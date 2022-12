‘Embajadores’ nos invita a conocer Atenas, Malta y New Jersey

El lunes 26 de diciembre, 22:15h, ‘Embajadores, de Canarias por el mundo’ nos transporta a tres lugares muy diferentes que irradian canariedad gracias a nuestros embajadores

En el duodécimo programa de esta producción, el equipo de “Embajadores” nos lleva este lunes, 26 de diciembre, en Atenas (Grecia), New Jersey (EE.UU) o Malta, tres lugares muy diferentes, que a pesar de su lejanía y diferencia horaria, irradian canariedad gracias a nuestros embajadores. Como siempre, a las 22:15 horas en Radio Televisión Canaria.

En este capítulo conoceremos las historias de Laura, Paola y Vitelio. La capacidad de adaptación, la excelencia deportiva y el apego a la tierra, son algunos de los valores destacables en este programa. Con profesiones tan dispares como responsable de recursos humanos, arquitecta o teleoperador, se han convertido en referentes de lo que somos para su nuevo entorno.

En Grecia, Laura, al frente de los recursos humanos de una gran empresa de comunicación, muestra cada día que nuestro carácter afable no está reñido con la profesionalidad; La campeona Olímpica Paola Tirados, toda una institución en el mundo de la natación sincronizada, es un ejemplo de la fortaleza y el tesón de los canarios. Desde New Jersey, compagina su profesión como arquitecta y su pasión por la enseñanza en la natación sincronizada; Las calizas calles de Malta son recorridas cada día por Vitelio, un teleoperador que no pierde oportunidad de contar a residentes y visitantes las bondades de nuestra tierra.

Noche de doblete con ‘Embajadores’

Además, el programa hace doblete para celebrar las navidades y aterrizará también en Roma, Reykjavik (Islandia) y Punta Cana, tres lugares muy diferentes, que a pesar de su lejanía y diferencia horaria, irradian canariedad gracias a nuestros embajadores.

En el capítulo cuatro, conoceremos las historias de María Digna, Oscar y Salvador. [email protected] llevan el orgullo de nuestra tierra allá por donde van. La Fe, la positividad y el liderazgo, son algunos de los valores destacables de esta embajadora y estos embajadores. Con profesiones tan dispares como coctelero, empresario o incluso Religiosa, se han convertido en referentes de lo que somos para su nuevo entorno. Cabe destacar que en el reportaje de la hermana María Digna, una religiosa de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, el Papa Francisco tiene un gesto muy especial con “Embajadores” durante la Audiencia Papal.

Esta nueva producción muestra las vidas de isleños e isleñas que viven fuera de Canarias. Ellos y ellas llevan nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver la vida, nuestro talante y en definitiva el amor por nuestro archipiélago a los lugares donde residen en la actualidad. Además, influyen en su entorno acercando nuestra forma de ser, nuestra geografía y cultura al lugar que los acoge.