Juegos Olímpicos: cuándo compiten los deportistas canarios

Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán en los próximos días. Te contamos cuándo compiten los deportistas canarios y en qué disciplinas

Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina. Tras haber sido aplazados en el año que les tocaba y tener que celebrarse ahora sin público, los Juegos Olímpicos darán comienzo en los próximos días. La inauguración se celebrará el día 23, aunque ya el 22 podremos ver al primer canario compitiendo. Pedri abrirá la lata y lo hará jugando contra Egipto con la Roja. Te contamos cuándo competirán todos los deportistas canarios.

Fútbol

Pedri es, sin ninguna duda, la joven promesa del fútbol español. El Mago de Tegueste, a sus 18 años, ha logrado lo que poquísimos consiguen en una vida. Tras haber vestido la casaca nacional en la Eurocopa 2020 y haber sido elegido mejor jugador joven del campeonato, el tinerfeño ha logrado su pase olímpico y será el primer canario que veremos en Tokio.

Luís Enrique, sobre Pedri: «Eso no se lo he visto a nadie». Vídeo RTVC

La Roja se estrena contra Egipto el día 22, un día antes de la inauguración. Podremos ver a la selección a las 8:30 de la mañana en el primer partido del Grupo C. Antes de comenzar las eliminatorias, los equipos jugarán dos cruces más. El día 25 a la misma hora, el seleccionado se medirá con Australia. Cerrarán la fase de grupos con el cruce contra Argentina el 28 a las 12:00. La absoluta de los albicelestes viene de coronarse campeona de la Copa América y su selección olímpica busca hacer justicia a la remera.

Baloncesto

Habrá cuatro deportistas canarios vistiendo los colores de España en el pabellón. Sergio Rodríguez «El Chacho», recientemente elegido mejor jugador español en una competición internacional, será el único por el equipo masculino. La selección acude a la cita olímpica como actual campeona del mundo.

¡Enhorabuena, Chacho!🏀 El canario @SergioRodriguez recibió su premio como mejor jugador🇪🇸 en una competición internacional, tras brillar con el @OlimpiaMI1936🇮🇹 Además, valoró la próxima participación en los Juegos Olímpicos⛩️

🎥 @BaloncestoESP#DeportesTvCanaria📺@RTVCes pic.twitter.com/JwxfarRrae — Deporte TVCanaria (@deportetvC) July 14, 2021

Estados Unidos, la otra gran favorita, logró doblegar ayer a España en Las Vegas. El amistoso preparatorio se saldó con un 83 a 75 para los norteamericanos, a los que nuestra selección trató de tú a tú los primeros 25 minutos de partido.

Sergio Rodríguez con la selección. Imagen EFE

Ya en Tokio, los de Scariolo pisarán la pista el lunes 26 ante Japón a las 13:00. El equipo está encuadrado en el Grupo C y se batirá también contra Argentina y Eslovaquia. Enfrentarán a los argentinos el día 29 también a las 13:00 y, ya el 1 de agosto, a Eslovaquia a las 9:20.

Por parte de la escuadra femenina, podremos ver a Leonor Rodríguez, Maite Cazorla y Astou Ndour representando al archipiélago. La fase de grupos femenina irá pareja a la masculina, por lo que las canarias debutarán también el 25. España competirá en categoría femenina en el Grupo A

2016 —> 2021

5 años después. Afortunada y agradecida

Corea del Sur será el primer rival de España. Se enfrentarán a las 2:00 de la madrugada. El día 29, las españolas se batirán con Serbia a las 9:20 para acabar cerrando la fase de grupos ante Canadá el 1 de agosto, también a las 2:00.

Balonmano

Por las escuadras de balonmano, competirán Dani Sarmiento y Almudena Rodríguez, que se estrena en unos Juegos Olímpicos. La fase de grupos en esta disciplina se jugará contra cinco competidores.

La selección masculina está encuadrada en el Grupo A y comenzará el día 24. Podremos ver a Sarmiento por primera vez en Tokio 2020 contra Alemania a las 8:15. Los capitaneados por Raúl Entrerríos jugarán los restantes cuatro encuentros cada dos días.

Dani Sarmiento en un amistoso frente a Portugal. Imagen Salvador Sas / EFE

El 26 podremos verlos a las 8:15 contra Noruega. Dos días después, el 28 a las 11:30, contra Brasil. Se batirán en su cuarta jornada contra Francia el viernes 30 a las 11:00 y cerrarán la ronda preliminar el 1 de agosto frente a Argentina a las 6:15.

