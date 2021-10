La lava que se sitúa por encima de la colada primigenia circula bien, es fluida y no parece que se ensanche, por lo que no se contempla que pueda llegar al Callejón de La Gata, en Los Llanos de Aridane

Informa: Redacción Televisión Canaria

Las coladas de lava siguen discurriendo por los mismos cauces hacia el mar, según informó este martes el Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA).

Según explicó el Director Técnico del Plan, Miguel Ángel Morcuende, la lava que se sitúa por encima de la colada primigenia está circulando bien, es fluida y no parece que se ensanche, por lo que por el momento no se contempla que pueda llegar al Callejón de La Gata, en Los Llanos de Aridane.

Siguen activas las bocas del cráter principal y las laterales

Sobre las coladas, la directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, María José Blanco, indicó que la que se originó el día 1 al noroeste del cono principal no muestra actividad. Siguen activos los centros de emisión del cráter principal y los situados en los laterales del cono. Además, se ha constatado la construcción de tubos lávicos, que favorecen el drenaje desde el centro emisor principal hasta la costa. Sobre la fajana señaló que continúa su crecimiento alimentado desde varios puntos, superando las 36 hectáreas.

Blanco también indicó que los datos actuales de la sismicidad, deformidad y geoquímica no apuntan a un final cercano del proceso eruptivo.

Asimismo, el Comité Director analizó los datos de los científicos sobre la sismicidad, concluyendo que, a pesar del aumento registrado en Mazo y Fuencaliente, no hay parámetros a día de hoy que indiquen que pueda aparecer un nuevo centro emisor en algún punto del sur de la Isla.

Los datos de sismicidad, geoquímica y deformación apuntan a que no está cercano el final de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que está en fase «madura» de manera que hay que prepararse «para echar bastantes días», según han afirmado este martes los responsables del Plan Especial de Protección frente a Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca). Imagen aérea facilitada por el Cabildo de La Palma, tomada este martes, que muestra el curso de la colada hacia el mar por el valle de Aridane y la costa de Tazacorte. EFE/Cabildo de La Palma

Morcuende aclaró que el enjambre sísmico está muy centrado en las inmediaciones de los primeros días, por la recolocación del magma, un poco más inclinado hacia el sureste, siendo más sentido en Fuencaliente y Mazo, pero que lo importante es que la profundidad se mantiene entre 10 y 15 kilómetros y no es somera.

En cuanto a la apertura de una zona de fisuras, María José Blanco detalló que no se trata de una fisura eruptiva. Se ha constatado emisión de gases que producen algunos depósitos y en ese entorno la temperatura del suelo es elevada. “Son fisuras que no tienen importancia en el sentido de que no tienen ninguna emisión y están en el entorno del cono actualmente activo”, remarcó.

Además, Blanco hizo hincapié en que no es posible conocer el volumen de lava del cono ya que no se puede volar sobre él. Sin embargo, existen diferentes medidas indirectas para estimar el volumen total de lava expulsado por el volcán.

Imagen de la columna de gases del volcán de La Palma vista desde Tenerife. Imagen cedida.

La calidad el aire empeorará en los próximos días

En cuanto a la calidad del aire, se registra una bajada de los parámetros de los días anteriores gracias a la influencia del alisio, aunque en los próximos días va a tener lugar un ligero empeoramiento que puede afectar al aeropuerto. En concreto, durante el lunes se han mantenido los valores bajos de SO2, como en días anteriores, en el conjunto de estaciones de la isla salvo picos puntuales en la estación de Los Llanos.

Respecto a las partículas menores de 10 micras (PM10) se registraron valores por debajo de los umbrales diarios en todos los casos. No se han producido superaciones en ninguna de las estaciones.

En el dispositivo de emergencia trabajan 553 efectivos en el terreno, tras reducirse los efectivos iniciales al retirarse los relacionados con los incendios forestales. Se ha reorganizado el dispositivo con un sistema de turnos.

Más de 420 hectáreas afectadas y 726 edificaciones destruidas

La superficie afectada por el proceso eruptivo sigue aumentando y asciende ya a unas 420,12 hectáreas, con un perímetro que supera los 36,24 kilómetros y una anchura máxima de 1.250 metros.

Respecto a las infraestructuras afectadas, Morcuende anunció los primeros datos facilitados por el Catastro que reflejan, hasta ayer lunes, un total de 726 edificaciones destruidas. 605 de ellas son de uso residencial, 58 de uso agrícola, 30 industrial, 18 de ocio y hostelería, siete de uso público y ocho no incluidas en las anteriores categorías.

Estos datos son diferentes a los aportados por el satélite Copernicus, que reporta 1.154 edificaciones afectadas, 1.046 destruidas y 108 parcialmente dañadas. Esto es debido a que no diferencia el tipo de construcción.