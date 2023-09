Garitano confía en la llegada de un centrocampista para el Tenerife

El técnico blanquiazul ha dicho en rueda de prensa que confía en la llegada de un centrocampista que equilibre la plantilla del equipo

Declaraciones: Asier Garitano, entrenador del CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, sigue confiando en la llegada de un centrocampista y cree que su incorporación «se va a hacer» y servirá para «equilibrar» la plantilla del conjunto blanquiazul en LaLiga Hypermotion.

El técnico vasco ha reconocido este viernes en rueda de prensa que sus prioridades son el fichaje de un mediocentro, un defensa central y que no le quitasen a ningún jugador, «la más importante» de las tres, según ha asegurado.

«Creo que lo vamos a hacer, pero no sé cuándo, y si no es hoy, lo intentaremos firmar después de que se cierre el mercado. El club está trabajando para eso y yo me hago a la idea porque nos hace falta ese jugador», ha admitido acerca de la llegada de un centrocampista.

Para ese puesto, el futbolista deseado sigue siendo el francés Yann Bodiger, y el Tenerife ha decido esperar a que se desvincule del Granada, lo que podría propiciar su incorporación en los próximos días, y no necesariamente antes del cierre del mercado esta noche, porque pasaría a ser un jugador libre.

Asier Garitano en un entrenamiento. Imagen CD Tenerife

Partido en Andorra

Para el partido del próximo domingo en Andorra, Garitano solo tendrá las bajas de Aitor Sanz, lesionado, y de Ángel Rodríguez, sancionado por su expulsión ante el Zaragoza.

El preparador vasco no ha escondido su «grata sorpresa» por el castigo de un solo partido al delantero tinerfeño, porque esperaba una sanción incluso mayor.

«Ángel es un jugador experimentado que cometió un error. Necesitamos controlar esas situaciones. Él está fastidiado, pero todos cometemos fallos y su mentalidad es buena», ha relatado con respecto a esa acción en la que dejó a su equipo en inferioridad numérica.

Garitano considera que sería «importante sumar» en Andorra y hacerlo de nuevo fuera de casa tras la victoria de la segunda jornada en Huesca (0-2) «para mantener esa buena línea que el equipo está teniendo», solo quebrada por la derrota del pasado sábado ante el Real Zaragoza (0-1).