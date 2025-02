A partir del mediodía de este martes, el estado del mar empeorará en buena parte de las costas de las islas

Bajamar, La Laguna, el pasado fin de semana. Imagen Ayuntamiento de La Laguna

Un frente atlántico ya está dejando lluvias repartidas de forma desigual en las islas de mayor relieve. Las precipitaciones irán a menos a lo largo de las próximas horas y tenderán a remitir. Puede llegar también a caer alguna gota en Lanzarote y Fuerteventura.

También irán a menos en las próximas horas las rachas de viento fuerte en las cumbres de La Palma y de Tenerife, pero lo que irá empeorando a lo largo del día será el estado del mar.

A partir de este mediodía y hasta mañana mediodía, son probables olas que alcanzarán y superarán de media los 5 metros de altura, especialmente en la costa norte y oeste de La Palma y de El Hierro, en el norte de Tenerife y en la costa norte y oeste tanto de Lanzarote como de Fuerteventura.

Asimismo, hay que extremar la precaución también en el norte y oeste de La Gomera y en el norte de Gran Canaria, porque en esas costas las olas pueden alcanzar y superar los 3 metros.

Alertas y prealertas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de alerta por fenómenos costeros en las islas El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote, así como en la costa norte de Tenerife y en el litoral norte y oeste de La Palma. Permanecerán en situación de prealerta el litoral norte y oeste de La Gomera, la costa este de La Palma y el litoral norte de Gran Canaria.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a mal estado del mar con oleaje de mar combinada de entre tres y cinco metros y medio de altura.

Avisos para este martes y miércoles por la Aemet. Imagen @AEMET_Canarias



Asimismo, se espera viento de componente oeste, que rolará al noroeste en la primera mitad del martes, al norte por la noche y al nordeste en la primera mitad del miércoles. La intensidad de viento será de fuerza 5 (29 – 38 kilómetros por hora) con áreas de fuerza 6 (39 – 49 kilómetros por hora). Según la AEMET habrá marejada-fuerte marejada y mar de fondo del noroeste de entre tres a cinco metros de altura.

Prealerta viento y lluvias

Por otra parte, también se han declarado las situaciones de prealerta por viento y lluvia en diferentes zonas de las islas.

La situación de prealerta por viento afectará a El Hierro; los municipios de Garafía, Puntagorda, Tijarafe, El Paso y Fuencaliente, en La Palma; y al Parque Nacional del Teide, cordillera dorsal, medianías del norte entre Santa Úrsula y Tegueste y el área metropolitana, en Tenerife.

El viento será de componente oeste de moderado a fuerte con probables rachas muy fuertes con una velocidad media 30 – 40 kilómetros por hora con intervalos de 40 – 50 kilómetros hora y probables rachas que alcanzarán y/o superarán los 70 kilómetros hora en las medianías, zonas altas, y cumbres.

En cuanto a la situación de prealerta por lluvia, abarcará las islas de La Palma, El Hierro y Lanzarote, así como el norte de Tenerife. Llegará repartida de forma desigual por todo el archipiélago con probables aguaceros localmente fuertes, que alcanzarán o superarán los 15 mm en una hora en la mitad norte de La Palma, aunque también se podrían registrar en El Hierro, el norte de Tenerife y quizás en Lanzarote.

Recomendaciones en las costas

Ante el empeoramiento del estado del mar y con el objetivo de evitar riesgos, es conveniente aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia. Además, si se aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no se debe permanecer cerca del mar, ni acercarse, aunque se calme de repente.

Para no ponerse en una situación de peligro, es de vital importancia no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar donde puedan ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Asimismo, por seguridad no se debe olvidar que en las playas con bandera roja está prohibido el baño y que se deben seguir siempre las indicaciones del personal de salvamento y socorrismo.

Recomendaciones por el viento y lluvia

En lo referido a las medidas de autoprotección a tomar ante el viento, se recuerda que, para evitar accidentes, es importante retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle.

Además, se aconseja no acercarse edificaciones en construcción o en mal estado, así como a andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento y en las zonas afectadas por este fenómeno meteorológico, se recomienda evitar salir de excursión o realizar acampada hasta que se restablezca la normalidad.

Por último, al transitar por carretera ante los episodios de lluvias en las islas, se aconseja no circular ni dejar estacionados los vehículos en el cauce de los barrancos, extremar la precaución en los desplazamientos ante un episodio de lluvias fuertes, mantener la distancia de seguridad entre vehículos, revisar los frenos y los neumáticos antes de salir y moderar la velocidad.

Siempre, ante cualquier emergencia, la Dirección General de Emergencias recuerda que es de vital importancia alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.