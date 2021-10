El volcán destruye 525 hectáreas y provoca momentos complicados en La Palma, en un fenómeno eruptivo explosivo

El nuevo volcán surgido hoy hace tres semanas en La Palma ha arrasado ya una superficie de 525 hectáreas y la anchura máxima de su colada alcanza los 1.520 metros, en un fenómeno eruptivo explosivo que provocó ayer una noche dura de ruidos e incomodidad permanente para los vecinos de Aridane.

El director técnico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ha agradecido en la rueda de prensa posterior a la reunión de los comités científico y directivo que siguen el fenómeno eruptivo «el civismo» de los habitantes del Valle de Aridane, que están muy cerca del volcán y están sometidos diariamente a ruidos y explosiones.

Es un ambiente «bastante poco aceptable» para la calidad de vida habitual en esta comarca de La Palma, ha subrayado Morcuende.

Directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco

Volumen de magma

Los cálculos de la cantidad de lava emitida por el volcán de La Palma varían entre los 39,6 y los 60 millones de metros cúbicos (m3) según el sistema de medición que se realice, una variación que pone de manifiesto la dificultad de tener una cifra exacta.

Así se ha puesto este domingo de manifiesto durante la rueda de prensa posterior al posterior al Comité Científico y que contó con la presencia del director técnico del Plan de emergencias volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende; y de la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco.

Precisamente Blanco apuntó que el Involcan expuso en la reunión de hoy que el valor del magma expulsado a partir de las emisiones de dióxido de azufre alcanza los 39,6 millones de metros cúbicos.

En cambio, para resaltar la dificultad de alcanzar un dato exacto, observó que el valor estimado a través de una medición por satélite eleva la cifra a unos 60 millones de metros cúbicos. «Hay un baile de cifras que en este momento no es posible confirmar», matizó.

1.281 infraestructuras dañadas

En total, explicó que la superficie afectada por el volcán son ya 525,77 hectáreas –33,02 más que ayer–; que la anchura máxima tras la ruptura del cono noroeste esta noche asciende a 1.520 metros; y que la fajada ocupa unas 34 hectáreas de terreno.

Además, Morcuende expuso que de las 1.281 infraestructuras dañadas por la lava, 1.186 han sido destruidas y 95 han sufrido daños.

Calidad del aire

Al respecto, el director del Pevolca ha explicado que la calidad del aire en La Palma es razonablemente buena al no superarse los umbrales máximos de dióxido de azufre ni del tamaño de las partículas en suspensión.

Avance de la colada

Respecto a los derrumbes registrados en el cono volcánico ayer, la también directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional ha señalado que no es esperable que las nuevas coladas de la lava cambien la trayectoria que ya están siguiendo en superficie.

Sobre las coladas, después de la destrucción del cono han tenido lugar varias de estas nuevas emisiones, estando la situada más al noroeste prácticamente frenada.

Mientras, la segunda que está más al noroeste tiene actividad y dos ramales; el ramal norte, que está a la altura de la Cementera, avanza a unos cinco metros por horas –un avance mínimo–. «Pero la estamos vigilando porque puede alcanzar la cabecera de una minicuenca y variar el recorrido, lo que podría crear alguna complicación que conllevaría tomar nuevas medidas de protección civil», dijo.

Finalmente, por la parte baja, el otro ramal ya ha rebasado la carretera LP-213 y la previsión es que vaya en paralelo a la anterior y busque salida en el norte de la montaña de Todoque empujando el brazo antiguo que permanece parado desde hace días.

Fajana y sismicidad

La fajana ocupa 34 hectáreas. Alcanza el límite de la plataforma insular, por lo que podría producirse un derrumbe que provocaría olas.

La sismicidad es muy frecuente pero está en niveles medios (10-15 km de profundidad) y a niveles profundos (más de 20 kilómetros).