

Para Rodríguez “es urgente” que el Ministerio de Transportes, como exigió el Parlamento, “inicie cuanto antes el proceso de revisión y que se dé participación a los operadores económicos”. De lo contrario, advirtió “la viabilidad de muchas empresas canarias se verá mermada” situación que se agrava, reconoció, “en el caso de las empresas en las islas no capitalinas”.

El presidente de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria y diputado autonómico, Narvay Quintero, expuso el impacto de la subida de los insumos y de los costes de producción en el sector primario. El nacionalista insistió que “la subida de costes no se puede repercutir en el precio porque quedarían fuera del mercado” y alertó de las consecuencias que está teniendo en un sector que ya se enfrenta “al cierre de ganaderías y al abandono de cultivos, generando menos capacidad para el consumo de kilómetro cero y mayor desempleo en el sector”.

La secretaria de Organización de CC de Tenerife y diputada, Rosa Dávila, aseguró que las ayudas al transporte “no son ningún privilegio, son un derecho de los canarios que permiten a las empresas canarias competir en las mismas condiciones que las empresas situadas en el resto del territorio comunitario”. En este contexto, Dávila señaló que las empresas en el territorio continental “tienen más facilidades de acceso al mercado único europeo”, así como, “disponen de más alternativas para realizar el transporte de mercancías, no solo vía aérea o marítima, sino también a través de ferrocarril y por carretera”, lo que deja en desventaja al tejido empresarial canario.

«Un nuevo incumplimiento del REF»

La parlamentaria insistió en que la compensación al transporte “es una herramienta al servicio de los objetivos del desarrollo autónomo de los sectores económicos de Canarias y la diversificación económica”. También un instrumento que permite que “los productos de las islas se sitúen en el mercado insular y en el continente en condiciones comparables a las de otros fabricantes no canarios que compiten en el mercado único de la UE”.

Rosa Dávila alertó que “estamos ante un nuevo incumplimiento del REF” y reprochó “la falta de transparencia del Estado en torno a la elaboración de los costes tipo”, así como, que “no haya tenido en cuenta la información de los operadores económicos que aportan anualmente con sus facturas y que refleja el verdadero coste de los transportes de mercancías que soportan las empresas canarias”, concluyó.