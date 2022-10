La pediatría podría enfrentarse en unos años a una acusada falta de facultativos. El 40% de los pediatras canarios se jubilará en unos cinco años y la oferta de plazas MIR son pocas

Los pediatras advierten de la falta de facultativos

Los pediatras de Canarias advierten de la falta de facultativos a la que se enfrentarán en pocos años. Actualmente, se ofertan pocas plazas MIR y los médicos que ejercen la pediatría están próximos a jubilarse. En tan solo cinco años se jubilará el 40% de los pediatras canarios activos.

Además, el 30% de las consultas de atención primaria en pediatría no están atendidas por un pediatra. Después de la pandemia y la saturación de los centros de salud, los especialistas han optado por la medicina privada.

Según Luis Ortigosa, doctor de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, «los médicos que están en el Servicio Canario de Salud, con una alta capacidad resolutiva para atender a adultos, son médicos de medicina general, pero no son pediatras».

Por otra parte, hay pediatras que cuentan con una subespecialidad que no se está reconociendo. «24 especialidades que se trabajan en hospitales con una alta calidad» y que, sin embargo, no han recibido la «del Ministerio de Sanidad». Una cuestión que no ocurre en otros países europeos donde esas especialidades sí están contempladas.