Almudena Rodríguez jugará con el conjunto femenino los días alternos a Sarmiento. Comenzará en el Grupo B el día 25 a las 11:30 frente a Suecia. La segunda jornada será el 27 a las 13:30 y las balonmanistas encararán a Francia. El 29 a las 3:00 de la madrugada se batirán con Brasil para hacerlo dos días después contra Hungría, el 31 a las 11:30.

📌🇯🇵 𝐘𝐨𝐲𝐨𝐠𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦



✨ El lugar donde los sueños se pueden hacer realidad



❤️🇪🇸 ¡TODO UN PAÍS ESTARÁ CON VOSOTROS, #Hispanos y #Guerreras!#Tokyo2020 #ElCorazóndeEspaña pic.twitter.com/W3A3hCbdub — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) July 18, 2021

El último encuentro será el 2 de agosto a las 6:15 ante el Comité Olímpico Ruso. Rusia compite bajo este nombre y sin poder utilizar su bandera nacional después de que la Agencia Mundial Antidopaje sancionase al país por los casos de dopaje de deportistas rusos en competiciones internacionales.

Vela

Dos deportistas canarios y dos canarias competirán en cuatro modalidades distintas de vela en Tokio. Ángel Granda lo hará en RSX Masculino entre los días 25 y 31 de julio. También a partir del 25 y hasta el 1 de agosto podremos ver a Joel Rodríguez en la modalidad de Laser.

Os presentamos al equipo olímpico español de la @oficial_rfev ⛵️🇪🇸 que ya se encuentra en tierras niponas para disputar los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020



Una imagen que desprende las ganas, la pasión y la fuerza con la que llegan nuestros deportistas.

¡VAMOS ESPAÑA! 💪😍💥 pic.twitter.com/zppsRfGkR4 — CSD (@deportegob) July 13, 2021

Tara Pacheco surcará el mar entre el 28 y el 3 en Nacra 17 y Patricia Cantero comenzará también el 28 en 4.70 para terminar el día 4 de agosto. Como curiosidad olímpica, habrá un canario más en vela en Tokio, pero no será bajo la enseña española. Aarón Sarmiento acudirá a la capital nipona como entrenador de Portugal en la modalidad de 4.70. En Pekín 2008 y Londres 2012, Sarmiento compitió con la delegación española y ahora estará en Japón dirigiendo a los deportistas lusos.

Tenis

Carla Suárez acude a sus cuartos Juegos Olímpicos para dejar alto el pabellón isleño. La tenista consigue con Tokio su cuarta cita olímpica después de haber superado un cáncer y sin haber dejado nunca de disfrutar del tenis.

🎾 Beijing 2008 ✅

🎾 Londres 2012 ✅

🎾 Rio 2016 ✅



🔜 Tokyo 2020 🙏🏼 pic.twitter.com/COwngpXrCE — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) July 20, 2021

Podremos ver a la grancanaria entre los días 24 de julio y 1 de agosto, si bien los horarios están aun por confirmar.

Gimnasia artística

Ray Zapata acude también a Tokio como gimnasta curtido en las Olimpiadas. El majorero de origen dominicano competirá en prueba individual de gimnasia artística el día 24, fecha en la que se inicia la clasificación masculina.

Ray Zapata en un entrenamiento. Imagen J.J. Guillén / EFE

Zapata tratará en Japón de lograr la medalla que no pudo en Río 2016. El gimnasta no logró en Brasil siquiera clasificarse para la final a pesar de ser medallista de bronce mundial. «Ahora creo que puedo dar mucho más de mí. ¿Por qué no intentarlo? Estoy luchando día tras día y voy a ir a por ello. Voy a por todas, realmente. Yo quiero una medalla olímpica«, aseguró en una reciente entrevista.

Atletismo

Sobre la pista podremos ver a Samuel García, que correrá en 4×400 relevos mixtos. La primera fecha será el 30 de julio a las 12:00, seguida a las 12:12 de una segunda eliminatoria. Si García y su equipo pasan a la final, correrán al día siguiente a las 13:35.

Samuel García corriendo por España. Imagen Twitter Samuel García.

Halterofilia

Andrés Mata se encargará de levantar los 81 kilos en la modalidad de arrancada. El canario de origen venezolano acude a Tokio en sus terceros Juegos Olímpicos, después de haber estado en Londres 2012 y Río 2016 y haber quedado en sexta y quinta posición respectivamente. Podremos verle levantar la barra el día 31 de julio.

Andrés Mata compitiendo para España. Imagen Twitter Andrés Mata

Salto de trampolín

Cerrando la lista de deportistas canarios que asistirán a Tokio, podremos ver a Nicolás García Boissier saltando a la piscina desde los tres metros. La prueba preliminar será el 2 de agosto y, en caso de pasar a la final, saltará también el día 3.