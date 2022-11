La reforma del delito de sedición se ha visto favorable tras la admisión a trámite con los votos del PSOE y Unidas Podemos, pese al rechazo del PP y Vox

La proposición de ley que reformará el delito de sedición por el de «desórdenes públicos agravados» ha salvado este lunes su primer trámite en el Congreso tras su admisión a trámite con los votos favorables del PSOE y Unidas Podemos, y lo hace con la intención de acelerar su debate en el pleno.

La Mesa del Congreso ha dado entrada a esta proposición de ley, pese haber sido rechazada por el PP y Vox, además de la Junta de Portavoces, que volverá a reunirse por segunda vez esta semana y podría acelerar su debate para incluirla la próxima semana en otro pleno tras el de los Presupuestos Generales del Estado.

Varios portavoces parlamentarios han señalado que aunque este lunes se ha reunido la Junta de Portavoces para aprobar el orden del día del pleno de la próxima semana, se convocará otra reunión de portavoces a finales de esta semana. El objetivo es organizar no solo la sesión plenaria de la siguiente semana, sino para probar incluso otro pleno más inmediato que votaría dictámenes pendientes.

Así, la intención es que la próxima semana también se lleven al hemiciclo dictámenes de comisión que deben ser ratificados como el de los gravámenes a las energéticas y a la banca o el de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

Otros dictamen pendiente de llegar a pleno y que se ratifica esta semana sería el del Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

Tramitación rápida para su llegada a finales de año

Algunos portavoces del entorno de Unidas Podemos no descartan que también se pueda incluir en ese otro pleno la toma en consideración de la proposición de ley de reforma del delito de sedición, toda vez que tanto el PSOE como la formación morada ya han dejaron claro que pretendían acelerar su tramitación para que la nueva ley pudiera estar lista incluso a finales de año.

No obstante, una vez aprobada la tramitación de la proposición de ley con el apoyo de los partidos del Gobierno de coalición y de los aliados parlamentarios, que han mostrado ya su opinión favorable, se iniciaría el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad y de enmiendas parciales. Estas se deberían registrar en una semana, ya que se ha solicitado el trámite por la vía de urgencia, que acorta a la mitad los tiempos.

En este sentido, fuentes de Unidas Podemos y de ERC han señalado a EFE que ya trabajan en las enmiendas que se registrarían. Los republicanos insisten en reformar el delito de malversación matizando en todo caso que «la corrupción se debe seguir persiguiendo con fuerza», y algunos aliados parlamentarios como Más País también se han mostrado de acuerdo en ser «implacables» con los delitos públicos.

Preocupación de Mas País

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha señalado este lunes en rueda de prensa que este delito debe tratarse diferente cuando la malversación va en concurso con el delito cometido por los políticos catalanes.

Íñigo Errejón, portavoz de Mas País en el Congreso

Además, esta formación coincide con Unidas Podemos sobre la posibilidad de no endurecer las penas por desórdenes públicos en manifestaciones pacíficas o de protesta social.

Errejón avisa: «Nos preocupa que incluya un posible agravante y ampliación de los tipos de se puede aplicar a la protesta social. Si el Gobierno quiere contar con nuestro voto eso tiene que reformarse. Registraremos una enmienda porque no estamos de acuerdo con el posible uso de la criminalización de la protesta social».

El PSOE dice que estudiará la reforma del delito de malversación que pide ERC

El PSOE estudiará la enmienda para la reforma de la malversación de ERC cuando se presente, junto al resto de enmiendas, en el trámite parlamentario de la proposición de ley que modifica la sedición, pero no ha aclarado qué postura tomará al respecto.

En rueda de prensa, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha insistido en que su partido y el Gobierno han cumplido ya con su compromiso, que era cambiar el delito de sedición para «homologarlo» a las democracias más consolidadas en Europa.

«Ahora viene la tramitación de la proposición de ley -presentada junto a Unidas Podemos- y en ella los grupos son libres de presentar las enmiendas que consideren oportunas», ha señalado Alegría.

«A partir de ahí entenderá que no me manifieste sobre propuestas que no hemos podido leer», ha añadido.

Además, ha insistido en que el objetivo de la proposición de ley presentada por el PSOE era cumplir de manera fiel con el compromiso asumido por el presidente del Gobierno para «europeizar» el delito de sedición y que más allá cada grupo sabrá cuáles son los objetivos de sus enmiendas.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha ido un paso más allá al abrir la puerta a reformar el delito de malversación junto al de sedición, aunque ha precisado que ERC no se lo ha planteado por ahora al Gobierno y que habrá que esperar a la tramitación parlamentaria para la modificación del Código Penal.

Díaz: «El Gobierno hace lo que debe, mejorar la legislación penal»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado este lunes, en relación a la anunciada reforma del delito de sedición, que «el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer», que «es mejorar la legislación penal en nuestro país».

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España

En conferencia de prensa en Bilbao, donde la también ministra de Trabajo y Economía Social ha participado en la Cumbre europea sobre Lugares de Trabajo Saludables que se desarrolla en la capital vizcaína, ha considerado que la legislación citada «ya debería haberse reformado hace tiempo».

Según ha defendido, «nuestro país necesita modificar y modernizar muchos de sus tipos punitivos porque vienen dando respuesta a hechos delictivos con lecturas del siglo XX, pasadas».

A su juicio, «es el caso de la sedición, que no tenía parangón en las armonizaciones de las legislaciones comparadas europeas».

Ante ello, ha afirmado que «lo que hace el Gobierno de España resitúa el delito de sedición de conformidad con las legislaciones europeas».