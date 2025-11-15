ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Clavijo asiste al I Encuentro de Mujeres Sordas organizado por FASICAN

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El objetivo de este foro es empoderar a las mujeres sordas, desafiando la triple discriminación e interseccionalidad

Declaraciones de: Fernando Clavijo, Presidente de Canarias y Patricia León, Directora de Igualdad y Diversidad Cabildo de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha participado este sábado en el I Encuentro de Mujeres Sordas organizado por FASICAN, justo cuando se cumple el décimo aniversario de la creación de su comisión de Igualdad.

Mujeres sordas
Imagen archivo RTVC.

Falta de sensibilidad

Estas personas sufren una triple discriminación. Por ello, iniciativas como esta, donde se exponen sus realidades y se habla de feminismo, sirven para visibilizar. Así como para que la ciudadanía tenga conocimiento de una realidad que a veces pasa desapercibida por falta de sensibilidad.

Por tanto, el objetivo de este foro es empoderar a las mujeres sordas, desafiando la triple discriminación e interseccionalidad. Un acto al que también ha acudido la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce María Gutiérrez y la directora del Instituto Canario de Igualdad, y Ana Brito.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Trump asegura que ya ha «tomado una decisión» sobre sus próximos pasos con Venezuela

Tegueste acoge el evento “Vinos y Viños” que une la tradición vitivinícola de Tenerife y Galicia

La memoria de Jerónimo Saavedra se mantendrá en la plaza de la Música de su ciudad

La borrasca Claudia deja un incremento de almacenamiento en las balsas de agua de Tenerife

Telde continúa con la mayor parte de sus playas cerradas, debido al vertido de las piscifactorías

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025