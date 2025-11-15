El objetivo de este foro es empoderar a las mujeres sordas, desafiando la triple discriminación e interseccionalidad

Declaraciones de: Fernando Clavijo, Presidente de Canarias y Patricia León, Directora de Igualdad y Diversidad Cabildo de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha participado este sábado en el I Encuentro de Mujeres Sordas organizado por FASICAN, justo cuando se cumple el décimo aniversario de la creación de su comisión de Igualdad.

Imagen archivo RTVC.

Falta de sensibilidad

Estas personas sufren una triple discriminación. Por ello, iniciativas como esta, donde se exponen sus realidades y se habla de feminismo, sirven para visibilizar. Así como para que la ciudadanía tenga conocimiento de una realidad que a veces pasa desapercibida por falta de sensibilidad.

Por tanto, el objetivo de este foro es empoderar a las mujeres sordas, desafiando la triple discriminación e interseccionalidad. Un acto al que también ha acudido la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce María Gutiérrez y la directora del Instituto Canario de Igualdad, y Ana Brito.