El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha subrayado este sábado que el Congreso de los nacionalistas de Fuerteventura «no» es para hablar de «puestos», sino de la isla, por lo que consideró que «es un momento importante» para el territorio insular y para Canarias.

«Este congreso está siendo para hablar de Fuerteventura, de la isla, del encaje, de los problemas de la isla y del modelo de isla que se quiere para los próximos años. No es un congreso para hablar de puestos, no es un congreso para hablar de cargos, no es un congreso para hablar de listas, sino es un congreso para profundizar en un momento de cambio importante en el mundo, en Europa, en España, también en Canarias», apostilló en declaraciones a los periodistas.

Declaraciones de Clavijo

En este sentido, consideró «importante» que haya una fuerza política como Asamblea Majorera, de Coalición Canaria, que tenga «clara y definida la ruta a transitar» para los próximos años, ya que de ahí habrá que afrontar retos como, citó, el demográfico, el del agua, la presión sobre el territorio y el turismo, la renovación de las energías renovables o la explotación de los recursos.

Añadió que es ahí donde Mario Cabrera y su equipo está «fijando claramente» la hoja de ruta a transitar en los próximos años, lo que es «tremendamente importante» porque se habla de los «intereses de Fuerteventura y de Canarias».

Conferencia Sectorial de Infancia

Clavijo, también señaló este sábado que espera que en la Conferencia Sectorial de Infancia del próximo lunes, 28 de abril, el Gobierno «ponga las fechas» para la salida de menores migrantes no acompañados del archipiélago canario.

«Nosotros esperamos que ya por fin el Estado ponga el cronograma, que ya el Estado ponga las fechas en las que van a comenzar a salir los menores», dijo en declaraciones a los periodistas al asistir al Congreso insular de CC en Fuerteventura.

Sentencia Tribunal Constitucional

A lo que agregó que, desde luego, teniendo una sentencia del Tribunal Constitucional, un auto del Tribunal Supremo y la ley, incluso el decreto ley ya convalidado en el Congreso de los Diputados, las «excusas se acabaron», y lo que hay que hacer es «trabajar y empezar a proteger esos derechos de los menores y hacer justicia con Canarias«.

Reelegido Mario Cabrera

Mario Cabrera ha sido reelegido este sábado, como Secretario Insular del partido. Un cargo que lleva desempeñando desde 2017 y aunque había dudas de si seguiría en la secretaría, finalmente continuará en el cargo con nuevos retos, pero ha reiterado que «con mucha ilusión».