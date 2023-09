El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aboga por el entendimiento ya que «vienen curvas y dificultades»

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. EP

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este miércoles lamentable «el show» vivido en el Congreso durante la primera sesión del debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la falta de entendimiento ante las dificultades que se prevén.

En declaraciones a los periodistas, el también secretario general de Coalición Canaria ha manifestado que se trató de un «espectáculo poco gratificante», pues se supone que los ciudadanos han votado en las pasadas elecciones generales del pasado 23 de julio y, ante los resultados, esperan que se puedan llegar a acuerdos para resolver sus problemas «y no montar un show y un espectáculo».

El presidente canario ha afirmado que siente «vergüenza como responsable público» también porque cree que todos deben «hacer un esfuerzo para lograr el entendimiento ya que vienen curvas y dificultades». Ha recalcado que no le «toca designar quién es la estrella de ese espectáculo» pero sí puede decir que fue «lamentable».

«Cada uno que haga lo que tenga que hacer y que responda como tenga que responder, pero sí puedo decir que yo sí hubiese intervenido», ha señalado en alusión al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que cedió su turno de palabra al diputado socialista Óscar Puente.

«A CC no le toca mover ficha»

En cuanto a lo que ocurrirá si no prospera la investidura de Feijóo como presidente del Gobierno, ha indicado que a CC no le «toca mover ficha«, pues ya presentó la Agenda Canaria al PP y al PSOE en el mismo momento, y los populares sí quisieron negociar y comprometerse con las demandas que reclaman, pero los socialistas dijeron que no era el momento y que no estaban llegando a acuerdos de contenido con los partidos políticos.

Clavijo ha señalado que «cuando el PSOE estime a bien llamarnos, si quiere, nos sentaremos con todo el mundo, pero nos gustaría esperar al viernes por respeto institucional y, sobre todo, por el espectáculo que estamos viendo en el Congreso de los Diputados».