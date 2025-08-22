ES NOTICIA

El Gobierno de Canarias cede dos locales a FASICAN para reforzar la atención a personas sordas en Tenerife

Cristian Blas Sánchez Ortega
El Instituto Canario de la Vivienda formaliza la cesión de espacios en Miramar para impulsar servicios sociales, interpretación en lengua de signos y formación

Imagen de la entrega de los locales por parte del Gobierno de Canarias
El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), dirigido por Antonio Ortega, ha formalizado la cesión de uso de dos locales a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN). Los inmuebles se ubican en el bloque 31 del Grupo 661 Viviendas Miramar, en Santa Cruz de Tenerife, y cuentan con una superficie de 374,96 metros cuadrados.

La cesión, iniciada mediante resolución del ICAVI el 28 de marzo de 2019, se prorrogó hasta completar el acondicionamiento de las instalaciones. Gracias a esta colaboración, FASICAN dispone de una sede plenamente operativa desde la que desarrolla distintos servicios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas sordas en Canarias.

Entre sus principales objetivos destacan la atención social —con información, orientación y asesoramiento a personas sordas y sus familias—, la interpretación en Lengua de Signos Española (LSE) en distintos ámbitos de todo el Archipiélago, y la formación, a través de cursos abiertos al público para aprender a comunicarse en este idioma.

