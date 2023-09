Llamada de atención en defensa de la agricultura canaria

Una llamada de atención es lo que hace Sabotaje al Montaje en un mural donde expresa el sentimiento por el abandono del campo

El precio de la papa en la última semana se ha incrementado en torno a un 60 por ciento. Productores y consumidores abogan por fomentar la agricultura en las Islas para no depender tanto de la importación.

Si no hay producción propia suficiente es porque no se ha protegido la agricultura en las islas. Esa es la llamada de atención del conocido artista Sabotaje al Montaje para apoyar los cultivos de las islas, que deja en un tablón localizado en un solar que está poblado de pencas podridas por la cochinilla una señal más de que la agricultura no se tiene por un sector prioritario.

El problema radica en la producción local insuficiente y en la necesidad de importar papas. El problema ahora también está en las existencias de semillas para plantar para la próxima cosecha, según algunos agricultores.

Los jóvenes dedicados a la agricultura también tienen dificultades para dedicarse al campo, “es bonito, pero no deja dinero”.

Los agricultores insisten en sus críticas a los intermediarios que engordan los precios.