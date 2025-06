Activada la prealerta por viento en Canarias por rachas muy fuertes que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora

Canarias declara la prealerta por viento en las islas orientales, La Gomera y Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado, a partir de las 18:00 horas de este domingo 29 de junio, la situación de prealerta por viento que afectará a San Sebastián de La Gomera; El Rosario, y la vertiente sur de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife en Tenerife; la costa de Agaete, Artenara, La Aldea, Santa Lucía, Agüimes, Ingenio y Telde, en Gran Canaria; así como las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Por ello, se pide precaución a la población y poner en práctica las recomendaciones de autoprotección establecidas para evitar accidentes y situaciones de riesgo, ante las rachas de viento previstas. Además, de las altas temperaturas que se están registrando en el archipiélago.

Esta decisión se ha tomado en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Previsión

La previsión apunta viento del nordeste y componente norte moderado con áreas de fuerte y con posibles rachas muy fuertes que alcanzarán o superarán los 60 – 75 kilómetros por hora. El viento y las rachas más intensas afectarán en Lanzarote a la mitad este de la isla y en Fuerteventura a los municipios de Pájara, Antigua y la vertiente este de Puerto del Rosario.

Por su parte, continúa activa la situación de alerta por temperaturas máximas y riesgo de incendios forestales en Gran Canaria. También, está vigente la situación de prealerta por calor en el resto de las islas, excepto La Palma y el norte de Tenerife a menos de 700 metros de altitud, así como la prealerta por riesgo de incendios forestales en las islas occidentales.

Recomendaciones de autoprotección

En cuanto al viento, se recuerda que, para evitar accidentes, es importante retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle.

Además, se aconseja no acercarse edificaciones en construcción o en mal estado, así como a andamios, grúas, letreros luminosos o vallas publicitarias. Durante los desplazamientos hay que extremar la precaución ante posibles obstáculos en la vía, como ramas de árboles o mobiliario urbano, y evitar caminar por jardines o zonas arboladas, entre otros consejos.

En lo referido a las altas temperaturas, es conveniente no realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, bebiendo mucho líquido y protegiéndose del sol en el exterior. Además, se recomienda hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol.

Para que no se declare un incendio forestal, es importante no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Además, no se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques. En cualquier caso, ante una situación de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112.