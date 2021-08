La Neuregulina en niveles altos disminuye el éxito del anticuerpo monoclonal Trastuzumab

Un estudio liderado por investigadores del Hospital del Mar, del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y del CIBER de Oncología ha demostrado el papel de una proteína, la Neuregulina, en la generación de resistencia al tratamiento más habitual en el cáncer de mama HER2 positivo, uno de los más agresivos.

El trabajo, publicado en la revista Clinical Cancer Research, ha identificado que en las pacientes con altos niveles de esta proteína, el nivel de éxito con el anticuerpo monoclonal Trastuzumab, un medicamento de primera línea para tratar el cáncer de mama, disminuye.

Sin embargo, si se combina con Pertuzumab, otro anticuerpo monoclonal, se revierte la situación y se recuperan los niveles de respuesta patológica completa.

El trabajo ha analizado datos in vitro y ha confirmado sus resultados con muestras de tumores de pacientes. Los resultados muestran que con niveles altos de Neuregulina, utilizar solo Trastuzumab no logra que remitan las células tumorales, al generarse resistencia al tratamiento. En cambio si se añade un segundo medicamento, el Pertuzumab, los resultados cambian.

La unión de la Neuregulina con otros receptores

La Neuregulina es una proteína que se une a uno de los receptores presentes en las células tumorales, el HER3.

Esta unión se combina con otro receptor, el HER2, formando una pareja que es la que tiene más capacidad de proliferación. También de invasión tumoral dentro de las posibles vías de activación del cáncer de mama HER2 positivo.

Este tipo de tumor supone entre el 15 y el 20 % de los cánceres de mama y, en la mitad de los casos, no se consigue una respuesta patológica completa.

El estudio establece la relación entre altos niveles de esta proteína, presentes en el 13,2 % de los tumores, y el menor éxito con Trastuzumab. Tambien establece el papel del Pertuzumab para revertir esta situación.

Joan Albanell, autor principal del estudio y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital del Mar, ha explicado que la investigación servirá para «optimizar qué pacientes se pueden beneficiar del Pertuzumab, estadificar mejores cuáles necesitan el doble bloqueo con Trastuzumab y Pertuzumab, y maximizar el beneficio».