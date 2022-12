La concejala del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana Francisca Quintana ha presentado demanda civil en los tribunales impugnando la expulsión decretada por Coalición Canaria «por una infracción inexistente, vulnerando gravemente sus derechos como concejala y afiliada del partido»

Francisca Quintana denuncia su expulsión de Coalición Canaria

Francisca Quintana ha solicitado, como medida cautelar, la suspensión de la expulsión adoptada, instando a que se declare nula. La concejala ha asegurado que en ningún momento recibió directriz alguna para abandonar el gobierno, tras el cese de dos compañeros de su partido. Y que en todo momento actuó en coherencia con los compromisos adquiridos por su formación política al inicio de la legislatura.

En cuanto al informe del secretario general del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que ha transcendido en los últimos días a los medios de comunicación, Quintana ha declarado que el secretario emite un informe a solicitud de Coalición Canaria, que a ella no se le ha trasladado. En cualquier caso, añadió que no es el secretario el que ha de dictar su pase a concejala no adscrita. Ya que éste solo puede adoptarse por acuerdo plenario. «Habrá que esperar a la inclusión de su informe en el orden del día del Pleno para su debate y adopción de los acuerdos que procedan», indicó.

Quintana no descarta la vía administrativa

Quintana ha asegurado que no descarta acudir a la vía administrativa para recurrir el punto del orden del día del pleno y sus consecuencias jurídicas, acción que sus abogados están valorando en este momento, ya que la demanda interpuesta contra la decisión de su expulsión de Coalición Canaria incluye la solicitud de adopción de medidas cautelares, que, de acordarse por parte del juzgado, producirían una nueva situación en cuanto a las decisiones que respecto a su situación se hubieran acordado el pleno.

«Lo que sí quiero aclarar –continúa diciendo la concejala– es que lo que se está difundiendo en algunos medios acerca de una supuesta subida de mi sueldo por asumir el Área de Festejos y Eventos es absolutamente falso. Mi sueldo ha sido el mismo desde que entré a formar parte del grupo de gobierno por decisión de Alejandro Marichal y no se ha incrementado en ningún momento».

«Lo que sí es un hecho incuestionable es que, a día de hoy, mi compromiso es con los ciudadanos de San Bartolomé de Tirajana como concejala de Festejos y Eventos del Ayuntamiento», apostilló.