Junto a la Pastoral de Beethoven, el programa lo completan la Obertura para Orquesta de Grażyna Bacewicz y el Concierto nº1 para violonchelo y orquesta, de Joseph Haydn

Marta Gardolińska dirigirá la Sinfónica de Tenerife. Imagen cedida

La Sinfónica de Tenerife reanuda esta semana sus conciertos de temporada de abono, tras su participación en la ópera María Moliner. El programa incluye la Pastoral de Beethoven y previamente serán interpretadas la Obertura para Orquesta de Grażyna Bacewicz y el Concierto nº1 para violonchelo y orquesta, de Joseph Haydn.

Marta Gardolińska dirigirá a la Sinfónica y el violonchelista Bruno Philippedebutará como solista invitado en la isla. El concierto tendrá lugar este viernes, día 27, a las 19:30 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, según informa un comunicado.

Programa

El programa comienza con la Obertura para orquesta de Grażyna Bacewicz, una obra fechada en 1943 y que constituye un ejercicio de vitalidad y optimismo de la autora polaca en medio de la contienda bélica que sacudía a Europa. La pieza está escrita a base de episodios cortos pero muy enérgicos, donde las cuerdas, maderas y metales bullen constantemente generando un sonido compacto.

A continuación se interpreta el Concierto para violonchelo y orquesta nº 1 en do mayor, Hob. VIIb:1 una obra compuesta en 1765 por Franz Joseph Haydn y dedicada al chelista Joseph Franz Weigl. El solista en esta ocasión será el francés Bruno Philippe, quien se estrena en Tenerife. La partitura, dividida en tres movimientos escritos en forma de sonata, fue redescubierta en 1961 tras permanecer durante años perdida; tratándose de un auténtico ejercicio de exploración de las diferentes posibilidades polifónicas de este instrumento.

Tras el descanso, la orquesta interpretará la pieza que da nombre a este concierto, Sinfonía nº 6 en fa mayor, Pastoral, op. 68 de Ludwig van Beethoven, un trabajo estrenado en 1808 que dibuja musicalmente las diferentes escenas campestres que se sucedían a las afueras de Viena. Además de diferentes sonidos de la naturaleza, el autor teutón incorpora en el tercer movimiento un länder, ritmo popular centroeuropeo que evoca un encuentro festivo entre campesinos.

Marta Gardolińska

Marta Gardolińska, actual directora musical de la Opéra National de Lorraine y principal directora invitada de la Orquestra Simfònica de Barcelona, comienza sus estudios de dirección en la Frederic Chopin Music University de Varsovia y los continúa en la University of Music and Performing Arts de Viena. En 2016, recibió el «Outstanding Pole in Austria» por su constante trabajo para popularizar en todo el mundo la música y cultura polaca.

Entre sus desempeños profesionales destaca su labor como directora asociada de la Bournemouth Symphony Orchestra, Dudamel Fellow con la Filarmónica de Los Angeles o la Orquesta en el Hollywood Bowl. En temporadas anteriores dirigió a la London Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca, Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, City of Birmingham Symphony Orchestra y la Orchestre Chambre de Paris.

En la vertiente lírica, Gardolińska debutó en Francia, durante la temporada 2020/21, con la Opéra National de Lorraine dirigiendo una nueva producción de Der Traumgörge de Zemlinsky y en la Opera du Rhin de Estrasburgo dirigiendo Carmen con Stéphanie d’Oustrac. En la pasada temporada dirigió una nueva producción de Manru de Paderewski y una reposición de La Traviata en la Opéra National de Lorraine.

Bruno Philippe

El violonchelista Bruno Philippe se forma en el Conservatoire National Supérieur de Musique de París y ha participado en prestigiosos festivales y salas de conciertos de todo el mundo junto a diferentes formaciones, entre las que destacan la Radio-Sinfonieorchester Frankfurt bajo la batuta de Christoph Eschenbach, Dijon-Bourgogne Orchestra con Gabor Takács- Nagy, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Münchener Kammerorchester, Orchestre National de Bordeaux, Orchestre de Chambre de Paris y la Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, entre otras.

En el ámbito camerístico, ha tocado con múltiples artistas de reconocido prestigio como Gary Hoffman, Tabea Zimmermann, Gidon Kremer, Christian Tetzlaff, David Kadouch, Renaud Capuçon, Jérôme Ducros, Tanguy de Williencourt, Antoine Tamestit, Sarah Nemtanu, Lise Berthaud, Timothy Ridout, Stephen Waarts, Kian Soltani, Christophe Coin, Jérôme Pernoo y Raphaël Pidoux.

Charla de José Lorenzo Chinea Cáceres

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música organiza una charla impartida por José Lorenzo Chinea Cáceres que servirá para contextualizar las diferentes obras que forman parte de este concierto. La cita, de acceso libre hasta completar aforo, será en la Sala Avenida, ubicada en el hall del Auditorio de Tenerife Adán Martín, a partir de las 18:30 horas.

Las entradas para este concierto podrán adquirirse hasta el mismo día del evento, a través de la página web www.sinfonicadetenerife.es, en la taquilla del propio recinto cultural del Cabildo o de forma teléfonica en el 902 317 327, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábados de 10:00 a 14:00 horas.