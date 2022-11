El presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Carlos Francisco, asegura que para 2033 se prevé un total de 2,5 millones de habitantes

Francisco (CES) insta a planificar Canarias y «dimensionar todo» ante el incesante crecimiento demográfico.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), José Carlos Francisco, ha instado este lunes a mejorar la planificación de Canarias y «dimensionar todo» ante el incesante crecimiento demográfico del archipiélago, con 2,5 millones de habitantes previstos para 2033.

En una intervención ante la comisión de estudio del Parlamento de Canarias ha apuntado que hay analizar los recursos sanitarios, educativos o los recursos naturales y evaluarlo por islas o comarcas dado que la realidad no es la misma. «El crecimiento de la población no es homogéneo, dentro de cada isla es distinto«, ha indicado.

Ha precisado, no obstante, que el aumento de la demografía es un «asunto global, no solo de Canarias» y por ello no cree que desde la Unión Europea (UE), por ejemplo, se permita a las islas «autoimponer» límites al crecimiento.

Francisco ha incidido en que el crecimiento migratorio es «constante» en Canarias en los últimos años –más de 20.000 al año– dado que la tasa de natalidad es muy baja y ha apuntado que se debe empezar a trabajar también en su «integración» pues en 2050, la población de origen foráneo rondará ya el 30%. Incluso, no ha descartado, en aplicación de lo que llamó «la ley Francisco», que la población se doblará dentro de 50 años.

Migración

En ese sentido ha indicado que analizar este fenómeno «con cirugía» porque la inmigración en Canarias adopta muchos perfiles –jubilados europeos residentes, profesionales del alto valor añadido, retornados de América–, entre ellos los puestos de trabajo que se cubren porque no los ocupa la población local, caso de la población sudamericana que hace cuidados de familiares y dependientes.

Ha defendido también que hay que «tomar con cuidado» el concepto de capacidad de carga» ya que «no es igual en todas las islas» y entiende que hay herramientas y aspectos que pueden «aliviar» la presión sobre el territorio como el uso de la tecnología, la aplicación de economía circular, bajar el consumo de combustibles fósiles, desarrollar las energías renovables o evitar las pérdidas de agua.

Por ello ha espetado a los diputados que «si van a legislar» sobre el crecimiento demográfico tengan en cuenta que «todas las islas no son iguales» y que hay que tener en cuenta «la sostenibilidad ambiental, económica y social» ya que cualquier acción «afectará a las tres cosas». «La interdependencia es absoluta», ha señalado.

Sobre las críticas al turismo ha comentado que es una actividad económica «eficiente» porque con una ocupación potencial del 3,5% del territorio genera el 30% del PIB de las islas y el 35% del empleo. «No está mal», ha subrayado.

Tenerife es la isla con mayor presión demográfica

Francisco ha reconocido que en relación a este sector económico Tenerife es la isla con más presión demográfica, seguida de Gran canaria mientras que en Lanzarote y Fuerteventura, con mucha superficie, el turismo «no añade gran cosa».

Ha dicho que Singapur «no es un mal ejemplo de sostenibilidad» porque con una superficie parecida a la de La Palma tiene más de cinco millones de habitantes unos estándares de calidad de vida de los mejores del planeta y una renta per capital «altísima».

Sin embargo, no ha querido fijarlo como modelo a seguir para el archipiélago pues también hay otras islas con menos densidad de población que Canarias caso de Azores, Madeira o Hawai. «Es bueno mirar alrededor y no cometer el error de mirarnos como el centro del mundo», ha señalado.

Ha apuntado que «el mundo va a influir mucho para lo bueno y para lo malo», advirtiendo de los «problemas» que puede generar en el futuro el fuerte crecimiento demográfico de África, que llegará a los 2.000 millones de habitantes.

Crecimiento económico necesario, según Francisco

Cuestionado el presidente del Consejo Económico y Social por un posible decrecimiento económico ha comentado que «es más fácil diversificar creciendo» porque se mantiene el sector turístico mientras se impulsa la nueva economía y si se «para» el crecimiento, «hay que quitar trozos de la tarta». «Crecer es una necesidad para que la máquina no pare, la demografía nos explica por qué debemos crecer algo, el mundo necesita movimiento», ha señalado.

En esa línea ha indicado que si se va a un modelo de «nulo crecimiento» con menos cotizantes a la Seguridad Social habría problemas para sostener las ayudas y pensiones de los jubilados. «Hay que echarle una pensada», ha destacado.