La Cámara Baja se ha mostrado a favor de la moción de Coalición Canaria por la que insta al Gobierno a acordar con el de Canarias la financiación extraordinaria que supone la atención sanitaria a las personas migrantes

MADRID, 11/02/2025.- Fotografía general este martes, del pleno del Congreso de los Diputados celebrado en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-trillo

Todos los grupos del Congreso, salvo Vox, se han mostrado a favor de la moción de Cristina Valido (Coalición Canaria) por la que insta al Gobierno a acordar con el de Canarias la financiación extraordinaria que supone la atención sanitaria a las personas migrantes que llegan a las costas del archipiélago.

En este sentido, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha denunciado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no ha abordado la situación sanitaria de migrantes que llegan a Canarias, después de comprometerse a ello en diciembre del año pasado.

«Le dije a la ministra en su día que Canarias no tiene por qué asumir en solitario el coste de los servicios sanitarios a las personas migrantes que llegan a la frontera sur de este Estado. Que es competencia del Estado responder. Y no solo me dio la razón en esa intervención, se comprometió a que iba a ir a Canarias, que se iba a reunir allí con la consejera de Sanidad y que iban a alcanzar un acuerdo para ayudar a financiar todos estos servicios. Yo lamento decirles hoy que no se ha avanzado nada, que no hay contacto, que no hay fecha», ha asegurado Valido durante su intervención en la Cámara Baja.

Valido afirma que el acuerdo de acogida busca que algunas comunidades no entren en el reparto

La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.

Por otro lado, ha criticado que el acuerdo entre Gobierno y Canarias para acoger a menores migrantes se haya traducido en que este busca que Cataluña y País Vasco no entren en el reparto. «Y sobre ese discurso nos agarramos a una excusa para no pactar, para no consensuar, para no dar una solución a los seis mil menores que hay en Canarias. Me parece lamentable, me parece inhumano y me parece que un partido que se aprecia de tener argumentos, ideología, no puede utilizar esto», ha lamentado.

Luc Andre Diouf (PSOE) A Valido : «Los que ponen los frenos no somos nosotros, son tus socios desde Canarias»

En el turno de portavoces, el socialista Luc Andre Diouf ha pedido defender «el derecho a la sanidad universal con más solidaridad, más igualdad, más justicia social, más derecho y más libertad». Igualmente, ha indicado que Canarias es la comunidad autónoma con «peor» servicio de urgencia de toda España, pero ha añadido que los inmigrantes «no son los culpables». Además, ha avanzado que el Ejecutivo va «a seguir atendiendo a las personas, tengan o no papeles».

Respecto a los menores migrantes no acompañados, se ha remitido al 23 de julio, cuando PP, Vox y Junts tumbaron la reforma de la Ley de Extranjería. «Este Grupo Parlamentario y el Partido Socialista seguimos donde hemos estado, para que los menores puedan ser trasladados a la Península. Los que ponen los frenos no somos nosotros, son tus socios desde Canarias», ha señalado dirigiéndose a la diputada Valido.

Jimena Delgado (Partido Popular) se opone a la «desprotección» de las fronteras españolas

Mientras, la diputada del PP Jimena Delgado-Taramona ha mostrado el apoyo del PP a la «necesidad urgente» de financiación extraordinaria para Canarias. Si bien, ha agregado que se opone «frontalmente» al «desguace» del Estado, a la «desprotección» de las fronteras españolas y al «abandono» al que ha lamentado que se ha sometido a Canarias.

«Y miren, no hay una política migratoria más mezquina, inhumana e irresponsable como la que están utilizando ustedes, que es usar a los migrantes como moneda de cambio y abandonarlos a su suerte para seguir alimentando al populismo que mantiene el señor Sánchez en la Moncloa», ha subrayado.

Vox califica la crisis migratoria como «amenaza terrorista infiltrada»

El diputado de Vox ha exigido declarar situación de interés para la seguridad nacional la crisis migratoria y la «amenaza terrorista infiltrada» a través de los flujos de inmigración ilegal que se dirigen a España. Asimismo, ha instado al PP a «aclarar» su posición sobre la inmigración en Canarias. «Si no abandonan el Gobierno de Canarias pondrán de manifiesto que están mintiendo a los españoles porque ustedes también han pactado el reparto de menores a la península ibérica o porque no tienen ni dignidad ni principio», ha indicado.

Asimismo, en cuanto a la «presión» que la inmigración ejerce en la prestación de «un servicio público esencial», ha criticado que la respuesta de Coalición Canaria sea «que los españoles le den más dinero y que no cambie nada».

Por Sumar, Rafael Cofiño ha reconocido que es «necesario» dotar de recursos «de forma proporcional» a las necesidades de cada territorio. «No sé si es preciso que desembarque o no desembarque la ministra pero sí es preciso que desembarquen los fondos de forma eficiente y efectiva y de forma proporcional a las necesidades de cada territorio», ha defendido.

Junts asegura que la «realidad» de Canarias también la viven en Cataluña

Por parte de Junts, Pilar Calvo ha dicho que la «realidad» de Canarias también la viven en Cataluña, aunque «de diferente manera» y que a la comunidad no se le ha asignado «ningún recurso», a pesar de la situación «extraordinaria» con la acogida de migrantes. «Esta es una de las reivindicaciones de Junts en las negociaciones para poder tener la gestión integral de las competencias porque sabemos muy bien cómo es de difícil poder dar respuesta sin plena capacidad de decisión y sin suficientes recursos». Además, ha preguntado al Ejecutivo que por qué no demanda «más intervención» de Frontex cuando «lo puede hacer».

Por ERC, Jordi Salvador ha dicho que «el pueblo de Canarias no puede estar solo» y ha recalcado que «la migración es responsabilidad de todo el Estado». «Y exigimos a el Estado y a la Unión Europea que pongan todos los recursos necesarios para que esta lacra termine», ha apuntado.

Finalmente, Maribel Vaquero, del PNV, se ha referido también a los menores migrantes no acompañados y ha pedido a los grupos «que no se pierda más tiempo» ante una situación «insostenible». «No pueden seguir asumiendo algunos territorios la parte de cuota de responsabilidad que otros no quieren asumir», ha indicado sobre los niños que ha acogido el País Vasco estos últimos años frente a las demás comunidades autónomas.