La oposición critica que en Educación no se alcance el 5 por ciento del PIB en 2023

Manuela Armas, consejera de Educación.

La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, ha comparecido este lunes en comisión parlamentaria para presentar los presupuestos para 2023 «con más financiación de la historia de este departamento». Cuenta con 2.328 millones, un 8,8% más que este ejercicio. Se marca como meta alcanzar una tasa neta de escolarización pública y privada de 0 a 3 años del 40% en el curso 2024-2025, cuando ahora este porcentaje es del 35%.

Manuela de Armas ha precisado que la mayoría de los recursos de estas cuentas, un total de 2.257,7 euros, se dirigen a las áreas de Educación y Universidades, al tiempo ha señalado que para el impulso de la educación de 0 a 3 años se destinan 25.845.805 euros, 16 millones más que en este ejercicio.

Críticas de la oposición

A este respecto la oposición, sobre todo el PP, ha sido crítico. Le ha pedido que tenga en cuenta a las escuelas infantiles privadas, de las que, según este partido, la consejera «no es amiga». Lo ha negado Manuela de Armas si bien ha dicho que para ella «lo primero es lo público y después lo privado».

Otra de las denuncias por parte de la oposición ha sido que no se alcance el 5% del PIB en educación en 2023. A eso Manuela de Armas ha respondido que este porcentaje ha ido aumentado y el próximo año se situará en el 4,78%. La modernización de la Formación Profesional y la atención a la diversidad son otros de los objetivos principales de sus cuentas, ha avanzado la consejera. Ha agregado que entre las partidas del área de Educación destaca la destinada a las nóminas del personal docente. Suma 1.396,9 millones de euros, 89,6 millones más.

Sobre la financiación europea destinada a la educación de 0 a 3 años ha esgrimido que se dirige a crear una red de escuelas publicas. A aumentar las plazas y a colaborar con los ayuntamientos, reconvirtiendo guarderías en escuelas infantiles.

Fondos para la diversidad

Los fondos para las medidas de atención a la diversidad alcanzan los 46,4 millones, lo que representa un aumento de 26,9 millones respecto al actual ejercicio, mientras que las cuentas de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial aumentan en 25,7 millones de euros en 2023, hasta superar los 58,5 millones de euros.

La financiación de las universidades públicas será de 256 millones de euros, tras incrementarse en 11,3 millones respecto al ejercicio presente y 21 millones más que a principio de legislatura. De estos fondos, 8,3 millones se destinan a compensar a los dos centros canarios por el mantenimiento de los precios públicos, partida que crece en 3,1 millones de euros.

Área de Cultura

Además, el crecimiento general del área cultural se mantiene en su conjunto . Se recupera tras años de recortes y con estos presupuestos se incrementa la financiación de todos los sectores del ámbito de la educación física y el deporte, ha apostillado.

La diputada del PP Lorena Hernández ha precisado que el Gobierno solo ha invertido en la educación de 2 a 3 y no en las etapas anteriores. Le ha afeado a la consejera no ser amiga de las escuelas privadas, que no han cobrado la ayuda pública de 2021 y 2022. «La plazas de 0 a 3 estás cubiertas con la privada, no hay que estar construyendo aulas», ha señalado la diputada del PP, quien le ha pedido a Manuela de Armas que se aproveche de los recursos que ya hay disponibles.

Ha alertado de que el Gobierno no ha ejecutado la mitad de la financiación de las infraestructuras educativas de este año. Le ha exigido que implante la Formación Profesional Dual y que desarrolle la ley canaria del deporte, entre otros asuntos.

La diputada de CC Beatriz Calzada le ha recriminado a la consejera que ni con el mayor presupuesto de la historia se haya llegado al 5% del PIB en educación. Y que no aumente financiación para luchar contra el acoso escolar ni haya ejecutado de forma correcta el presupuesto destinado a las infraestructuras educativas.

Educación de 0 a 3 años

El diputado de Sí Podemos Canarias Manuel Marrero ha alertado de que aunque «la distancia se acorta» Canarias se encuentra por debajo de la media estatal en la educación de 0 a 3 años. Ha reclamado más esfuerzos para reducir el fracaso escolar. Para lo que es preciso disminuir la pobreza, las desigualdades y mejorar, entre otras cuestiones, el acceso a la vivienda y la sanidad pública.

Marrero ha destacado la importancia de los comedores escolares, que permiten a «muchos» niños hacer una comida digna al día y ha exigido que se siga invirtiendo en la educación pública y no se derive «tanto dinero» al negocio privado.

En la misma línea, la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández ha opinado que hablar de éxito escolar también es hablar de derechos sociales y del sistema sanitario. Eso, a su juicio, lo ha impulsado «este gobierno volcado en las personas» que también hace una apuesta decidida por la educación 0-3 años, por la excelencia y atiende la diversidad.

Atención temprana

La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha matizado que es «evidente» que no se cumple con la ley canaria de educación, que establece una inversión del 5% del PIB para este área». Si bien ha dicho que el Gobierno de Canarias, que a su juicio está comprometido, se va acercando, por lo que espera que «pronto» se pueda consolidar esta meta.

Vidina Espino, diputada del grupo Mixto, ha valorado que se invierta en educación de 0-3 años. Aunque ha dicho que la media de España en 2020 es del 38%,. Ha pedido más financiación para la atención temprana, para frenar el acoso escolar y para las becas de los alumnos que estudian en la universidad.

Ana González, diputada del PSOE ha aplaudido los presupuestos de esta Consejería. «Aunque no llega a todas las necesidades», prioriza en las familias con más necesidades. Y apuesta, como Coalición Canaria «nunca hizo», en la escolarización de 0 a 3 años.