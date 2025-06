Las personas sordas denuncian años de espera en el reconocimiento de la discapacidad

Han llevado ante la Diputada del Común sus quejas por el retraso en el reconocimiento de la discapacidad, algo que les afecta en su día a día

La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió este lunes con Kevin Danilo Pérez Teschmit, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Islas Canarias (Fasican), para conocer de primera mano las dificultades que denuncian en el retraso en el reconocimiento del grado de discapacidad. Lo que le preocupa a la Federación es la espera para conseguir este certificado. El proceso de valoración no solo se demora, sino que además aseguran que los medios no están adaptados para las personas sordas o con discapacidad auditiva. Denuncian también que el personal no está capacitado para llevar a cabo las valoraciones adaptadas a una persona sorda.

El presidente de Fasican, Danilo Pérez y la Diputada del Común, Lola Padrón. Europa Press

Años de espera

Kevin Danilo Pérez Teschmit, que ha señalado las barreras a las que se enfrentan estas personas sordas y con discapacidad auditiva, destaca las dificultades que supone el retraso del reconocimiento de Grado de Discapacidad para este colectivo. Asegura que este retraso afecta a las personas sordas, ya que «se encuentran limitadas en su vida y en un limbo administrativo que se traduce en una vulneración de sus derechos y en una doble discriminación por parte de la administración».

La Diputada del Común, Lola Padrón, con Kevin Danilo Pérez Teschmit, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Islas Canarias (Fasican)El reconocimiento, que en muchas ocasiones se dilata durante años, «ocasiona no solo las diversas barreras y desigualdades a las que tiene que hacer frente el colectivo en su vida diaria, en los diferentes ámbitos y esferas sociales, sino que además unida a esta circunstancia que se expone, se transforma en un aliciente que contribuye de forma directa a una falta de oportunidades y de recursos específicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía«, aseveró su presidente.

Lola Padrón, la Diputada del Común, asegura que «la realidad que han transmitido desde la federación, el hecho del retraso en el reconocimiento de Grado, y que se ha destacado notoriamente, no deja de tener consecuencias directas en el libre ejercicio del reconocimiento de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas pues el retraso en el proceso les obliga a dilatar su desarrollo vital afectando a su propio entorno».

Además se transmitió a la Diputada del Común que se da una triple discriminación cuando atienden a usuarias migrantes víctimas de violencia de género, y apuntan que sus servicios se prestan a todas las personas del territorio, sean o no migrantes.

Dificultades para Fasican

Fasican se financia a través de subvenciones, ayudas y proyectos de las administraciones públicas. Esto implica que los contratos de sus trabajadores y trabajadoras sociales y sus intérpretes de lengua de signos dependan de la duración de dichos proyectos y de las cantidades percibidas de las subvenciones.

Han informado también del aumento de la demanda de sus servicios, ya que en lo que va de año han atendido a más de 200 usuarios. Esto dificulta su labor debido a la falta de recursos humanos en las islas.

Otra de las reivindicaciones que llevan años reclamando es el aumento de intérpretes de lengua de signos. Sobre todo de cara a la comunidad educativa.

Desde Fasican recuerdan que existe numerosa legislación en esta materia y una serie de recursos que respaldan y afirman estos derechos.