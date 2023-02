La portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Nayra Alemán, ha dicho que le daría «asco» y «verdadera repugnancia» si con ello pretendieran «rapiñar algún voto»

La portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Nayra Alemán, ha apelado a que desde la política no se le dé cobertura a «un mono con una escopeta», en alusión a Antonio Navarro Tacoronte, el supuesto mediador en la presunta trama de extorsiones a empresarios a la que da nombre. El PSOE pide que no se dé protagonismo a alguien «que va a disparar para todos lados sin nada que perder».

En una entrevista en Canarias Radio recogida por EFE, Alemán ha juzgado «un error» si los partidos de la oposición «usan como arma» el ‘Caso Mediador’ y lo exprimen mañana en el debate sobre el estado de la nacionalidad, y personalmente ha dicho que le da «asco» y «verdadera repugnancia» si con ello pretendieran «rapiñar algún voto».

Ha apelado al «corporativismo» y a «cerrar filas» ante «un personaje» que lo que intenta es «hacerle daño a la política en general».

Y ha advertido: «si algún partido quiere o cree que puede hacer política con este tipo de personaje, que tenga cuidado porque salpica para un lado y parta otro. Nadie está libre de que a alguien se le ponga alcachofa y sin prueba de ningún tipo se dedique a injuriar y a calumniar a cualquier persona», ha afirmado.

Alemán: «Te acabas dando cuenta de la catadura moral de quien está salpicando»

Nayra Alemán ha deslizado también que el ‘caso Mediador’ «no se ha programado para que salga justo ahora, pero se ha dilatado para que se acerque bastante» a la cita con las urnas del próximo mayo.

La portavoz del PSOE se ha mostrado convencida de que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, protagonizará una «intervención contundente» en el debate de la nacionalidad, en el que «deberá tocar todos los palos» de la actual legislatura y, «por supuesto», el ‘caso Mediador’ tendrá «un papel importante» en el mismo.

Ha indicado que más que «traicionados» en el PSOE se sienten «decepcionados y avergonzados» por la actitud del exdiputado Juan Bernardo Fuentes, quien alude a su presunción de inocencia.

Nayra Alemán ha señalado también que con el ‘caso Mediador’ «parecía que se iban a tambalear los principios de la democracia», pero conforme se van conociendo más detalles «te acabas dando cuenta de la catadura moral de la persona que está salpicando a diestro y siniestro».

Cree que en el momento en el que Navarro Tacoronte intenta «salpicar» al presidente Torres es cuando «todo el mundo dice no, no me lo creo», y sobre la supuesta implicación del exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ha insistido en que el mediador «es un charlatán y no tiene ninguna credibilidad».