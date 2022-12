‘En otra clave’ viaja este domingo a La Gomera

Este domingo, no te pierdas una nueva entrega de ‘En Otra Clave’, a partir de las 21:15 horas. Un programa grabado en San Sebastián de La Gomera.

Este domingo, no te pierdas en Televisión Canaria una nueva entrega de ‘En Otra Clave’, a partir de las 21:15 horas.

El programa de este domingo de fue grabado, después de casi cinco años de ausencia, en San Sebastián de La Gomera. El público de la Isla Colombina recibió con los brazos abiertos al elenco de este programa de humor, bandera de la Televisión Canaria.

Chano (Juank) no sabe qué ropa interior ponerse para una cita, y no se le ocurre mejor idea que pedir ayuda a Arturito (Chema Pantín). Ginés (Matías Alonso), por otro lado, ha sacado a pasear al bebé de la vecina. Arturito de pronto se ve, por un lado, teniendo que ver a Juank en paños menores y por otro, intentando no infartar cuando Ginés deja olvidado al niño en el parque. Unos chicos regalan a su amigo por su cumpleaños la actuación de una stripper. Cuando llega la mujer, los hombres no salen de su asombro, la que aparece dispuesta a cumplir lo acordado y desnudarse es nada menos que Carmen Rosa (Lioba Herrera)… Sobra contar cómo acabó todo.

Chona (Lili Quintana), Pancha (Nieves Bravo), Servando (Javier P. Pinto) y Mario (David García) acuden al velatorio de un vecino. Chona y Pancha, que no son de criticar, no dejan títere con cabeza.

Ésta y otras locas y emocionantes historias nos trae el divertido elenco de En Otra Clave este domingo a partir de las 21:15 horas en Televisión Canaria, con Eloísa González.