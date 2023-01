El número de jóvenes con pérdida de audio han aumentado en los últimos años. Los expertos aseguran que la principal causa es la exposición prolongada a altos volúmenes de música

Escuchar música con los auriculares; acudir a conciertos o bailar hasta altas horas de la noche en las discotecas, … Son algunas de las actividades lúdicas que no parecen implicar un riesgo para la salud, en concreto la auditiva, pero que pueden llegar a ser peligrosas si no se toman las precauciones adecuadas.

Según alertan los especialistas en audición, la exposición prolongada a este tipo de impactos acústicos puede generar una pérdida de audición irreversible, sobre todo en los jóvenes, quienes están más expuestos a estos factores.

Volumen alto: la principal causa de la pérdida auditiva

En los últimos años, desde los centros auditivos Aural han detectado un crecimiento de jóvenes que acuden a ellos para tratar estos casos tempranos de hipoacusia o, más comúnmente llamado, pérdida auditiva. La mayoría de ellos reconocen no haber tenido cuidado o preocupación por su salud auditiva, descuidando así temas tan importantes como regular el volumen de los auriculares, una de las causas principales de esta patología.

Por ello, Roberto Esteban, experto audioprotesista de Aural nos comenta que “el principal problema no está en los auriculares, sino en el modo en el que los utilizamos. Es aconsejable no escuchar música durante más de una hora seguida y no superar el 60% del volumen máximo que nos ofrece nuestro dispositivo, (regla 60-60) o los 85 decibelios. En caso de hacerlo, descansar al menos 5 minutos por cada hora para evitar daños posteriores.” Eso sí, aunque el control del volumen es fundamental, recuerda Roberto, siempre se aconseja el uso de auriculares que envuelvan por completo nuestra oreja o que se apoyen sobre el pabellón auricular. Estos aíslan mejor del ruido externo y, a su vez, permiten escuchar con más claridad la música o sonido.

¿Qué deben hacer los jóvenes, y no tan jóvenes, para prevenirlo?

Una patología que antes aparecía a los 50 años se ha adelantado casi veinte hasta afectar a los más jóvenes, quienes, por la falta de conocimiento sobre la salud auditiva, se han sobreexpuesto a elementos nocivos para sus oídos. Por eso, desde los centros auditivos Aural han elaborado una lista de consejos para prevenir esta temida pérdida auditiva:

Evitar los ruidos estridentes (tener mucho cuidado en discotecas y conciertos).

Seguir la regla del 60-60.

Emplear cascos supraaurales (se apoyan sobre la superficie de nuestro oído) o circumaurales (cubren por completo nuestra oreja).

Controlar el volumen de los auriculares al escuchar música.

No usar bastoncillos para limpiar la cera de los oídos.

Tratar adecuadamente posibles infecciones.

Desterrar hábitos nocivos: Es sabido que el tabaco y el alcohol son perjudiciales también para la audición.

La tecnología, un aliado clave

Aunque en algunos casos esta pérdida de audición puede ser transitoria, la gran mayoría de veces suele ser progresiva e irreversible. Afortunadamente, la tecnología auditiva de hoy en día permite dar respuesta a las necesidades de usuarios jóvenes, activos y exigentes.

De hecho, hasta hace poco, todos los audífonos, incluso los mejores, proporcionaban un sonido algo metálico, y hace un año en los centros auditivos Aural lanzó su primer audífono que elimina ese sonido metálico, el primero que de verdad proporciona un sonido auténticamente natural. Además, cuentan con Inteligencia Artificial, y conectividad con dispositivos electrónicos, permitiendo oír directamente en el audífono cualquier audio del móvil… En definitiva, son pequeños miniordenadores de alta tecnología. Nada que ver con las antiguas prótesis auditivas.

Otro aspecto que preocupa a los usuarios jóvenes, y no tan jóvenes, es la estética de los audífonos. Para ello, compañías como Aural cuentan con una gama de productos que incluye audífonos cada vez más pequeños y discretos. El nuevo audífono Aural Instant, que los centros auditivos Aural acaban de lanzar, son unos audífonos intracanal, prácticamente invisibles, que cuentan con una particularidad poco vista en este sector: Son de adaptación instantánea: Esto es, el usuario puede llevárselos adaptados en una primera visita al centro auditivo, evitando esperas y visitas sucesivas, si así lo prefiere.

Acerca de la red de centros auditivos Aural

La red Aural, pionera de la audiología en España, cuenta con más de 250 gabinetes en toda España. Desde hace más de 40 años, trabaja por mejorar la audición, la calidad de vida y el bienestar de las personas con pérdida auditiva, para lo que se apoya en los profesionales más formados y mejor capacitados, los protocolos de servicio más exigentes y la distribución en exclusiva de un producto de excelencia como son los audífonos Widex.

Aural es la red que en 1978 fundó Juan Martínez Sanjosé, creador e impulsor de la profesión de audioprotesista y una de las personas más influyentes del sector de la audioprótesis en España.