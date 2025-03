Este viernes, a las 00:30 horas, el canal público emite un programa especial con los mejores momentos de la XXXIII edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más

El mejor jazz de los cinco continentes pone el broche a la noche del viernes en Televisión Canaria. A partir de las 00:30 horas, los amantes de la música podrán volver a disfrutar de los mejores momentos de la última edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más.

Cada mes de julio desde hace 33 años, el Archipiélago se convierte en epicentro de lo más granado del jazz a nivel mundial con la celebración de este festival itinerante, que une las ocho Islas a través de la música y la cultura.

Esta vigesimotercera edición, celebrada entre el 5 y el 27 de julio de 2024, reunió a primeras figuras del panorma internacional con jóvenes figuras emergentes que desplegaron su maestría en un total de 64 conciertos, celebrados en 28 espacios diferentes a lo largo de las ocho Islas.

Como en anteriores ocasiones, el Festival recorrió las plazas y escenarios más emblemáticos de Canarias, para convertirlas en el punto de encuentro musical entre el jazz, el blues, la música cubana, el folclore canario y otros géneros llegados desde todos los rincones del planeta. En este Especial, Televisión Canaria resume algunos de los conciertos y momentos más singulares de la XXXIII edición del Festival Internacional Canarias Jazz & Más.

Jazz de todas las latitudes

En esta trigésimotercera edición, el festival tuvo como principales atractivos a Chucho Valdés & Irakere 50, que abrieron el programa celebrando el 50 aniversario de la creación de la legendaria agrupación.

Se suman al elenco grandes espacdas como Potter Mehldau Patitucci Blake y Cécile McLorin Salvant, Dave Douglas Gifts Quartet, Estrellas de Buena Vista, colectivo compuesto por miembros originales del Buena Vista Social Club y jóvenes y grandes promesas de la música cubana.

Jóvenes promesas como la estadounidense Veronica Swift, una las cantantes más deslumbrantes y versátiles de su generación, Knower, formación liderada por el multiinstrumentista Louis Cole y la cantante Genevieve Artadi, Ana Popovic, el pianista afrocubano Harold López- Nussa, Jonathan Kreisberg Quartet, Theo Croker, Antonio Lizana, uno de los representantes más célebres del nuevo flamenco-jazz español o el bajista cubano Ernesto Hermida Quintet y su proyecto «Puntos de Vista», una fusión de música cubana, el latín jazz, jazz contemporáneo, flamenco y música brasileña.

No faltó la presencia de agrupaciones multiculturales como la London Afrobeat Collective, la agrupación belga de mixturas árabes Aleph Quintet, o solistas como Roxana Amed, Adèdéji, Rozier / Van de Zaal Group ft. Paul Van Kessel, Loris Tils, Dainius Pulauskas Group, Infante Lemes Colina Trío, Alto for Two

Grandes figuras de todos los rincones del mundo que estuvieron acompañadas por un buen número de talentosos instrumentalistas como los timplistas Germán López y Yone Rodríguez Quartet o el guitarrista Yul Ballesteros Trío, y agrupaciones referente en las Islas como Perinké Big Band, Orquesta Jazz de Canarias, Idafe Pérez Quinteto, Fernando Barrios Quartet, D’Local Groove, Mosco Project, GAC Trío, Vanessa Lemoine Quartet, Morgan Hernández vs. Fernikhan backed by Dj Cisco y Sara Lilu & Alesander Peña, además del nuevo proyecto del tinerfeño Polo Ortí.