Kevin Pérez Teschmit padece sordera de nacimiento. Estudió un ciclo superior de administración y asistencia a empresas, lo que le dio la oportunidad de trabajar en la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias, FASICAN, como administrativo, aunque también es el presidente de la FASICAN.

Es un gran amante de la naturaleza, le encanta ir de senderismo, hacer caminatas por el campo y estar en contacto con el medio ambiente. Le gusta mucho viajar por todo el mundo y conocer todo tipo de culturas, aunque reconoce que las europeas le llaman un poco menos la atención.

Así somos: ceguera y sordera

Cuando era pequeño quería ser Arquitecto al ver a su padre que trabajaba en la construcción, pero como la vida da tantas vueltas, se dedicó ayudar a los demás en la Federación.

Él cree que la sociedad no está adaptada y que tiene muchas limitaciones. Nos manda el mensaje que, si estas con una persona sorda, “intentar hablar despacio y vocalizar un poco, haz que toda la comunicación sea visual, porque si no, las personas sordas no accedemos a esa información”.

Él ve otras barreras en los colegios y nos cuenta que la educación en general no está preparada para las personas sordas ya que hay muy pocos recursos para ellos, como puede ser, por ejemplo, las horas con los interprete de lengua de signos.